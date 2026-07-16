Argentina đấu Tây Ban Nha tại Chung kết World Cup 2026: Vũ khí từ sự tự tin và bản lĩnh nhà vua Sau màn ngược dòng kịch tính trước Anh, Argentina hướng tới mục tiêu bảo vệ ngai vàng World Cup 2026 trước Tây Ban Nha bằng sự chuẩn bị kỹ lưỡng của HLV Scaloni.

Argentina đang đứng trước ngưỡng cửa lịch sử tại World Cup 2026. Sau chiến thắng đầy cảm xúc trước tuyển Anh ở bán kết, La Albiceleste không chỉ mang theo hành trang là những bàn thắng, mà còn là một sự tự tin tuyệt đối được trui rèn qua chu kỳ thành công rực rỡ dưới triều đại của Lionel Scaloni.

Argentina đã chính thức tiến vào chung kết World Cup 2026. Ảnh: Getty Images.

Khát vọng tái hiện kỳ tích 64 năm của bóng đá thế giới

Trong vòng 5 năm qua, Argentina đã biến việc giành danh hiệu thành một thói quen với hai chức vô địch Copa America và một lần lên đỉnh thế giới vào năm 2022. Tại giải đấu năm nay, họ đang đứng trước cơ hội trở thành đội bóng đầu tiên bảo vệ thành công ngai vàng World Cup kể từ sau kỳ tích của Brazil vào năm 1962. Đối với gần 47 triệu người dân Argentina, khái niệm thất bại dường như đã trở nên xa lạ trước bản lĩnh của một tập thể luôn biết cách vươn lên từ nghịch cảnh.

Sự chuẩn bị vượt rào cản tâm lý của Lionel Scaloni

Điểm đáng chú ý nhất trong hành trình tiến vào trận chung kết của Argentina chính là sự chủ động từ ban huấn luyện. Lionel Scaloni tiết lộ ông và các cộng sự đã bắt đầu mổ xẻ băng hình trận thắng 2-0 của Tây Ban Nha trước Pháp ngay từ trước khi trận bán kết với tuyển Anh diễn ra. Đây là một động thái hiếm thấy, cho thấy niềm tin mãnh liệt của Scaloni vào khả năng đi tiếp của các học trò.

Scaloni đã nghiên cứu Tây Ban Nha ngay trước khi chạm trán Anh. Ảnh: Getty Images.

Việc đánh giá cao La Roja và chuẩn bị sẵn các kịch bản đối phó cho thấy tư duy chiến thuật sâu sắc của Scaloni. Ông hiểu rằng để đánh bại một Tây Ban Nha đang thăng hoa, Argentina cần nhiều hơn là chỉ sự tỏa sáng cá nhân; đó phải là một hệ thống vận hành trơn tru và khả năng chịu đựng áp lực cực lớn – điều họ đã chứng minh khi lật ngược thế cờ trước Tam Sư ở những phút cuối cùng.

Trận chiến của những mối lương duyên đặc biệt

Cuộc đối đầu tại ngoại ô New York sắp tới mang nhiều ý nghĩa cá nhân sâu sắc đối với các thành viên Argentina. Lionel Messi, biểu tượng của đội bóng, có sự gắn bó mật thiết với bóng đá Tây Ban Nha sau nhiều năm đỉnh cao tại Barcelona. Trong đội hình Argentina hiện tại, có đến 7 cầu thủ đang chinh chiến tại La Liga, và chính HLV Scaloni cũng đang định cư tại Mallorca cùng gia đình.

Mối quan hệ bạn bè giữa Scaloni và HLV Luis de la Fuente bên phía Tây Ban Nha sẽ được tạm gác lại phía sau đường pitch. Dù từng có lúc tuyên bố đầy phấn khích rằng Argentina "sẽ thắng", Scaloni sau đó đã khiêm tốn đính chính thành "sẽ cố gắng hết sức". Tuy nhiên, thông điệp ngầm vẫn rất rõ ràng: Nhà đương kim vô địch đã sẵn sàng nghênh đón Tây Ban Nha với tinh thần thép và khát khao giữ vững vị thế số một thế giới.