Argentina đấu Tây Ban Nha: Tranh cãi trọng tài bủa vây chung kết World Cup 2026 Trước thềm trận chung kết World Cup 2026, trung vệ Aymeric Laporte công khai bày tỏ lo ngại về lối chơi tiểu xảo của Argentina và sự ưu ái từ đội ngũ trọng tài.

Trận chung kết World Cup 2026 giữa Tây Ban Nha và Argentina không chỉ là cuộc đối đầu giữa hai trường phái bóng đá đỉnh cao, mà còn đang bị bao phủ bởi những hoài nghi về công tác điều hành của trọng tài. Trong khi đội tuyển Tây Ban Nha tiến vào trận đấu cuối cùng với phong độ thuyết phục, hành trình của nhà đương kim vô địch Argentina lại gắn liền với những chiến thắng nhọc nhằn và đầy rẫy tranh cãi.

Sự tương phản trên hành trình vào chung kết

Đội tuyển Tây Ban Nha đã thể hiện sức mạnh tuyệt đối khi vượt qua các đối thủ trong thời gian thi đấu chính thức. Ngược lại, Argentina phải trải qua hai trận đấu kéo dài tới hiệp phụ và hai lần lội ngược dòng đầy vất vả để ghi tên mình vào trận đấu cuối cùng diễn ra lúc 2h ngày 20/7.

Các cầu thủ Argentina để lại nhiều tranh cãi trên con đường vào chung kết

Đáng chú ý, những bước tiến của Lionel Messi và đồng đội thường xuyên vấp phải sự phản đối từ phía đối thủ. Sau thất bại trước Argentina, tiền vệ Ziko của đội tuyển Ai Cập đã bật khóc vì cho rằng trọng tài thiên vị đối thủ. HLV Hossam Hassan thậm chí còn đưa ra tuyên bố gay gắt khi ám chỉ FIFA đang nỗ lực giữ chân Messi ở lại giải đấu lâu nhất có thể.

Thống kê về "nghệ thuật hắc ám" của Argentina

Theo số liệu thống kê từ tờ Telegraph (Anh), các cầu thủ Argentina đã thực hiện tới 31 tình huống tiểu xảo trong trận bán kết. Các hành vi này bao gồm vào bóng muộn, xô đẩy không bóng, đá gót chân và dùng tay tác động vào gáy đối thủ. Tuy nhiên, phần lớn các tình huống này đều không bị trọng tài thổi phạt hoặc chỉ dừng lại ở mức nhắc nhở nhẹ nhàng, gây ức chế lớn cho đối phương.

Nỗi lo ngại từ phía Tây Ban Nha

Trước thực trạng này, trung vệ Aymeric Laporte của đội tuyển Tây Ban Nha đã công khai bày tỏ sự quan ngại về công tác trọng tài trong trận chung kết sắp tới. Anh nhấn mạnh rằng sự quyết liệt là một phần của bóng đá, nhưng nó cần được kiểm soát trong khuôn khổ luật lệ.

Aymeric Laporte công khai bày tỏ sự lo lắng về công tác trọng tài trong trận chung kết World Cup

Laporte chia sẻ: "Chúng tôi đã chứng kiến những tình huống lẽ ra phải bị xử phạt nhưng lại bị bỏ qua, đặc biệt là trước một đội bóng chơi va chạm mạnh như Argentina. Điều đó không nên tồn tại ở những giải đấu lớn vì nó gây mất cân bằng và ức chế tâm lý cho cầu thủ".

Hậu vệ này cũng khẳng định Tây Ban Nha sẽ tiếp tục duy trì lối chơi fair-play, không lạm dụng các pha phạm lỗi thô bạo. Tuy nhiên, anh nhấn mạnh rằng tính chất của trận đấu sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào khả năng kiểm soát của đội ngũ trọng tài để tránh kịch bản trận chung kết biến thành một cuộc hỗn loạn trên sân cỏ.