Argentina đấu Thụy Sĩ tại tứ kết World Cup: Bài toán nhân sự của Lionel Scaloni HLV Lionel Scaloni đang cân nhắc những điều chỉnh quan trọng ở vị trí hậu vệ phải và tiền đạo cắm khi Argentina chuẩn bị bước vào trận đại chiến với Thụy Sĩ tại vòng tứ kết World Cup.

Cơn sang chấn tâm lý sau chiến thắng nghẹt thở trước Ai Cập đã dần qua đi, nhường chỗ cho sự tập trung tối đa của đội tuyển Argentina cho mục tiêu bán kết. Tại đại bản doanh, bầu không khí trong các buổi tập gần đây đã trở nên thoải mái và tích cực hơn, nhưng đằng sau đó là những tính toán chiến thuật kĩ lưỡng của HLV Lionel Scaloni cho cuộc đối đầu với Thụy Sĩ vào lúc 8h ngày 12/7 tới.

Sự kiên định với bộ khung chiến thắng

Dù trải qua những phút giây thót tim trước Ai Cập khi bị dẫn trước 2 bàn tới tận phút 80, HLV Scaloni vẫn dành niềm tin lớn cho hệ thống mà ông đang xây dựng. Trong các báo cáo phân tích sau trận, ban huấn luyện Argentina đánh giá đội bóng vẫn hoàn toàn kiểm soát thế trận và tạo ra hàng loạt cơ hội ăn bàn rõ rệt. Vấn đề cốt lõi không nằm ở sơ đồ vận hành mà nằm ở khả năng kết thúc tình huống và những sai số nhất thời nơi hàng phòng ngự.

Vì lý do đó, giới chuyên môn dự đoán Argentina sẽ không có sự xáo trộn lớn về mặt nhân sự. Scaloni ưu tiên sự ổn định của các vệ tinh xung quanh Lionel Messi để duy trì nhịp độ chơi bóng áp đặt vốn là bản sắc của Albiceleste dưới thời của ông.

Cuộc cạnh tranh ở hai vị trí trọng yếu

Mặc dù giữ nguyên bộ khung, Scaloni vẫn đang cân nhắc kỹ lưỡng ở hai vị trí có sự cạnh tranh gắt gao nhất: hậu vệ phải và trung phong cắm. Ở hành lang cánh phải, Nahuel Molina và Gonzalo Montiel đang tạo ra một cuộc đua song mã. Molina sở hữu khả năng leo biên ấn tượng, trong khi Montiel lại mang đến sự an tâm tuyệt đối trong các tình huống phòng ngự trực diện.

Trên hàng công, dấu hỏi lớn nhất nằm ở người sẽ đá cặp cùng thủ quân Messi. Julian Alvarez, dù hoạt động năng nổ, đã có một trận đấu dưới sức trước Ai Cập. Ngược lại, Lautaro Martinez đang cho thấy phong độ cực cao khi sắm vai "siêu dự bị". Tiền đạo thuộc biên chế Inter Milan chính là người in đậm dấu giày trong hai bàn thắng quyết định giúp Argentina lách qua khe cửa hẹp ở vòng 1/8.

Alvarez hay Lautaro Martinez sẽ được trao cơ hội đá cặp Messi ở tứ kết?

Dự báo đội hình xuất phát

Trong các buổi tập kín gần đây, Scaloni đã thử nghiệm nhiều biến thể khác nhau để tìm ra phương án tối ưu nhằm xuyên phá hàng thủ kỷ luật của Thụy Sĩ. Tuyến giữa với sự góp mặt của Enzo Fernandez, De Paul và Mac Allister gần như chắc chắn sẽ được giữ nguyên để đảm bảo khả năng thu hồi và phân phối bóng.

Dưới đây là đội hình dự kiến của Argentina cho trận tứ kết:

Vị trí Cầu thủ dự kiến Thủ môn Emiliano Martinez Hậu vệ Molina (hoặc Montiel), Romero, Lisandro Martinez, Tagliafico Tiền vệ De Paul, Enzo Fernandez, Paredes, Mac Allister Tiền đạo Lionel Messi, Alvarez (hoặc Lautaro Martinez)

Với tính chất của một trận knock-out World Cup, sự lựa chọn của Scaloni không chỉ dựa trên phong độ mà còn ở khả năng chịu áp lực. Lautaro Martinez với sự hưng phấn sau màn trình diễn chói sáng trước Ai Cập đang nắm lợi thế lớn để trở lại đội hình chính thức, sát cánh cùng Messi trên hành trình chinh phục chiếc cúp vàng danh giá.