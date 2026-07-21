Argentina đối diện án phạt kỷ lục từ FIFA sau chung kết World Cup 2026 Sau thất bại trước Tây Ban Nha, tuyển Argentina đang đứng trước cuộc điều tra diện rộng của FIFA vì các hành vi ẩu đả và vi phạm nghiêm trọng quy định truyền thông.

Trận chung kết World Cup 2026 tại Bắc Mỹ đã khép lại không theo cách mà người hâm mộ Argentina mong đợi. Thất bại tối thiểu 0-1 trước Tây Ban Nha không chỉ đánh dấu sự kết thúc của một triều đại huy hoàng mà còn mở ra một chương đầy tranh cãi về kỷ luật và hình ảnh của nhà cựu vô địch thế giới.

Sự sụp đổ về tâm lý sau tiếng còi mãn cuộc

Khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, thay vì những cái bắt tay chúc mừng đối thủ, một bộ phận các cầu thủ Argentina đã để cảm xúc tiêu cực lấn át. Đỉnh điểm của sự hỗn loạn là tình huống Leandro Paredes xông vào tấn công tiền vệ Gavi bên phía Tây Ban Nha. Hành động túm cổ và xô xát này không chỉ gây ra cảnh tượng hỗn loạn trên sân mà còn ngay lập tức trở thành tâm điểm chỉ trích của giới chuyên môn quốc tế.

Cầu thủ Argentina gây nhiều tranh cãi và va chạm sau trận chung kết World Cup 2026. (Ảnh: Getty Images)

Bình luận viên Aaron Cikaya đã thẳng thắn mô tả hành động của Paredes là "sự côn đồ" núp bóng tinh thần thi đấu. Trong một trận đấu đỉnh cao, việc kiểm soát cảm xúc là yêu cầu tiên quyết, và sự bộc phát của tiền vệ thuộc biên chế Albiceleste đã làm hoen ố hình ảnh của đội bóng từng được yêu mến trên toàn cầu.

Vi phạm nghiêm trọng quy định truyền thông của FIFA

Nỗi thất vọng của Argentina không dừng lại ở những va chạm trên cỏ. Theo báo cáo từ hiện trường, toàn bộ đội hình của HLV Lionel Scaloni đã đồng loạt từ chối thực hiện nghĩa vụ truyền thông tại khu vực hỗn hợp (mixed zone). Đây là quy định bắt buộc của FIFA đối với tất cả các đội bóng tham dự World Cup, nhằm đảm bảo quyền tiếp cận thông tin cho báo chí và người hâm mộ.

Hành động tẩy chay này đã vấp phải làn sóng phản đối dữ dội từ các phóng viên quốc tế. Cựu hậu vệ tuyển Mỹ Alexi Lalas không ngần ngại dùng từ "yếu đuối" để nói về cách phản ứng của các ngôi sao Nam Mỹ trước thất bại. Việc quay lưng với truyền thông trong thời điểm nhạy cảm này được xem là thiếu chuyên nghiệp và không tôn trọng giá trị của giải đấu lớn nhất hành tinh.

FIFA chính thức vào cuộc điều tra

Trước những diễn biến phức tạp sau trận đấu, FIFA đã nhanh chóng khởi động một cuộc điều tra toàn diện. Các báo cáo từ giám sát trận đấu và trọng tài sẽ là cơ sở để cơ quan quyền lực nhất bóng đá thế giới đưa ra các hình phạt cụ thể. Argentina hiện phải đối mặt với hai cáo buộc chính: không kiểm soát được hành vi của cầu thủ dẫn đến ẩu đả và vi phạm quy định thương mại/truyền thông.

Dựa trên các tiền lệ tại những kỳ World Cup trước, Albiceleste có thể phải nhận những án phạt tài chính nặng nề, thậm chí là các án treo giò đối với những cá nhân trực tiếp tham gia xô xát. Đây là một cái kết đắng cho hành trình bảo vệ ngôi vương của Lionel Messi và các đồng đội, khi hình ảnh của đội bóng bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi những hành vi ngoài chuyên môn.

Thất bại trong bóng đá là điều khó tránh khỏi, nhưng cách chấp nhận thất bại lại định nghĩa đẳng cấp của một đội bóng. Với Argentina, bài học về sự kiềm chế và tính chuyên nghiệp sau trận chung kết World Cup 2026 có lẽ sẽ còn được nhắc lại rất lâu trong tương lai.