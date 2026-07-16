Argentina đối mặt án phạt từ FIFA sau màn ăn mừng chính trị trước tuyển Anh Dù đánh bại tuyển Anh để giành vé vào chung kết World Cup 2026, Argentina đang đứng trước nguy cơ bị FIFA kỷ luật do giăng biểu ngữ có nội dung chính trị trong màn ăn mừng tại Atlanta.

Niềm vui giành vé vào chung kết World Cup 2026 của đội tuyển Argentina đang bị phủ bóng bởi những rắc rối ngoài chuyên môn. Sau chiến thắng kịch tính trước tuyển Anh tại bán kết, đoàn quân của huấn luyện viên Lionel Scaloni đối diện với cuộc điều tra từ FIFA liên quan đến một thông điệp chính trị xuất hiện ngay trên sân vận động tại Atlanta.

Khoảnh khắc gây tranh cãi sau tiếng còi mãn cuộc

Ngay sau khi vượt qua tuyển Anh để lần thứ hai liên tiếp góp mặt trong trận tranh ngôi vương thế giới, các cầu thủ Argentina đã tổ chức ăn mừng phấn khích. Tuy nhiên, tâm điểm của sự chú ý nhanh chóng đổ dồn vào một tấm băng rôn lớn được các thành viên đội bóng giơ cao với dòng chữ: "Quần đảo Falkland thuộc về Argentina".

Hành động này ngay lập tức làm dấy lên những tranh cãi dữ dội, bởi đây là vấn đề chủ quyền nhạy cảm giữa Argentina và Vương quốc Anh. Việc đưa các thông điệp có tính chất chính trị vào một sự kiện thể thao tầm cỡ như World Cup là điều tối kỵ theo quy định của cơ quan quản lý bóng đá quyền lực nhất hành tinh.

FIFA nghiêm cấm các thông điệp chính trị, nhưng các cầu thủ Argentina vẫn giăng băng rôn sau trận đấu.

Lập trường cứng rắn của FIFA và những cảnh báo trước trận

Theo quy định lâu nay của FIFA, mọi thông điệp mang tính chính trị, tôn giáo hoặc cá nhân đều bị cấm xuất hiện trên sân cỏ cũng như khán đài. Trước khi trận bán kết diễn ra, FIFA đã lường trước được sự căng thẳng và tăng cường các biện pháp an ninh nghiêm ngặt tại khu vực diễn ra trận đấu.

Theo báo cáo từ tờ Clarín, FIFA đã thông báo chính thức đến cả hai đội từ một ngày trước trận đấu. Yêu cầu nêu rõ: khán giả và các thành viên liên quan tuyệt đối không được mang áo đấu, cờ hay bất kỳ biểu ngữ nào có nội dung liên quan đến quần đảo Falkland vào bên trong sân vận động. Bất chấp những cảnh báo trực tiếp này, thông điệp chính trị vẫn xuất hiện một cách công khai trong lễ ăn mừng của các nhà đương kim vô địch.

Nguy cơ án phạt ngay trước thềm chung kết

Đáng chú ý, huấn luyện viên Lionel Scaloni trước đó đã nỗ lực tách biệt bóng đá khỏi những vấn đề chính trị. Ông từng khẳng định: "Dĩ nhiên chúng ta tưởng nhớ những người đã hy sinh trong chiến tranh, nhưng đây là một trận bóng đá và chúng ta không nên lẫn lộn hai chuyện đó". Tuy nhiên, hành động bộc phát của các học trò có thể khiến ông phải đối mặt với bài toán nhân sự hoặc tâm lý trước trận đấu quan trọng nhất giải.

Dẫn nguồn từ BBC, FIFA đang xem xét các báo cáo giám sát để đưa ra hình thức xử lý chính thức. Trong quá khứ, Argentina từng bị phạt khoảng 711 triệu đồng vì một sự cố tương tự trong trận giao hữu với Slovenia vào năm 2014. Với tính chất nghiêm trọng của một giải đấu chính thức như World Cup, án phạt lần này có thể nặng hơn và nhiều khả năng sẽ được công bố ngay trước khi trận chung kết bắt đầu.

Việc phải nhận án kỷ luật vào thời điểm nhạy cảm này có thể gây ra những tác động không nhỏ đến sự tập trung của đội tuyển Argentina trong hành trình bảo vệ ngai vàng thế giới.