Argentina hạ ĐT Anh 2-1: Bản lĩnh nhà vô địch hay sự ưu ái từ các quyết định trọng tài? Lionel Messi và các đồng đội lội ngược dòng kịch tính để tiến vào chung kết World Cup 2026, nhưng chiến thắng trước ĐT Anh bị bao phủ bởi hàng loạt tranh cãi về VAR.

Phút 90+2, sân vận động bùng nổ khi Argentina ấn định chiến thắng 2-1 trước ĐT Anh, chính thức giành tấm vé đầu tiên vào chơi trận chung kết World Cup 2026. Tuy nhiên, đằng sau niềm vui vỡ òa của đại diện Nam Mỹ là những làn sóng chỉ trích dữ dội nhắm vào trọng tài chính Ismail Elfath và tổ VAR sau những quyết định được cho là làm thay đổi hoàn toàn cục diện trận đấu.

Kịch bản ngược dòng và bản lĩnh của nhà đương kim vô địch

Đúng với phong cách lỳ lợm đã thể hiện xuyên suốt giải đấu, Argentina một lần nữa rơi vào thế bị dẫn bàn trong phần lớn thời gian thi đấu chính thức. ĐT Anh với lối chơi kỷ luật và pressing tầm cao đã gây ra vô vàn khó khăn cho các vũ công Tango. Tuy nhiên, bản lĩnh của những nhà đương kim vô địch đã giúp họ đứng vững trước áp lực và tận dụng triệt để những sơ hở nhỏ nhất của đối phương.

Trận đấu diễn ra với cường độ cực cao ngay từ tiếng còi khai cuộc. Sự kịch tính không chỉ đến từ những pha bóng chuyên môn mà còn từ những tình huống va chạm nảy lửa trên khắp mặt sân. Argentina kết thúc trận đấu với 3 thẻ vàng, trong khi con số này bên phía ĐT Anh chỉ là 1, minh chứng cho lối chơi không ngại va chạm để bảo vệ thành quả của đại diện Nam Mỹ.

Enzo Fernandez thoát thẻ sau tình huống vào bóng nguy hiểm với Elliot Anderson

Ba lát cắt tranh cãi làm thay đổi số phận trận bán kết

Tranh luận nổ ra ngay từ phút thứ 3 khi Enzo Fernandez có tình huống vào bóng cực kỳ nguy hiểm với Elliot Anderson. Bất chấp sự phản ứng từ băng ghế huấn luyện ĐT Anh, trọng tài Ismail Elfath đã không rút ra bất kỳ thẻ phạt nào và VAR cũng không can thiệp để xem xét một tấm thẻ đỏ trực tiếp. Đây được xem là bước ngoặt tâm lý quan trọng, giúp Argentina duy trì đủ quân số trong thế trận bị ép sân.

Điểm nóng tiếp theo nằm ở bàn gỡ hòa của Argentina. Nhiều ý kiến cho rằng Lionel Messi đã rơi vào thế việt vị trước khi thực hiện đường chuyền dọn cỗ để Enzo Fernandez lập công. Việc công nghệ bắt việt vị bán tự động không được hiển thị chi tiết ngay sau đó trên sóng truyền hình đã khiến cộng đồng người hâm mộ bóng đá Anh dậy sóng.

Messi đã việt vị ở tình huống dẫn tới bàn gỡ hòa của Argentina?

Đỉnh điểm của sự phẫn nộ đến ở phút 90+2, thời điểm Argentina ghi bàn thắng quyết định. Các cầu thủ Anh cho rằng Messi đã phạm lỗi rõ ràng với Djed Spence để đoạt bóng trước khi tổ chức đợt tấn công dẫn đến bàn thắng. Một tài khoản mạng xã hội bức xúc: “Messi đã phạm lỗi với Spence trong tình huống đó. ĐT Anh chắc chắn đã bị cướp mất một chiến thắng xứng đáng”.

Hành trình bảo vệ ngôi vương

Bỏ qua những tranh cãi, Argentina đã chứng minh tại sao họ đang là đội bóng số một thế giới về khả năng chịu áp lực. Việc lội ngược dòng thành công trước một đối thủ mạnh như Anh là lời khẳng định đanh thép cho tham vọng bảo vệ chức vô địch World Cup. Sự kết hợp giữa kinh nghiệm của Messi và sức trẻ của những nhân tố như Enzo Fernandez đang tạo nên một tập thể cực kỳ khó bị đánh bại.

Dù tấm vé vào chung kết đã thuộc về Argentina, nhưng những dư âm về công tác trọng tài tại World Cup 2026 chắc chắn sẽ còn được mổ xẻ kỹ lưỡng. Với ĐT Anh, họ có quyền tiếc nuối khi đã chơi một trận đấu sòng phẳng nhưng lại gục ngã bởi những khoảnh khắc nghiệt ngã của bóng đá.