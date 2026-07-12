Argentina hạ Thụy Sĩ 3-1: Julian Alvarez và khoảnh khắc định đoạt tấm vé bán kết World Cup Argentina chính thức ghi tên mình vào bán kết World Cup 2026 sau chiến thắng 3-1 đầy kịch tính trước Thụy Sĩ. Những pha lập công của Mac Allister, Julian Alvarez và Lautaro Martinez đã giúp nhà đương kim vô địch vượt qua thử thách 120 phút nghẹt thở.

Trận tứ kết giữa Argentina và Thụy Sĩ tại World Cup 2026 đã diễn ra theo một kịch bản không dành cho những người yếu tim. Trong suốt 120 phút bóng lăn, người hâm mộ đã được chứng kiến đầy đủ các cung bậc cảm xúc: từ sự bùng nổ sớm, màn lội ngược dòng kiên cường cho đến bước ngoặt nghiệt ngã từ VAR và những khoảnh khắc thiên tài cá nhân.

Sự khởi đầu rực lửa và bài toán thực dụng của Scaloni

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, cả hai đội đều không ngần ngại đẩy cao đội hình, tạo nên một thế trận đôi công hấp dẫn. Tuy nhiên, bản lĩnh của nhà đương kim vô địch đã lên tiếng từ rất sớm. Phút thứ 10, từ một quả đá phạt góc chính xác của Lionel Messi, Alexis Mac Allister dù sở hữu chiều cao khiêm tốn 1m76 vẫn có pha chọn vị trí thông minh, bật cao đánh đầu dũng mãnh tung lưới Manuel Kobel, mở tỷ số cho Argentina.

Niềm vui của Argentina sau bàn mở điểm sớm.

Sau bàn thắng dẫn trước, HLV Lionel Scaloni chủ động chỉ đạo các học trò giảm nhịp độ trận đấu, chuyển sang lối chơi kiểm soát và chờ đợi sơ hở. Thụy Sĩ, dù nỗ lực dâng cao, nhưng trước hệ thống phòng ngự lùi sâu và bọc lót kín kẽ của bộ đôi Lisandro Martinez - Romero, họ hoàn toàn bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành của Emiliano Martinez trong suốt hiệp thi đấu đầu tiên.

Bước ngoặt từ VAR và tấm thẻ đỏ nghiệt ngã

Sang hiệp hai, sự kiên trì của đại diện châu Âu cuối cùng cũng được đền đáp. Phút 67, từ đường kiến tạo sắc lẹm của Ricardo Rodriguez, Dan Ndoye có pha dứt điểm quyết đoán ở góc hẹp, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát. Bàn gỡ hòa giúp tinh thần các cầu thủ Thụy Sĩ lên rất cao, khiến Argentina có những phút giây lúng túng.

Tuy nhiên, cao trào của trận đấu xuất hiện ở phút 72. Trong một pha va chạm với Leandro Paredes trong vòng cấm, Breel Embolo ngã xuống và đòi phạt đền. Sau khi tham khảo công nghệ VAR, trọng tài xác định tiền đạo của Thụy Sĩ đã cố tình ngã vờ. Một tấm thẻ vàng thứ hai được rút ra, đồng nghĩa với việc Thụy Sĩ phải chơi thiếu người trong hơn 50 phút còn lại (tính cả hiệp phụ).

Julian Alvarez và cú đấm quyết định trong hiệp phụ

Lợi thế hơn người giúp Argentina hoàn toàn áp đảo về tỷ lệ kiểm soát bóng, nhưng sự xuất sắc của thủ thành Kobel đã kéo trận đấu vào hai hiệp phụ. Khi tất cả bắt đầu nghĩ về loạt sút luân lưu may rủi, Julian Alvarez đã lên tiếng. Phút 112, nhận bóng từ tuyến hai, tiền đạo đang khoác áo Atletico Madrid tung cú vuốt bóng đầy kỹ thuật và hiểm hóc từ ngoài vòng cấm, đưa bóng găm thẳng vào góc chết, nâng tỷ số lên 2-1.

Khoảnh khắc xuất thần của Alvarez định đoạt trận đấu.

Mọi hy vọng của Thụy Sĩ chính thức tan biến ở phút bù giờ cuối cùng của hiệp phụ thứ hai (120+1'). Thiago Almada có pha độc diễn xé toang hàng thủ đối phương trước khi dứt điểm khiến Kobel vất vả cản phá. Lautaro Martinez có mặt đúng lúc, đệm bóng cận thành ấn định thắng lợi 3-1 cho Albiceleste.

Thống kê và đội hình thi đấu

Chiến thắng này đưa Argentina tiến thẳng vào bán kết World Cup 2026, nơi họ sẽ đối đầu với đội tuyển Anh trong một cuộc chạm trán đầy duyên nợ.

Thông số Argentina Thụy Sĩ Tỷ số 3 1 Bàn thắng Mac Allister (10'), Alvarez (112'), Lautaro (120+1') Ndoye (67') Thẻ đỏ 0 Embolo (72' - 2 thẻ vàng)

Đội hình xuất phát: