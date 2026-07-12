Argentina hạ Thụy Sĩ 3-1 tại World Cup: Kỷ lục của Messi và siêu phẩm từ Alvarez Lionel Messi thiết lập cột mốc kiến tạo vô tiền khoáng hậu giúp Argentina đánh bại Thụy Sĩ 3-1 sau 120 phút kịch tính để giành vé vào bán kết World Cup 2026.

Trận tứ kết giữa Argentina và Thụy Sĩ tại World Cup 2026 đã diễn ra với kịch bản nghẹt thở, nơi bản lĩnh của nhà đương kim vô địch được thử thách cực đại. Dù bị kéo vào hiệp phụ, sự tỏa sáng của Lionel Messi cùng những khoảnh khắc xuất thần từ các ngôi sao trẻ đã giúp "Vũ công Tango" tiếp tục hành trình bảo vệ ngôi vương.

Khởi đầu rực lửa và dấu ấn kỷ lục của Lionel Messi

Ngay từ phút thứ 10, Argentina đã cụ thể hóa thế trận áp đảo. Từ một tình huống đá phạt góc với quỹ đạo khó lường, Lionel Messi đã đặt trái bóng chính xác để Mac Allister bật cao đánh đầu tung lưới Thụy Sĩ, mở tỷ số trận đấu. Pha bóng không chỉ mang lại lợi thế tâm lý mà còn đánh dấu một cột mốc lịch sử mới cho El Pulga.

Đây là pha kiến tạo thứ 10 của Messi qua 6 kỳ World Cup, giúp anh củng cố vững chắc vị trí "Vua kiến tạo" trong lịch sử giải đấu. Đáng chú ý, 10 đường dọn cỗ này dành cho 10 cầu thủ khác nhau, minh chứng cho nhãn quan chiến thuật và khả năng kết nối tuyệt vời của siêu sao 39 tuổi. Messi cũng chính thức san bằng kỷ lục của những huyền thoại bóng đá Đức như Lothar Matthäus và Miroslav Klose khi có lần thứ 4 góp mặt tại một trận tứ kết World Cup.

Sự kiên cường của Thụy Sĩ và cao trào hiệp phụ

Dù bị dẫn bàn sớm, Thụy Sĩ không hề sụp đổ. Đội bóng châu Âu duy trì lối chơi kỷ luật và chờ đợi cơ hội. Phút 67, Ndoye tận dụng khoảnh khắc lơ là của hàng thủ Argentina để ghi bàn gỡ hòa 1-1, buộc trận đấu phải bước vào hiệp phụ. Tại đây, đẳng cấp của những ngôi sao bên phía Argentina một lần nữa lên tiếng đúng lúc.

Phút 112, Julian Alvarez khiến cả khán đài nổ tung với một siêu phẩm dứt điểm từ ngoài vòng cấm. Cú sút với lực đi căng và hiểm hóc không cho thủ môn đối phương cơ hội cản phá, tái lập thế dẫn bàn cho Argentina. Đây được đánh giá là một trong những ứng viên sáng giá cho danh hiệu bàn thắng đẹp nhất giải đấu.

Nhát dao chí mạng và tấm vé bán kết

Khi Thụy Sĩ dồn toàn lực lên tìm bàn gỡ trong những phút cuối cùng, họ đã sập bẫy phản công. Phút 120+1, Lautaro Martinez bình tĩnh dứt điểm ấn định chiến thắng 3-1, chấm dứt mọi hy vọng của đối thủ và chính thức đưa Argentina vào vòng bán kết.

Thống kê nổi bật sau trận đấu

Thông số Argentina Thụy Sĩ Tỷ số chung cuộc 3 1 Người ghi bàn Mac Allister (10'), Alvarez (112'), Lautaro (120+1') Ndoye (67') Kiến tạo nổi bật Lionel Messi (10') - Cột mốc lịch sử Messi: 10 kiến tạo/6 kỳ World Cup -

Chiến thắng này không chỉ khẳng định vị thế của Argentina mà còn cho thấy chiều sâu đội hình khi các nhân tố dự bị và cầu thủ trẻ đều biết cách tỏa sáng đúng thời điểm. Đối thủ tiếp theo của Messi và các đồng đội ở bán kết sẽ sớm được xác định, hứa hẹn một chặng đường bảo vệ chức vô địch đầy cảm xúc.