Argentina khởi kiện chiến dịch bôi nhọ tại World Cup 2026: Bảo vệ Messi và công lý LĐBĐ Argentina (AFA) thu thập bằng chứng khởi kiện các tổ chức dàn dựng chiến dịch bôi nhọ, cáo buộc đội tuyển được thiên vị sau kỳ World Cup 2026 đầy tranh cãi.

Đội tuyển Argentina vừa khép lại hành trình World Cup 2026 với ngôi vị Á quân sau thất bại trước Tây Ban Nha trong trận chung kết. Tuy nhiên, đằng sau những màn trình diễn trên sân cỏ là một cuộc chiến pháp lý đang dần nóng lên. Liên đoàn Bóng đá Argentina (AFA) đã chính thức bước vào cuộc chiến chống lại những chiến dịch bôi nhọ có hệ thống nhắm vào Lionel Messi và các đồng đội trên không gian mạng.

Chiến dịch bôi nhọ có hệ thống và "tiêu chuẩn kép"

Theo tờ La Nación, những gì Đội tuyển Argentina phải đối mặt không đơn thuần là những ý kiến trái chiều từ người hâm mộ, mà là một chiến dịch truyền thông được dàn dựng tinh vi. Kịch bản này gợi nhớ đến những gì đã xảy ra tại Qatar năm 2022, khi "Những vũ công Tango" liên tục bị cáo buộc được trọng tài và các tổ chức quốc tế ưu ái.

Messi cùng các đồng đội trở thành tâm điểm của những cuộc tấn công trên mạng xã hội sau World Cup 2026.

Sự bất công bắt đầu ngay từ vòng bảng trong trận gặp Algeria. Dư luận tập trung chỉ trích pha va chạm vô tình của Lionel Messi với Mandi, đòi hỏi một tấm thẻ đỏ trực tiếp. Tuy nhiên, cùng thời điểm đó, hệ thống việt vị bán tự động đã từ chối một bàn thắng hợp lệ của siêu sao này nhưng lại nhận được rất ít sự quan tâm từ truyền thông quốc tế. Đây chính là minh chứng cho cái gọi là "tiêu chuẩn kép" mà Argentina đang phải gánh chịu.

Những tranh cãi đỉnh điểm tại vòng loại trực tiếp

Làn sóng công kích thực sự bùng nổ khi Argentina bước vào các vòng đấu loại trực tiếp. Tại vòng 1/8 và tứ kết, các tình huống bóng đá thông thường bị mổ xẻ quá mức dưới góc nhìn tiêu cực. Điển hình là trận đấu với Ai Cập, nơi đối thủ liên tục gây áp lực bằng cách phủ nhận tình huống phạm lỗi rõ ràng lên Lisandro Martínez – pha bóng dẫn đến bàn thắng bị hủy của họ.

Những tình huống va chạm trong trận đấu với Ai Cập bị đẩy lên cao trào nhằm tạo dư luận xấu về Argentina.

Thậm chí, tình huống Mohamed Salah va chạm trong vòng cấm mà ngay cả chính tiền đạo này cũng không yêu cầu phạt đền, lại được các tài khoản mạng xã hội sử dụng như một bằng chứng cho việc trọng tài thiên vị Argentina. Tại bán kết, chiếc thẻ đỏ của Embolo (Thụy Sĩ) sau tình huống ăn vạ bị VAR lật tẩy cũng trở thành cái cớ để dư luận tấn công đội bóng Nam Mỹ, thay vì nhìn nhận đúng về sự thay đổi trong luật lệ và quy trình vận hành VAR mới.

AFA quyết liệt bảo vệ hình ảnh đội tuyển

AFA nhận định rằng những thông tin sai lệch này không chỉ là những lời than phiền nhất thời. Việc sử dụng hình ảnh cắt ghép, chỉnh sửa và phát tán các cáo buộc vô căn cứ trên các nền tảng như X (Twitter) hay Instagram đã trực tiếp làm hoen ố hình ảnh của Đội tuyển quốc gia. Trong kỷ nguyên số, một chiến dịch bôi nhọ được dàn dựng có thể khiến công chúng tin vào sự thao túng ngay cả khi họ chưa xem trực tiếp trận đấu.

Chính vì lý do đó, AFA đã hoàn tất việc thu thập chứng cứ để khởi kiện các cá nhân và tổ chức đứng sau các hành vi này. Đại diện liên đoàn khẳng định sẽ không ngần ngại theo đuổi các thủ tục pháp lý đối với bất kỳ cơ quan truyền thông hay tài khoản mạng xã hội nào phát tán thông tin sai sự thật, nhằm đòi lại sự công bằng và danh dự cho Lionel Messi cũng như toàn thể đội hình Argentina sau một kỳ World Cup đầy nỗ lực.