Argentina ngược dòng 3-2 trước Ai Cập: Bản lĩnh nhà vua và 10 phút điên rồ tại Atlanta Từ hố sâu tuyệt vọng sau quả penalty hỏng ăn của Messi đến màn lội ngược dòng kinh điển trong 10 phút cuối, Argentina đã khuất phục Ai Cập để tiến vào tứ kết World Cup 2026.

Trận thư hùng tại vòng 16 đội World Cup 2026 trên sân vận động Atlanta đã chứng kiến một kịch bản kịch tính bậc nhất lịch sử giải đấu. Dù bị dồn vào thế chân tường khi để đối thủ dẫn trước hai bàn đến tận phút 70, Argentina vẫn phô diễn đẳng cấp của nhà đương kim vô địch để tạo nên màn lội ngược dòng 3-2 ngoạn mục chỉ trong hơn 10 phút cuối trận.

Messi và các đồng đội vừa hoàn tất một cuộc lội ngược dòng ngoạn mục. Ảnh: Getty Images.

Sự chuộc lỗi của thiên tài Lionel Messi

Khi Lionel Messi sút hỏng quả phạt đền ở phút 21 trước sự xuất sắc của thủ môn Mostafa Shobeir, bầu không khí tại Atlanta như đặc quánh lại. Nhiều người đã lo ngại về một đoạn kết buồn cho siêu sao 39 tuổi trong kỳ World Cup cuối cùng. Tuy nhiên, bản lĩnh của một biểu tượng đã lên tiếng đúng lúc.

Thay vì gục ngã, người đội trưởng đã tự tay thắp lại hy vọng cho "La Albiceleste" bằng đường treo bóng sắc lẹm để Cristian Romero đánh đầu rút ngắn cách biệt ở phút 79. Chỉ bốn phút sau, đích thân Messi ghi bàn gỡ hòa bằng một pha dứt điểm cận thành chớp nhoáng. Thống kê từ Sofascore cho thấy tầm ảnh hưởng tuyệt đối của anh với điểm số 9.3, thực hiện 6 đường chuyền quyết định và tạo ra 2 cơ hội ghi bàn rõ rệt.

Sức ép nghẹt thở và những con số áp đảo

Việc để thủng lưới trước không làm các cầu thủ Argentina chệch hướng; ngược lại, họ càng siết chặt vòng vây. Xuyên suốt trận đấu, Argentina tung ra tới 19 pha dứt điểm, vượt trội hoàn toàn so với vỏn vẹn 5 cú sút của Ai Cập. Sự áp đảo được cụ thể hóa qua chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) lên tới 2.90, bỏ xa con số 0.97 của đại diện châu Phi.

Argentina thi đấu áp đảo xuyên suốt trận đấu. Ảnh: Getty Images.

Khả năng tịnh tiến bóng của các học trò HLV Lionel Scaloni cực kỳ ấn tượng với 74 lần đưa bóng thành công vào khu vực 1/3 cuối sân. Với tỷ lệ chuyền bóng chính xác đạt 82%, Argentina đã tạo ra thế trận tấn công dồn dập, khiến bức tường phòng ngự kiên cố của Ai Cập cuối cùng cũng phải bộc lộ sai số dưới áp lực khủng khiếp.

Dấu ấn chiến thuật từ băng ghế dự bị

Đứng trước thế bế tắc khi Ai Cập chủ động thiết lập hệ thống phòng ngự lùi sâu sáu người, khả năng đọc trận đấu của HLV Scaloni đã phát huy tác dụng. Những sự thay đổi người trong hiệp hai không chỉ làm mới nền tảng thể lực mà còn xoay chuyển hoàn toàn cục diện. Việc tăng cường hỏa lực ở hai biên đã mang lại những nét đột biến đắt giá.

Bàn gỡ hòa 2-2 và pha lập công ấn định chiến thắng đều in đậm dấu giày của các nhân tố dự bị. Gonzalo Montiel là người kiến tạo cho Messi, trong khi Lautaro Martinez tung đường tạt bóng chính xác để Enzo Fernandez đánh đầu kết liễu trận đấu ở phút bù giờ thứ ba (90+3').

Khai thác tử huyệt hành lang cánh

Nhận thấy đối thủ tập trung bóp nghẹt trung lộ, Argentina lập tức chuyển hướng. Các hậu vệ cánh liên tục dâng cao bám biên để kéo giãn cự ly đội hình đối phương. Với tổng cộng 26 quả tạt được thực hiện, khối lượng tấn công dồn dập từ hai hành lang đã vắt kiệt sức lực của hàng thủ Ai Cập. Những pha nhồi bóng bổng liên tục này đã khai thác thành công nhược điểm không chiến của đối thủ trong giai đoạn thể lực suy giảm.

Tinh thần thép của nhà đương kim vô địch

Bị dẫn trước hai bàn sau pha phản công của Mostafa Ziko ở phút 67, Argentina đối mặt với nguy cơ bị loại sớm. Nhưng trong khoảnh khắc ngặt nghèo nhất, họ đã phô diễn thứ bản lĩnh lỳ lợm của tập thể đang đứng trên đỉnh thế giới. Thay vì hoảng loạn, Argentina duy trì cường độ vây ráp, giành chiến thắng tới 75% các pha tắc bóng và đoạt lại quyền kiểm soát 48 lần.

Khát khao chiến thắng tột độ cùng sự kiên định đến cùng đã giúp đại diện Nam Mỹ tạo nên một trong những màn lội ngược dòng giàu cảm xúc nhất lịch sử World Cup, hiên ngang đoạt vé vào vòng tứ kết trước sự ngỡ ngàng của người hâm mộ tại Atlanta.