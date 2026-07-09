Argentina ngược dòng hạ Ai Cập 3-2: Tranh cãi dữ dội về sự ưu ái dành cho Messi Sau màn thoát hiểm ngoạn mục trước Ai Cập, Argentina và Lionel Messi đang trở thành tâm điểm của những thuyết âm mưu về sự thiên vị từ trọng tài và cách phân nhánh của FIFA.

Argentina vừa trải qua một trong những màn lội ngược dòng kịch tính nhất tại World Cup 2026 khi đánh bại Ai Cập với tỷ số 3-2. Tuy nhiên, thay vì những lời ca tụng về tinh thần chiến đấu, đoàn quân của huấn luyện viên Lionel Scaloni lại đang phải đối mặt với làn sóng chỉ trích và những "thuyết âm mưu" cho rằng họ đang được FIFA trải thảm đỏ trên hành trình bảo vệ ngôi vương.

Messi tỏa sáng đưa Argentina trở về từ cõi chết trước Ai Cập

Cơn giận dữ của người Ai Cập

Trận đấu tại vòng 1/8 đã chứng kiến đại diện châu Phi dẫn trước 2-0 cho đến phút 79. Chỉ trong 11 phút cuối và thời gian bù giờ, Argentina đã ghi liên tiếp 3 bàn để giật lại tấm vé vào tứ kết. Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, huấn luyện viên Hossam Hassan của Ai Cập đã không ngần ngại cáo buộc có sự bất công mang tính hệ thống.

"Có lẽ họ muốn nhà đương kim vô địch tiếp tục ở lại giải đấu. Có lẽ họ muốn Messi tiếp tục cuộc đua," Hassan phát biểu đầy cay nghiệt sau khi nhận thẻ vàng vì phản ứng trọng tài. Phía Ai Cập thậm chí đã gửi văn bản yêu cầu FIFA loại tổ trọng tài điều khiển trận đấu khỏi giải đấu vì cho rằng có sự thiên vị rõ rệt.

Phân tích những quyết định gây tranh cãi của VAR

Tâm điểm của sự tranh cãi nằm ở ba tình huống then chốt. Đầu tiên là bàn thắng bị hủy của Mostafa Zico bên phía Ai Cập. Công nghệ VAR xác định Marwan Attia đã phạm lỗi với Lisandro Martinez ở giai đoạn khởi đầu đợt tấn công. Dù quyết định này về lý thuyết là đúng luật, nhưng nó lại tạo ra cảm giác ức chế cho phía Ai Cập khi họ đang có đà hưng phấn.

Tiếp theo là hai tình huống đòi phạt đền của Hamdi Fathy và Mohamed Salah. Trong khi pha ngã của Fathy không cho thấy tác động rõ ràng từ Alexis Mac Allister, thì tình huống va chạm của Salah mang lại nhiều ý kiến trái chiều hơn. Trọng tài người Pháp Francois Letexier đã từ chối thổi phạt đền, và ngay sau đó, Enzo Fernandez đã ghi bàn ấn định chiến thắng cho Argentina.

Số liệu thống kê: Sự ưu ái hay chỉ là ngẫu nhiên?

Khi nhìn vào các con số, những người ủng hộ thuyết âm mưu có thêm cơ sở để tranh luận. Argentina hiện là đội nhận ít thẻ vàng nhất trong số các ứng viên vô địch so với số lần phạm lỗi. Cụ thể, họ chỉ nhận 1 thẻ vàng sau mỗi 19,7 lần phạm lỗi, trong khi tuyển Anh phải nhận 1 thẻ vàng chỉ sau 7,7 lần phạm lỗi.

Đội tuyển Số lần phạm lỗi Số thẻ vàng Tỷ lệ phạm lỗi/thẻ vàng Na Uy 48 2 24 Argentina 59 3 19,7 Tây Ban Nha 55 3 18,3 Anh 54 7 7,7

Bên cạnh đó, Argentina cũng dẫn đầu giải đấu về số quả phạt đền được hưởng (3 quả). Dù Lionel Messi đã bỏ lỡ 2 trong số đó, nhưng việc liên tục được trao cơ hội trên chấm 11m khiến các đối thủ không khỏi hoài nghi.

Lộ trình thuận lợi cho nhà vô địch

Không chỉ dừng lại ở các quyết định trên sân, cách phân nhánh của FIFA cũng được cho là có lợi cho Argentina. Bằng cách xếp 4 đội hạt giống hàng đầu vào 4 nhánh khác nhau, FIFA đã đảm bảo những "ông lớn" như Pháp, Tây Ban Nha, Argentina và Anh chỉ có thể gặp nhau từ bán kết.

Trên hành trình vào tứ kết, trong khi Tây Ban Nha phải loại Bồ Đào Nha, Pháp phải đối đầu Morocco, thì Argentina chỉ phải gặp Cape Verde và Ai Cập. Đối thủ tiếp theo của họ là Thụy Sĩ (hạng 19 thế giới), một thử thách được đánh giá là nhẹ nhàng nhất trong số các cặp đấu tứ kết. Dù thực tế Argentina đã rất vất vả để đi tiếp, nhưng không thể phủ nhận họ đang có một lộ trình "dễ thở" hơn so với các đối thủ trực tiếp.