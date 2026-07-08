Argentina ngược dòng hạ Ai Cập: Lionel Messi và những giọt nước mắt của vĩ nhân tuổi 43 Vượt qua áp lực nghẹt thở trước Ai Cập, Lionel Messi tiếp tục thiết lập những kỷ lục vô tiền khoáng hậu tại World Cup, đưa Argentina vào tứ kết để đối đầu Thụy Sĩ.

Những giọt nước mắt tuôn rơi trên gương mặt Lionel Messi sau hồi còi mãn cuộc không chỉ đơn thuần là sự giải tỏa về mặt tâm lý. Đó là khoảnh khắc cô đọng của một hành trình vĩ đại, nơi một huyền thoại ở tuổi 43 vẫn đang miệt mài viết tiếp những chương sử kinh ngạc nhất của bóng đá thế giới. Chiến thắng ngược dòng đầy kịch tính trước Ai Cập không chỉ đưa Argentina tiến vào tứ kết mà còn cứu rỗi giấc mơ của cả một dân tộc.

Messi có một chiến thắng cực kỳ cảm xúc. Ảnh: Getty.

Bản lĩnh giữa lằn ranh sinh tử

Trước khi trận đấu diễn ra, viễn cảnh Messi phải chia tay kỳ World Cup cuối cùng ngay trên quê hương là một kịch bản mà ít người hâm mộ nào dám đối diện. Áp lực đè nặng lên vai đội quân Albiceleste khi Ai Cập vươn lên dẫn trước, khiến cục diện bảng đấu và cả nhánh đấu knock-out rung chuyển. Đáng chú ý, sự bế tắc của Argentina lúc đó đã thắp lên hy vọng cho đội tuyển Anh về một con đường bằng phẳng hơn hướng tới trận chung kết.

Tuy nhiên, trong thời khắc đen tối nhất, phẩm chất của một thiên tài đã lên tiếng. Cựu thủ môn Paul Robinson, khi quan sát trận đấu từ Atlanta, đã phải thốt lên những lời thán phục trước tinh thần chiến đấu của số 10. Ông nhận định rằng dù Argentina từng bị đẩy vào thế đường cùng, chính Messi là người đã vực dậy toàn đội bằng một pha kiến tạo tinh tế và một bàn thắng mang đúng thương hiệu cá nhân.

Sự thống trị của những con số kỷ lục

Những gì Messi đang thể hiện tại giải đấu năm nay dường như đang thách thức mọi quy luật của thời gian. Với pha lập công vào lưới Ai Cập, anh chính thức trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử World Cup ghi bàn trong 6 trận đấu thuộc vòng loại trực tiếp liên tiếp. Thành tích 8 bàn thắng từ đầu giải đến nay giúp anh tái hiện lại phong độ hủy diệt của huyền thoại Gerd Muller tại kỳ World Cup 1970.

Với Messi trong đội hình, Argentina ngược dòng không tưởng. Ảnh: Getty.

Thống kê chuyên sâu cho thấy tầm ảnh hưởng tuyệt đối của Messi lên lối chơi tập thể: trong 9 trận gần nhất, anh đã in dấu giày vào 16 bàn thắng của Argentina (bao gồm 13 pha lập công và 3 đường kiến tạo). Đây không chỉ là những con số vô hồn, mà là lời cảnh báo đanh thép gửi đến Thụy Sĩ – đối thủ tiếp theo của họ tại vòng tứ kết.

Nỗi ám ảnh mang tên El Pulga

Dù tuổi tác đã cao, khả năng chiếm lĩnh không gian và điều tiết nhịp độ của Messi vẫn là một bài toán không có lời giải đối với hàng phòng ngự Ai Cập. Việc không thể khóa chặt tầm hoạt động của "El Pulga" đã khiến đại diện châu Phi phải trả giá đắt bằng tấm vé đi tiếp. Giờ đây, bóng ma mang tên Messi đang bao trùm lên mọi đối thủ còn lại của giải đấu.

Ngay cả những ngôi sao đang thi đấu tại Ngoại hạng Anh cũng phải thừa nhận rằng, đẳng cấp mà Messi trình diễn tại sân chơi World Cup là một phạm trù hoàn toàn khác biệt. Anh không chỉ đóng vai trò là một cầu thủ trên sân, mà còn là điểm tựa tinh thần giúp nâng tầm toàn bộ đội hình Argentina. World Cup đang chứng kiến những bước chạy cuối cùng của một vĩ nhân, và dường như Messi vẫn còn đủ năng lượng để viết nên một cái kết viên mãn nhất cho sự nghiệp của mình.