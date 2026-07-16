Argentina ngược dòng hạ Anh 2-1: Đẳng cấp nhà vua và sự nghiệt ngã của bóng đá thực dụng Hai bàn thắng muộn màng của Enzo Fernandez và Lautaro Martinez đã đưa Argentina vào chung kết World Cup 2026, trừng phạt lối chơi lùi sâu quá sớm của tuyển Anh dưới thời Thomas Tuchel.

Trận bán kết World Cup 2026 giữa Argentina và Anh đã kết thúc theo kịch bản điên rồ nhất, minh chứng cho lý do tại sao bóng đá luôn là môn thể thao của những khoảnh khắc. Khi đồng hồ điểm sang phút 90+2, cú đánh đầu hiểm hóc của Lautaro Martinez không chỉ xé toang mành lưới Jordan Pickford mà còn chính thức biến tuyển Anh thành nạn nhân của sự thực dụng thái quá.

Argentina chứng tỏ bản lĩnh trước Anh. Ảnh: Getty Images.

Bản lĩnh lội ngược dòng của nhà đương kim vô địch

Dấu ấn đậm nét nhất của Argentina trong trận đấu này là khả năng chịu đựng áp lực và lật ngược thế cờ khi rơi vào thế bị dẫn bàn. Sau bàn mở tỷ số của Anthony Gordon ở phút 55, Argentina không hề nao núng. Ngược lại, họ nhanh chóng gia tăng áp lực kiểm soát thế trận, đẩy tốc độ trận đấu lên mức cao nhất.

Khác với sự bế tắc trong hiệp một – một hiệp đấu tẻ nhạt không có cú sút trúng đích nào từ cả hai đội – hiệp hai chứng kiến một Argentina chơi chủ động hoàn toàn. Sự kiên trì của đội bóng Nam Mỹ đã được đền đáp bằng hai bàn thắng chóng vánh ở các phút 85 và 90+2, thể hiện tinh thần không bỏ cuộc của một tập thể dày dạn kinh nghiệm trận mạc.

Nhãn quan thiên tài của Lionel Messi ở tuổi 39

Dù bị hệ thống phòng ngự của đội tuyển Anh phong tỏa khá chặt chẽ trong phần lớn thời gian thi đấu, Lionel Messi vẫn biết cách định đoạt trận đấu vào những thời điểm quyết định. Thống kê cho thấy trong hiệp một, siêu sao này chỉ có đúng 2 lần chạm bóng trong vòng cấm đối phương.

Tuy nhiên, đẳng cấp của Messi là vĩnh cửu. Với hai đường kiến tạo dọn cỗ cho Enzo Fernandez và Lautaro Martinez, anh tiếp tục cho thấy nhãn quan chiến thuật sắc bén vượt thời gian. Thành tích này giúp Messi kéo dài chuỗi trận ghi bàn hoặc kiến tạo liên tiếp tại World Cup lên con số 11 – một kỷ lục vô tiền khoáng hậu kể từ khi các dữ liệu chi tiết được thống kê vào năm 1966.

Những quyết định thay đổi nhân sự mang tính bước ngoặt

Chiến thắng của Argentina mang đậm dấu ấn sa bàn của HLV Lionel Scaloni. Khi nhận thấy đội nhà cần gia tăng sức mạnh tấn công, chiến lược gia này đã đưa ra những quyết định điều chỉnh dũng cảm. Việc tung Nico Gonzalez vào sân ở phút 64 giúp lối chơi biên của Argentina trở nên thanh thoát và giàu đột biến hơn.

Đáng chú ý nhất là quyết định ở phút 81. Khi trận đấu trôi dần về những phút cuối, Scaloni rút hậu vệ Nicolas Tagliafico ra nghỉ để nhường chỗ cho tiền đạo Lautaro Martinez. Việc chuyển đổi sang sơ đồ tấn công tổng lực này đã phát huy hiệu quả tối đa khi chính Martinez là người ghi bàn thắng vàng.

Lautaro Martinez toả sáng đúng lúc. Ảnh: Getty Images.

Sự trừng phạt cho lối chơi thực dụng của tuyển Anh

Mặc dù giành chiến thắng muộn màng, nhưng các số liệu thống kê cho thấy Argentina hoàn toàn xứng đáng với tấm vé vào chung kết. Đại diện Nam Mỹ áp đảo đối thủ với 15 pha dứt điểm so với chỉ 5 lần của tuyển Anh. Chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) của họ lên tới 1.84, cao gấp hơn ba lần so với con số 0.53 bên phía đối phương.

Bàn gỡ hòa của Enzo Fernandez ở phút 85 là một ví dụ điển hình cho sự xuất thần của cá nhân. Cú sút xa từ cự ly 25 mét của tiền vệ này chỉ đạt chỉ số xG cực thấp là 0.05, nhưng quỹ đạo bay hiểm hóc đã đánh bại hoàn toàn Jordan Pickford. Trong khi đó, bàn thắng quyết định của Lautaro Martínez lại cho thấy khả năng chọn vị trí thượng thặng với chỉ số xGOT (bàn thắng kỳ vọng sau cú sút) đạt tới 0.99.

Sự áp đảo này một phần đến từ việc Argentina biết cách tận dụng sự thay đổi chiến thuật có phần thụ động của đối thủ. HLV Thomas Tuchel của tuyển Anh đã quyết định lùi sâu phòng ngự bảo toàn tỷ số quá sớm, vô tình tạo điều kiện cho nhà ĐKVĐ kiểm soát hoàn toàn khu trung tuyến trong 20 phút cuối trận và tạo ra sức ép nghẹt thở.