Argentina ngược dòng hạ Anh 2-1: Giọt nước mắt của Scaloni và nỗi đau Thomas Tuchel Argentina vào chung kết World Cup sau trận thắng ngược 2-1 trước Anh. Scaloni vỡ òa cảm xúc bên Messi, còn Tuchel thừa nhận sự bị động khiến Tam sư trả giá đắt.

Trận bán kết World Cup đã khép lại với một kịch bản không dành cho những người yếu tim. Argentina chính thức ghi tên mình vào trận chung kết giải đấu lớn nhất hành tinh lần thứ hai liên tiếp sau khi lội ngược dòng đánh bại ĐT Anh với tỷ số 2-1. Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, ống kính truyền hình đã bắt trọn khoảnh khắc xúc động nhất: HLV Lionel Scaloni ôm chầm lấy thủ quân Lionel Messi và bật khóc nức nở ngay trên sân.

Bản sắc Argentina và giọt nước mắt của Scaloni

Trong phòng họp báo sau trận, HLV Lionel Scaloni vẫn chưa giấu nổi sự xúc động. Nhà cầm quân này khẳng định niềm tự hào vô bờ bến đối với các học trò và sự tiếp sức từ người hâm mộ quê nhà. Với Scaloni, chiến thắng này không chỉ là tấm vé vào chung kết, mà còn là minh chứng cho tinh thần quật cường của người Argentina.

"Tôi không biết nói gì hơn. Đây là niềm vui dành cho tập thể, dành cho người dân Argentina. Họ chưa bao giờ ngừng khiến tôi bất ngờ," Scaloni nghẹn ngào chia sẻ. "Thật khó để truyền tải hết những gì các cầu thủ đã thể hiện. Chúng tôi là duy nhất, thực sự là như vậy. Những con người này đã đưa chúng tôi đến chiến thắng bằng một tinh thần không thể khuất phục."

HLV Scaloni ôm chầm Messi và rơi lệ sau trận bán kết giàu cảm xúc

Dù phía trước là trận đấu quan trọng nhất cuộc đời, Scaloni vẫn giữ được sự khiêm tốn cần thiết: "Chúng tôi sẽ cống hiến tất cả để giành chức vô địch. Nhưng những gì đạt được lúc này đã rất ấn tượng. Khẳng định mình là duy nhất không phải là sự kiêu ngạo, đó là niềm tin vào bản sắc của đội bóng này."

Thomas Tuchel và cái giá của sự bị động

Trái ngược với niềm vui của đối thủ, Thomas Tuchel phải đối mặt với nỗi thất vọng tràn trề. ĐT Anh đã có một khởi đầu như mơ khi vươn lên dẫn trước 1-0 và kiểm soát thế trận trong phần lớn thời gian. Tuy nhiên, việc lùi quá sâu để bảo toàn tỷ số đã trở thành "con dao hai lưỡi", khiến họ nhận hai bàn thua liên tiếp ở những phút cuối trận.

Trả lời phỏng vấn BBC, Tuchel thừa nhận sai lầm trong cách tiếp cận sau bàn thắng: "Chúng tôi vô cùng thất vọng vì đã ở rất gần chiến thắng. Đội bóng trở nên quá bị động sau khi ghi bàn và tạo điều kiện cho Argentina gây áp lực lớn. Chúng tôi mất quyền kiểm soát bóng, để đối thủ thực hiện quá nhiều quả tạt và các tình huống dứt điểm nguy hiểm."

HLV Tuchel lặng người trong khu vực kỹ thuật khi ĐT Anh nhận 2 bàn thua cuối trận

Chiến lược gia người Đức cũng lên tiếng bảo vệ quyết định chuyển sang sơ đồ 5 hậu vệ ở cuối hiệp hai. Theo Tuchel, đây là nỗ lực nhằm bịt kín khoảng trống phía sau và tăng cường khả năng chống bóng bổng trước sức ép nghẹt thở của các chân sút Nam Mỹ. "Khi đối thủ thắng mọi tình huống không chiến và liên tục tạt bóng, tôi phải đưa ra thay đổi để hỗ trợ cầu thủ. Nhưng ngay khi hệ thống mới chưa kịp vận hành ổn định, chúng tôi đã phải nhận bàn thua," ông giải thích.

Lời chia tay không hối tiếc của Tam sư

Dù thất bại cay đắng, Thomas Tuchel khẳng định ông không hối hận về các quyết định nhân sự hay chiến thuật. Ông cho rằng vấn đề không nằm ở cấu trúc đội hình mà là do tâm lý thi đấu của các cầu thủ sau khi có lợi thế. ĐT Anh đã chơi một trong những trận đấu hay nhất giải cho đến trước khi đánh mất quyền kiểm soát.

"Tôi chịu trách nhiệm hoàn toàn. Nếu kết quả không tốt, mọi người sẽ nói đó là quyết định sai lầm. Nhưng hiện tại tôi không hối tiếc điều gì. Đội bóng đã cống hiến tất cả," Tuchel nhấn mạnh. Ông cũng nhắc lại những khó khăn mà ĐT Anh đã vượt qua suốt hành trình, từ việc thi đấu ở độ cao lớn đến thời tiết khắc nghiệt, để khẳng định sự nỗ lực của các học trò.

Thất bại 1-2 trước Argentina là một nốt trầm cho bóng đá Anh, nhưng với Argentina, đây là bước đệm hoàn hảo để Lionel Messi và các đồng đội hướng tới việc bảo vệ ngai vàng thế giới trong trận chung kết sắp tới.