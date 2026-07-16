Argentina ngược dòng hạ Anh 2-1 vào chung kết World Cup: Messi kiến tạo đẳng cấp phút 90+2 Lionel Messi một lần nữa khẳng định giá trị thiên tài với cú đúp kiến tạo, giúp Argentina lội ngược dòng nghẹt thở 2-1 trước ĐT Anh để giành vé vào chung kết World Cup gặp Tây Ban Nha.

Trận bán kết World Cup giữa Anh và Argentina đã kết thúc theo kịch bản điên rồ nhất mà những người hâm mộ bóng đá có thể tưởng tượng. Khi đồng hồ điểm sang phút 90+2, Lautaro Martinez đã thực hiện cú đánh đầu định mệnh từ đường dọn cỗ của Lionel Messi, chính thức tiễn "Tam sư" về nước và đưa nhà đương kim vô địch tiến sát cột mốc bảo vệ ngai vàng.

Sự thực dụng của người Anh và bàn mở tỷ số

Bước vào trận đại chiến với vị thế của hai ứng viên hàng đầu, cả Anh và Argentina đều nhập cuộc thận trọng. Trong hiệp một, sơ đồ phòng ngự chặt chẽ của HLV ĐT Anh đã khiến Lionel Messi gần như bị cô lập. Dù kiểm soát bóng tới 64%, Argentina bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành của Jordan Pickford.

Sự kiên nhẫn của đại diện châu Âu đã được đền đáp ở phút 55. Từ một pha phản công sắc lẹm, Morgan Rogers thực hiện đường căng ngang loại bỏ hoàn toàn hàng thủ Argentina, tạo điều kiện cho Anthony Gordon đệm bóng cận thành mở tỷ số. Bàn thắng này như một gáo nước lạnh dội vào tham vọng của các "Vũ công Tango".

Gordon giúp ĐT Anh giành lợi thế dẫn bàn trong hiệp hai.

Nguồn cảm hứng Messi và 10 phút điên rồ

Không hề nao núng sau bàn thua, Argentina dồn toàn lực lên phần sân đối phương. Đây cũng là lúc đẳng cấp của Lionel Messi lên tiếng. Siêu sao 39 tuổi bắt đầu lùi sâu hơn, đóng vai trò điều tiết và mở ra những không gian chết người. Sức ép nghẹt thở được cụ thể hóa bằng những pha dứt điểm liên tiếp, trong đó có hai tình huống bóng tìm đến cột dọc của Mac Allister.

Phút 85, nỗ lực của Argentina cuối cùng cũng mang lại thành quả. Messi có pha nhả bóng thông minh để Enzo Fernandez tung cú sút xa đầy quyết đoán. Bóng đi với quỹ đạo cực khó, đánh bại hoàn toàn sải tay của Pickford, san bằng cách biệt 1-1.

Lionel Messi rực sáng với vai trò kiến thiết trong màn ngược dòng của Argentina.

Kịch tính đẩy lên đỉnh điểm ở phút bù giờ thứ hai. Vẫn là Messi với một quả tạt có độ xoáy cực cao từ cánh phải, Lautaro Martinez chọn vị trí thông minh, bật cao đánh đầu hiểm hóc ấn định chiến thắng 2-1. Sân vận động như nổ tung trước khoảnh khắc thiên tài của số 10 và sự nhạy bén của tiền đạo thuộc biên chế Inter Milan.

Phân tích thống kê và tác động

Số liệu thống kê sau trận cho thấy sự áp đảo toàn diện của Argentina. Đoàn quân của HLV Scaloni thực hiện tới 15 cú sút so với chỉ 5 của ĐT Anh. Đặc biệt, tỷ lệ kiểm soát bóng 64% giúp đại diện Nam Mỹ duy trì áp lực liên tục, khiến hàng thủ đối phương kiệt sức trong những phút cuối.

Thông số ĐT Anh Argentina Sút khung thành 5 (2) 15 (5) Kiểm soát bóng 36% 64% Phạt góc 1 6 Phạm lỗi 11 15

Với chiến thắng này, Argentina chính thức ghi danh vào trận chung kết World Cup lần thứ hai liên tiếp. Đối thủ cuối cùng trên hành trình bảo vệ ngôi vương của Messi và các đồng đội sẽ là Tây Ban Nha, trận đấu diễn ra vào lúc 2h ngày 20/7. Với phong độ hiện tại, người hâm mộ Argentina hoàn toàn có quyền tin vào một cái kết viên mãn cho sự nghiệp vĩ đại của El Pulga.

Chấm điểm cầu thủ nổi bật

Lionel Messi xứng đáng với danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận (8.8 điểm) nhờ 2 đường kiến tạo quyết định. Phía bên kia chiến tuyến, Morgan Rogers (6.8 điểm) và Anthony Gordon (6.4 điểm) là những điểm sáng hiếm hoi của một tập thể ĐT Anh đã thi đấu quá thụ động trong hiệp hai.