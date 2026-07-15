Argentina ngược dòng hạ Anh ở bán kết World Cup Anh 1-2 Argentina tại bán kết World Cup trên sân Mercedes-Benz Stadium, Atlanta. Argentina hoàn tất màn ngược dòng sau khi bị dẫn trước, còn Anh nhận thất bại ở trận đấu loại trực tiếp.

Anh 1 - 2 Argentina Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Anh tiếp đón Argentina.

12' Argentina nhỉnh hơn trong thế trận thận trọng Phút 12, Argentina nhỉnh hơn về kiểm soát bóng với tỷ lệ 46% - 54%, nhưng thế trận vẫn diễn ra thận trọng khi hai đội chưa có cú dứt điểm nào, thống kê là 0 - 0. Anh có lợi thế nhỏ ở phạt góc với 1 - 0, song chưa tạo được sức ép đủ rõ rệt.

26' Argentina nhỉnh hơn về kiểm soát bóng Sau 26 phút, Argentina nhỉnh hơn về kiểm soát bóng với tỷ lệ 43% - 57% , nhưng thế trận vẫn khá bế tắc khi cả hai đội chưa có cú dứt điểm nào, chỉ số đang là 0 - 0 . Anh có 1 - 0 quả phạt góc, song chưa đủ tạo khác biệt trước một Argentina chủ động giữ bóng.

37' E. Anderson nhận thẻ vàng Phút 37', E. Anderson (Anh) nhận thẻ vàng vì lỗi Tripping. Tỷ số Anh 0-0 Argentina chưa thay đổi trong thế trận đang khá cân bằng.

40' Argentina nhỉnh hơn trong thế trận chặt chẽ Phút 40', Argentina nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng với 42% - 58%, nhưng thế trận vẫn khá cân bằng khi hai đội mới dứt điểm 1 - 1 và chưa có cú sút nào trúng đích (0 - 0). Anh đang ưu tiên giữ cự ly, trong khi Argentina cầm bóng nhiều hơn nhưng chưa tạo được sức ép đủ lớn.

42' L. Martinez nhận thẻ vàng ở phút 42 Phút 42, L. Martinez nhận thẻ vàng bên phía Argentina sau tình huống kéo người. Trận bán kết giữa Anh và Argentina vẫn chưa có bàn thắng.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

51' C. Romero nhận thẻ vàng ở phút 51 Phút 51, C. Romero của Argentina nhận thẻ vàng vì lỗi Holding. Trận bán kết vẫn đang giằng co khi Anh và Argentina chưa thể phá vỡ thế cân bằng.

55' A. Gordon đưa Anh dẫn 1-0 Phút 55, A. Gordon lập công sau đường kiến tạo của M. Rogers, đưa Anh vượt lên dẫn Argentina 1-0. Bàn thắng mở tỷ số khiến trận bán kết tại Mercedes-Benz Stadium trở nên hấp dẫn hơn.

55' Argentina nhỉnh hơn trong thế trận giằng co Phút 55 , Argentina đang nhỉnh hơn khi kiểm soát bóng 45% - 55% và dứt điểm 1 - 4. Anh chịu sức ép trong thế trận vẫn giằng co, dù chưa bên nào tìm được bàn mở tỷ số.

64' Argentina điều chỉnh nhân sự ở phút 64 Phút 64', Argentina thay người: N. Gonzalez vào sân thay L. Paredes. Trong thế bị dẫn 1-0, đội bóng áo xanh-trắng cần thêm sức tấn công để tìm bàn gỡ.

72' Anh thay người, giữ lợi thế trước Argentina Phút 72, E. Konsa vào sân thay A. Gordon, khi Anh đang dẫn Argentina 1-0. Sự điều chỉnh này giúp Anh làm mới đội hình trong những phút cuối.

72' R. de Paul vào sân, Argentina thay đổi nhân sự Phút 72, R. de Paul vào sân thay G. Simeone bên phía Argentina. Sự thay đổi này mang đến thêm lựa chọn cho Argentina trong phần còn lại của trận đấu.

72' Montiel vào sân thay Molina Phút 72, G. Montiel vào sân thay N. Molina bên phía Argentina. Đội bóng Nam Mỹ có thêm sự điều chỉnh khi đang bị Anh dẫn 1-0.

72' Otamendi vào sân thay Martinez Phút 72', N. Otamendi vào sân thay L. Martinez bên phía Argentina. Đây là sự điều chỉnh đáng chú ý của Argentina khi đội đang bị Anh dẫn trước.

77' Argentina ép sân, Anh bảo vệ lợi thế Bước sang phút 77', Argentina kiểm soát bóng vượt trội với 39% - 61% và nhỉnh hơn về dứt điểm 4 - 7. Anh đang phải phòng ngự trước sức ép thể hiện qua chênh lệch phạt góc 1 - 5, nhưng vẫn bảo toàn lợi thế 1-0.

81' Argentina điều chỉnh nhân sự ở phút 81 Phút 81', Argentina đưa L. Martinez vào sân thay N. Tagliafico. Đây là sự điều chỉnh nhân sự đáng chú ý khi Anh vẫn đang dẫn trước.

82' D. Burn vào sân thay R. James Phút 82', D. Burn vào sân thay R. James trong đội hình Anh. Đội chủ nhà tiếp tục bảo toàn lợi thế 1-0 trước Argentina.

82' N. O'Reilly vào sân thay D. Rice Phút 82', N. O'Reilly vào sân thay D. Rice khi Anh đang dẫn Argentina 1-0. Đây là sự điều chỉnh đáng chú ý trong những phút cuối của trận bán kết.

85' E. Fernandez gỡ hòa cho Argentina ở phút 85 Phút 85, E. Fernandez lập công sau đường kiến tạo của L. Messi, giúp Argentina gỡ hòa 1-1 trước Anh. Bàn thắng đến muộn khiến trận bán kết trở nên căng thẳng trong những phút cuối.

89' Argentina áp đảo ở những phút cuối Phút 89', Argentina đang nắm thế chủ động với 66% thời lượng kiểm soát bóng và 13 cú dứt điểm so với 5 của Anh. Anh phải căng mình chống đỡ khi đối thủ còn có 6 quả phạt góc, trong bối cảnh tỷ số vẫn là 1-1.

90+2' L. Martinez đưa Argentina vượt lên phút bù giờ Phút 90+2, L. Martinez ghi bàn cho Argentina sau đường kiến tạo của L. Messi, đưa đội bóng này vượt lên dẫn Anh 1-2. Argentina tạo ra bước ngoặt lớn ở những phút cuối trận.

90+4' R. de Paul nhận thẻ vàng ở phút bù giờ Phút 90+4', R. de Paul (Argentina) nhận thẻ vàng. Trận bán kết tiếp tục nóng lên trong những phút cuối.

90+6' I. Toney vào sân thay J. Stones Phút 90+6', I. Toney vào sân thay J. Stones, khi Anh đang cần thêm phương án trong những giây cuối. Đây là sự thay đổi muộn ở thời điểm trận đấu đã bước vào quãng bù giờ cuối.

90+6' M. Rashford vào sân ở phút bù giờ Phút 90+6', M. Rashford vào sân thay D. Spence, khi Anh đang bị Argentina dẫn 1-2. Sự thay đổi đến ở những giây cuối của trận bán kết.

KT Kết thúc: Anh 1-2 Argentina Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 2.

Cập nhật lúc 04:03 16/07/2026

Đội hình chính thức Anh Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Thomas Tuchel Argentina Sơ đồ 4-4-2 · HLV Lionel Scaloni 1 Jordan Pickford 24 Reece James 5 John Stones 6 Marc Guéhi 25 Djed Spence 4 Declan Rice 8 Elliot Anderson 17 Morgan Rogers 10 Jude Bellingham 18 Anthony Gordon 9 Harry Kane 23 Emiliano Martínez 26 Nahuel Molina 13 Cristian Romero 6 Lisandro Martínez 3 Nicolás Tagliafico 17 Giuliano Simeone 5 Leandro Paredes 20 Alexis Mac Allister 24 Enzo Fernández 10 Lionel Messi 9 Julián Alvarez Dự bị Anh 23 James Trafford 13 Dean Henderson 3 Nico O'Reilly 2 Ezri Konsa 15 Dan Burn 12 Trevoh Chalobah 21 Eberechi Eze 14 Jordan Henderson 16 Kobbie Mainoo Argentina 1 Juan Musso 12 Gerónimo Rulli 25 Facundo Medina 19 Nicolás Otamendi 4 Gonzalo Montiel 2 Marcos Senesi 15 Nicolás González 16 Thiago Almada 7 Rodrigo De Paul Cập nhật đội hình lúc 01:21 16/07/2026

Anh Thống kê Argentina 35% Kiểm soát bóng 65% 5 Dứt điểm 15 2 Trúng đích 5 1 Phạt góc 6 10 Phạm lỗi 15 1 Việt vị 3 3 Thủ môn cứu thua 1

Cầu thủ nổi bật Enzo Fernández Argentina 1 bàn Lautaro Martínez Argentina 1 bàn Anthony Gordon Anh 1 bàn Lionel Messi Argentina 2 kiến tạo · điểm 8.6 Morgan Rogers Anh 1 kiến tạo · điểm 7.2 Elliot Anderson Anh Điểm 7.3

Thông tin trận đấu

Anh sẽ đối đầu Argentina tại bán kết World Cup vào lúc 02:00 ngày 16/07/2026. Trận đấu diễn ra trên sân Mercedes-Benz Stadium, một địa điểm trung lập, vì vậy không đội nào có lợi thế sân nhà theo bối cảnh được xác định.

Đây là trận đấu loại trực tiếp, nơi đội thắng sẽ đi tiếp còn đội thua bị loại. Tính chất ấy khiến mỗi quyết định chiến thuật đều có thể tạo ra khác biệt, đặc biệt trong những thời điểm trận đấu bị kéo vào thế giằng co.

Argentina sở hữu chuỗi phong độ hoàn hảo

Argentina bước vào trận bán kết với chuỗi 5 trận thắng liên tiếp. Đây là nền tảng đáng chú ý trước một trận đấu loại trực tiếp, bởi đội bóng này đang duy trì được sự ổn định qua toàn bộ 5 trận gần nhất.

Chuỗi thắng liên tiếp thường tạo ra sự tự tin trong cách nhập cuộc, nhưng bán kết là hoàn cảnh khác biệt so với các trận đấu trước đó. Argentina sẽ cần biến phong độ thành khả năng kiểm soát những thời điểm quan trọng, thay vì chỉ dựa vào đà tâm lý tích cực.

Về mặt chiến thuật, cách Argentina tổ chức các đợt lên bóng và phản ứng khi mất quyền kiểm soát sẽ có ý nghĩa lớn. Nếu trận đấu diễn ra cởi mở, khả năng chuyển trạng thái có thể trở thành điểm then chốt. Ngược lại, khi hai đội thận trọng hơn, sự kiên nhẫn và độ chính xác trong các tình huống quyết định sẽ được đặt lên hàng đầu.

Anh có phong độ ổn định trước trận bán kết

Anh có thành tích 4 trận thắng và 1 trận hòa trong 5 trận gần nhất. So với chuỗi toàn thắng của Argentina, phong độ của Anh không hoàn toàn tương đồng, nhưng vẫn cho thấy đội bóng này đang duy trì sự ổn định trước cuộc đối đầu có tính chất quyết định.

Kết quả hòa xuất hiện ở trận gần nhất theo thứ tự phong độ được cung cấp, sau đó là 4 chiến thắng liên tiếp. Diễn biến này cho thấy Anh đã có một giai đoạn thi đấu tích cực, đồng thời trận bán kết sẽ kiểm tra khả năng đội bóng duy trì sự bình tĩnh khi đối mặt với đối thủ đang có chuỗi kết quả tốt hơn.

Anh có thể phải cân nhắc kỹ giữa việc chủ động gây sức ép và bảo đảm cấu trúc phòng ngự. Trong một trận đấu không có cơ hội sửa sai ở lượt kế tiếp, việc đẩy cao đội hình quá sớm có thể tạo khoảng trống, trong khi chơi quá thận trọng lại khiến đội bóng đánh mất quyền chủ động. Cân bằng giữa hai trạng thái này sẽ là một trong những bài toán lớn nhất của Anh.

Sân trung lập và bài toán kiểm soát thế trận

Mercedes-Benz Stadium là sân trung lập, nên trận đấu không được định hình bởi lợi thế sân nhà dành cho bất kỳ bên nào. Điều đó đặt trọng tâm vào cách hai đội kiểm soát bóng, tổ chức đội hình và xử lý áp lực trong từng giai đoạn.

Trong thế trận cân bằng, đội giữ được cự ly hợp lý giữa các tuyến sẽ có cơ hội hạn chế những khoảng trống nguy hiểm. Bên cạnh đó, khả năng chuyển từ phòng ngự sang tấn công một cách gọn gàng có thể giúp một trong hai đội tạo ra khác biệt mà không cần duy trì sức ép liên tục.

Đặc biệt, diễn biến đầu trận có thể ảnh hưởng đến cách hai bên lựa chọn phương án tiếp cận. Một khởi đầu thận trọng sẽ kéo trận đấu về cuộc đấu giằng co ở khu vực giữa sân. Ngược lại, nếu một đội chủ động áp đặt nhịp độ, đối thủ sẽ phải chứng minh khả năng phòng ngự trước sức ép và duy trì sự tỉnh táo trong các pha chuyển trạng thái.

Nhận định trước giờ bóng lăn

Argentina có lợi thế rõ ràng về chuỗi phong độ khi toàn thắng 5 trận gần nhất, còn Anh cũng đến bán kết với 4 chiến thắng và 1 trận hòa. Khoảng cách về kết quả gần đây không đủ để quyết định cục diện, nhất là khi trận đấu diễn ra trên sân trung lập và mang tính loại trực tiếp.

Cuộc đối đầu nhiều khả năng được định đoạt bởi đội xử lý tốt hơn các thời điểm bước ngoặt, từ khả năng duy trì kỷ luật đến mức độ chính xác trong những tình huống tấn công. Argentina có đà phong độ mạnh, trong khi Anh cần phát huy sự ổn định đã thể hiện trong 5 trận gần nhất.

Với tính chất thắng đi tiếp, thua bị loại, đây là trận đấu đòi hỏi sự tỉnh táo trong suốt thời gian thi đấu. Không có cơ sở để khẳng định trước kết quả cụ thể, nhưng thế trận được dự báo sẽ là màn so tài chặt chẽ giữa một Argentina đang toàn thắng và một Anh có phong độ ổn định.

Anh 5 trận gần nhất T T T T H 6 Trận 5-1-0 T-H-B 13 Ghi (TB 2.2) 6 Thủng lưới Argentina 5 trận gần nhất T T T T T 6 Trận 6-0-0 T-H-B 17 Ghi (TB 2.8) 6 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Argentina 3 3 0 0 +7 9 T T T T T 2 Áo 3 1 1 1 0 4 B H B T 3 Algeria 3 1 1 1 -2 4 B H T B 4 Jordan 3 0 0 3 -5 0 B B B

Tình hình lực lượng Anh ✚ J. Quansah (Suspension Through Sports Court) Argentina Không có thông tin