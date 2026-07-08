Argentina ngược dòng không tưởng: Enzo Fernandez ghi bàn thứ 3000 tại World Cup Enzo Fernandez đi vào lịch sử World Cup với bàn thắng thứ 3000, giúp Argentina ngược dòng kịch tính trước Ai Cập dù chỉ có 0,6% cơ hội chiến thắng.

Đội tuyển Argentina vừa tạo nên một trong những khoảnh khắc điên rồ nhất tại vòng 1/8 World Cup khi đánh bại Ai Cập với tỷ số 3-2. Trong một kịch bản mà ít ai dám tin, đại diện Nam Mỹ đã lội ngược dòng thành công dù bị dẫn trước hai bàn, qua đó ghi tên mình vào vòng tứ kết bằng một bàn thắng mang tính lịch sử.

Cột mốc 3000 bàn thắng và khoảnh khắc của Enzo Fernandez

Trận đấu bước vào những giây bù giờ cuối cùng khi tỷ số đang là 2-2. Phút 90+3, Enzo Fernandez tỏa sáng với pha lập công quyết định, ấn định chiến thắng 3-2 cho Albiceleste. Bàn thắng này không chỉ đưa Argentina đi tiếp mà còn đánh dấu cột mốc vĩ đại: bàn thắng thứ 3000 trong lịch sử các kỳ World Cup nam.

Enzo Fernandez ghi bàn thắng thứ 3000 trong lịch sử World Cup, giúp Argentina thắng ngược.

Trước khi có được niềm vui vỡ òa, Argentina đã trải qua những giờ phút cận kề cửa tử. Họ bị Ai Cập dẫn trước 0-2 và hoàn toàn bế tắc trong phần lớn thời gian thi đấu. Hy vọng chỉ được thắp lại ở phút 79 khi trung vệ Cristian Romero ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2, mở màn cho cuộc lội ngược dòng thần thánh.

Lách qua khe cửa hẹp 0,6%

Số liệu thống kê từ siêu máy tính của The Analyst cho thấy mức độ không tưởng của chiến thắng này. Tại thời điểm phút 79, khi vẫn đang bị dẫn 0-2, cơ hội giành chiến thắng trong 90 phút chính thức của Lionel Messi và các đồng đội chỉ vỏn vẹn 0,6%. Tuy nhiên, bản lĩnh của nhà đương kim vô địch đã giúp họ vượt qua mọi định luật xác suất để hoàn tất cuộc lội ngược dòng trong chưa đầy 15 phút cuối trận.

Lamine Yamal và sự thừa nhận từ huyền thoại

Ở một diễn biến khác tại World Cup, sao trẻ Lamine Yamal tiếp tục trở thành tâm điểm sau màn trình diễn chói sáng giúp Tây Ban Nha loại Bồ Đào Nha. Cựu trung vệ Man Utd, Nemanja Vidic, đã không tiếc lời ca ngợi cầu thủ 18 tuổi này trên tờ A Bola.

"Cậu ấy thật tuyệt vời và đặc biệt. Tôi gọi cậu ấy là 'Tiểu Messi'", Vidic chia sẻ. Huyền thoại người Serbia nhấn mạnh rằng kỹ thuật rê bóng của Yamal đã khiến hàng thủ Bồ Đào Nha, đặc biệt là Nuno Mendes, có một ngày làm việc cực kỳ vất vả và thậm chí dẫn đến chấn thương do không thể theo kịp tốc độ của sao trẻ này.

FIFA bảo vệ trọng tài trước áp lực chính trị

Căng thẳng hậu trường World Cup cũng leo thang khi Chủ tịch Ủy ban Trọng tài FIFA, Pierluigi Collina, lên tiếng đáp trả những chỉ trích từ Tổng thống Mỹ Donald Trump. Trước đó, ông Trump đã chỉ trích dữ dội trọng tài Raphael Claus sau quyết định rút thẻ đỏ đối với tiền đạo Folarin Balogun trong trận gặp Bosnia & Herzegovina.

Collina khẳng định FIFA hoàn toàn tin tưởng vào Raphael Claus, người từng cầm còi tại World Cup 2022 và là một trong những trọng tài chuyên nghiệp nhất thế giới. "Ông ấy luôn thể hiện tiêu chuẩn cao nhất về tính liêm chính và chuyên nghiệp," Collina tuyên bố, nhằm bảo vệ sự độc lập của đội ngũ trọng tài trước các tác động ngoại cảnh.