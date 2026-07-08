Argentina ngược dòng kịch tính 3-2 trước Ai Cập tại vòng 16 đội World Cup 2026 Bị dẫn trước 2-0 đến phút 78, nhà đương kim vô địch Argentina đã tạo nên màn lội ngược dòng không tưởng nhờ sự tỏa sáng của Messi và bàn thắng quý giá của Enzo Fernandez.

Trong bóng đá, 15 phút cuối trận thường là khoảng thời gian của sự mệt mỏi và tuyệt vọng. Nhưng với Argentina tại World Cup 2026, đó là lúc bản lĩnh của nhà đương kim vô địch trỗi dậy mạnh mẽ nhất để viết nên một trong những chương kịch tính nhất lịch sử giải đấu.

Argentina giành chiến thắng nghẹt thở trước Ai Cập. Ảnh: Getty Images.

Cú sốc từ đại diện châu Phi và nỗi thất vọng của Messi

Trận đấu tại vòng 16 đội khởi đầu theo cách không ai ngờ tới. Dù Argentina nhập cuộc chủ động và kiểm soát hoàn toàn thế trận, Ai Cập mới là đội tận dụng thời cơ tốt hơn. Phút 15, từ quả phạt góc của Marwan Attia, trung vệ Yasser Ibrahim bật cao đánh đầu hiểm hóc đánh bại Emiliano Martinez, đưa Ai Cập vượt lên dẫn trước.

Nỗi lo lắng bao trùm khi Lionel Messi bỏ lỡ cơ hội vàng để gỡ hòa trên chấm phạt đền ở phút 20. Thủ thành Mostafa Shobeir đã có một hiệp một xuất thần khi cản phá thành công cú sút của El Pulga, đồng thời liên tục từ chối các pha dứt điểm cận thành của Alexis Mac Allister và Julian Alvarez. Ngay cả khi Shobeir bị đánh bại, cột dọc lại từ chối cú sút phạt hàng rào đẳng cấp của Messi.

Khi bản lĩnh nhà vô địch bị thử thách cực đại

Bước sang hiệp hai, kịch bản tồi tệ nhất hiện hữu trước mắt thầy trò HLV Lionel Scaloni. Trong khi mải mê dâng cao tìm bàn gỡ, Argentina để lộ những khoảng trống chết người nơi hàng phòng ngự. Phút 67, Haissem Hassan bứt tốc ngoạn mục bên cánh phải trước khi căng ngang dọn cỗ để Mostafa Zico đệm bóng cận thành, nhân đôi cách biệt cho Ai Cập.

Đến phút 78, Ai Cập vẫn đang dẫn trước 2-0. Ảnh: Getty Images.

Đến phút 78, tỷ số vẫn là 2-0 nghiêng về phía đại diện châu Phi. Trên khán đài, những giọt nước mắt đã bắt đầu rơi trên gương mặt các cổ động viên Albiceleste khi viễn cảnh nhà đương kim vô địch bị loại sớm đang trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Màn lội ngược dòng điên rồ trong 14 phút

Tuy nhiên, đẳng cấp của những ngôi sao hàng đầu đã thay đổi tất cả chỉ trong chớp mắt. Phút 79, Messi thực hiện quả tạt chuẩn xác từ cánh phải để Cristian Romero băng vào đánh đầu rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Bàn thắng này như một liều thuốc kích thích, giúp Argentina chơi như lên đồng.

Chỉ 4 phút sau, chính Messi trở thành người hùng với cú sút quyết đoán trong vòng cấm. Dù thủ môn Shobeir đã chạm được tay vào bóng, sức mạnh từ cú dứt điểm vẫn đưa bóng dội xà ngang bay vào lưới, quân bình tỷ số 2-2. Đây là bàn thắng thứ 8 của Messi tại World Cup 2026, nối dài kỷ lục ghi bàn liên tiếp của anh.

Đỉnh điểm của sự vỡ òa đến ở phút bù giờ thứ ba (90+3'). Bắt nguồn từ tình huống Julian Alvarez quyết liệt cướp bóng ngay trong chân Mohamed Salah ở sát vòng cấm đội nhà, Argentina chuyển trạng thái cực nhanh. Lautaro Martinez treo bóng chuẩn xác vào vòng cấm để Enzo Fernandez băng vào đánh đầu hiểm hóc, ấn định chiến thắng 3-2 không tưởng.

Enzo Fernandez ấn định chiến thắng cho Argentina. Ảnh: Getty Images.

Thông số trận đấu và bước tiến vào tứ kết

Chiến thắng này không chỉ đưa Argentina vào tứ kết mà còn khẳng định tinh thần thép của đội quân xứ Tango. Việc ghi 3 bàn trong vòng 14 phút cuối trận là minh chứng cho khả năng chịu áp lực cực đại của nhà vô địch.

Thống kê Argentina Ai Cập Tỷ số 3 2 Ghi bàn Romero 79', Messi 83', Enzo 90+3' Ibrahim 15', Zico 67' Dứt điểm 22 6 Kiểm soát bóng 64% 36%

Đối thủ tiếp theo của Argentina tại vòng tứ kết sẽ là đội thắng trong cặp đấu giữa Thụy Sỹ và Colombia. Với màn trình diễn giàu cảm xúc này, Messi và các đồng đội một lần nữa khẳng định họ là ứng cử viên hàng đầu cho chiếc cúp vàng danh giá.