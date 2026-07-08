Argentina ngược dòng nghẹt thở trước Ai Cập: Messi chuộc lỗi sau cú sút phạt đền hỏng ăn Lionel Messi trải qua đủ cung bậc cảm xúc từ thất vọng sau cú sút phạt đền hỏng đến vỡ òa khi ghi 1 bàn, kiến tạo 1 bàn giúp Argentina lội ngược dòng thắng Ai Cập tại vòng 1/8 World Cup 2026.

Trận đấu tại vòng 1/8 World Cup 2026 đã trở thành một trong những màn kịch tính nhất lịch sử giải đấu khi Argentina đối đầu với Ai Cập. Giữa tâm điểm của những áp lực nghẹt thở, Lionel Messi một lần nữa chứng minh tại sao anh là linh hồn của "Những vũ công Tango", dù con đường đi đến chiến thắng không hề trải đầy hoa hồng.

Cơn ác mộng 0-2 và gánh nặng trên vai siêu sao

Argentina bước vào trận đấu với vị thế cửa trên, nhưng sự kiên cường và chiến thuật hợp lý của Ai Cập đã khiến nhà đương kim vô địch choáng váng. Đội bóng Bắc Phi vươn lên dẫn trước 2-0 trong sự ngỡ ngàng của hàng vạn cổ động viên Argentina trên khán đài. Áp lực càng đè nặng lên đôi chân của El Pulga khi anh được trao cơ hội rút ngắn cách biệt trên chấm 11m ở đầu trận nhưng lại thực hiện không thành công.

Lionel Messi đã vượt qua áp lực tâm lý cực lớn để tỏa sáng đúng lúc.

Chia sẻ về khoảnh khắc này, Messi thừa nhận sự dằn vặt: "Tôi thực sự rất tức giận khi nghĩ về quả phạt đền đó. Tôi đau khổ vì lại đá hỏng một lần nữa. Nếu ghi bàn lúc đó, cục diện trận đấu đã thay đổi hoàn toàn vì chúng tôi đang chơi rất tốt". Tuy nhiên, thay vì gục ngã, chính sự thất vọng đó đã trở thành động lực để số 10 của Argentina bùng nổ trong phần còn lại của trận đấu.

Bản lĩnh của "Những vũ công Tango"

Bước ngoặt của trận đấu đến từ bàn thắng quan trọng của trung vệ Cuti Romero. Pha lập công sớm trong nỗ lực lội ngược dòng đã thắp lại hy vọng cho đại diện Nam Mỹ. Với thời gian còn lại đủ dài, Argentina bắt đầu triển khai thế trận pressing tầm cao, dồn ép đối thủ vào thế chống đỡ vất vả.

Trong thế trận tấn công tổng lực, Messi đã tỏa sáng rực rỡ với 1 bàn thắng đẳng cấp và 1 đường kiến tạo dọn cỗ, trực tiếp giúp Argentina hoàn tất màn ngược dòng không tưởng ngay trong 90 phút thi đấu chính thức. Sự kết nối giữa các tuyến và tinh thần không bỏ cuộc đã giúp đội bóng áo xanh-trắng vượt qua ranh giới của sự thất bại.

Khát khao chinh phục đỉnh cao World Cup 2026

Phát biểu sau trận đấu, Messi không giấu được sự xúc động khi nói về tinh thần đồng đội: "Mọi chuyện trở nên rất khó khăn khi tỷ số là 0-2. Thật tuyệt vời khi có thể lội ngược dòng. Tập thể này không bao giờ bỏ cuộc và luôn chiến đấu đến tận phút cuối cùng. Đây là minh chứng cho niềm tự hào và bản lĩnh của người Argentina".

Chiến thắng nghẹt thở này không chỉ đưa Argentina tiến vào tứ kết mà còn là lời khẳng định đanh thép về sức mạnh tinh thần của nhà vô địch. Dù phải đối mặt với những pha cứu thua xuất thần của thủ môn đối phương hay những sai lầm cá nhân, đội bóng của HLV Lionel Scaloni vẫn biết cách vượt qua nghịch cảnh.

Thông số trận đấu Argentina Ai Cập Bàn thắng 3 2 Kiểm soát bóng 62% 38% Sút trúng đích 8 4 Phạt góc 7 3

Nhìn chung, màn lội ngược dòng trước Ai Cập sẽ là cú hích tâm lý cực lớn cho Messi và các đồng đội trên hành trình bảo vệ ngôi vương. Với một Messi vẫn đầy khao khát và một tập thể đoàn kết, người hâm mộ Argentina hoàn toàn có quyền hy vọng vào những kỳ tích tiếp theo tại kỳ World Cup lần này.