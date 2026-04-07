Argentina nhọc nhằn vào vòng 1/8 World Cup: Messi tỏa sáng, hẹn đấu Salah của Ai Cập Đương kim vô địch Argentina nhọc nhằn vượt qua Cape Verde với tỷ số 3-2 sau 120 phút, trong khi Ai Cập hạ Australia trên chấm luân lưu để thiết lập cuộc đối đầu giữa Messi và Salah.

Đương kim vô địch Argentina vừa trải qua một trong những thử thách khắc nghiệt nhất trong hành trình bảo vệ ngôi vương tại World Cup 2026. Trước một Cape Verde đầy kiên cường và được coi là "hiện tượng" của giải đấu, các vũ công Tango đã phải vắt kiệt sức lực mới có thể giành vé vào vòng 1/8.

Argentina nhọc nhằn đánh bại Cape Verde để ghi tên mình vào vòng 1/8 World Cup 2026.

Argentina và chiến thắng kịch tính sau 120 phút

Dù được đánh giá cao hơn về mọi mặt, Argentina đã gặp phải sự kháng cự mãnh liệt từ đại diện châu Phi. Trận đấu diễn ra với tốc độ cao và đầy rẫy những bất ngờ. Lionel Messi một lần nữa chứng minh giá trị của mình với bàn thắng quan trọng, nhưng chính sự kịch tính ở những phút cuối hiệp phụ mới là điểm nhấn lớn nhất của trận đấu.

Sau khi hòa nhau trong 90 phút chính thức, hai đội buộc phải bước vào hiệp phụ. Bước ngoặt đến ở phút thứ 111 khi một tình huống phản lưới nhà từ phía Cape Verde đã giúp Argentina ấn định chiến thắng 3-2. Kết quả này không chỉ phản ánh sự khó khăn mà thầy trò HLV Lionel Scaloni phải đối mặt mà còn cho thấy bản lĩnh của nhà đương kim vô địch trong những thời khắc sinh tử.

Ai Cập bản lĩnh trên chấm luân lưu trước Australia

Ở một diễn biến khác, đội tuyển Ai Cập cũng đã ghi tên mình vào vòng đấu loại trực tiếp sau màn đọ sức nghẹt thở với Australia. Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 1-1 sau 120 phút thi đấu, buộc hai đội phải phân định thắng thua bằng loạt sút luân lưu cân não.

Australia đã cố gắng tạo ra lợi thế tâm lý bằng việc thay đổi thủ môn chuyên bắt phạt đền ở những phút cuối, nhưng chiến thuật này đã không mang lại hiệu quả trước sự lỳ lợm của các cầu thủ châu Phi. Ai Cập đã giữ được sự bình tĩnh cần thiết để giành chiến thắng 4-2 trong loạt "đấu súng", qua đó chính thức ghi danh vào vòng 16 đội mạnh nhất.

Đại chiến của những số 10: Messi đối đầu Salah

Với kết quả này, Argentina sẽ chạm trán Ai Cập tại vòng 1/8 vào lúc 23h ngày 7/7. Đây được coi là trận đấu tâm điểm thu hút sự chú ý của toàn thế giới, bởi đây không chỉ là cuộc chiến giữa hai nền bóng đá mà còn là màn so tài trực tiếp giữa hai siêu sao tấn công hàng đầu thế giới hiện nay: Lionel Messi và Mohamed Salah.

Argentina đang hướng tới mục tiêu bảo vệ ngôi vương, trong khi Ai Cập với nguồn cảm hứng từ Salah đang khao khát tạo nên bất ngờ lớn nhất tại kỳ World Cup năm nay. Sự kết hợp giữa lối chơi kỹ thuật của Nam Mỹ và sự thực dụng, tốc độ của đại diện châu Phi hứa hẹn sẽ mang đến một bữa tiệc bóng đá đỉnh cao cho người hâm mộ toàn cầu.