Argentina thắng Anh 2-1, Martinez và Mac Allister thuê vệ sĩ bảo vệ nhà riêng Lisandro Martinez và Alexis Mac Allister tăng cường bảo vệ tại nhà ở Tây Bắc nước Anh sau bán kết World Cup, khi biểu ngữ Falklands gây tranh cãi.

Lisandro Martinez và Alexis Mac Allister đã thuê lực lượng bảo vệ túc trực tại nhà riêng sau khi Argentina thắng đội tuyển Anh 2-1 ở bán kết World Cup. Biện pháp phòng ngừa được triển khai trong hai ngày tại nơi ở của trung vệ Man Utd và tiền vệ Liverpool ở khu vực Tây Bắc nước Anh.

Chiến thắng đưa Argentina vào chung kết, nhưng dư âm ngoài sân cỏ nhanh chóng trở thành tâm điểm. Không khí căng thẳng sau thất bại của đội tuyển Anh, cùng một biểu ngữ xuất hiện trong màn ăn mừng của các cầu thủ Argentina, khiến hai ngôi sao đang chơi bóng tại Anh tăng cường an ninh cá nhân.

Biện pháp an ninh được triển khai trong hai ngày

Các công ty an ninh tư nhân được điều động đến nhà của Martinez và Mac Allister. Theo nguồn tin, Man Utd không tham gia sắp xếp phương án bảo vệ cho Martinez; việc thuê vệ sĩ được thực hiện hoàn toàn thông qua đơn vị an ninh tư nhân.

Đây là động thái mang tính phòng ngừa. Không có vụ phá hoại nào nhằm vào nhà riêng của Martinez hoặc Mac Allister trong thời gian lực lượng bảo vệ làm nhiệm vụ.

Biểu ngữ Falklands trong lễ ăn mừng

Sau trận bán kết, Martinez xuất hiện cùng tấm biểu ngữ khẳng định quần đảo Falklands thuộc Argentina. Mac Allister đứng gần đó và biểu ngữ cũng hiện rõ trong khung hình, tạo ra tranh cãi trong bối cảnh hai cầu thủ đang thi đấu tại Premier League.

Cristian Romero và Giovani Lo Celso, người từng khoác áo Tottenham, cũng giơ cao biểu ngữ trong lễ ăn mừng. Romero hiện được cho là có thể rời Tottenham trong kỳ chuyển nhượng mùa hè.

Khoảnh khắc này làm thay đổi sắc thái của một chiến thắng thuần túy thể thao. Với Martinez và Mac Allister, trận đấu kết thúc bằng tỷ số 2-1, song việc trở lại cuộc sống thường ngày tại Anh lại đi kèm yêu cầu thận trọng hơn.

Những tiền lệ khiến cầu thủ phải thận trọng

Việc tăng cường bảo vệ gợi lại vấn đề an toàn của cầu thủ sau các trận đấu lớn tại Anh. Năm 2021, bức tranh tường của Marcus Rashford ở khu vực Withington, Manchester bị vẽ bậy sau khi tiền đạo này đá hỏng quả luân lưu trong trận chung kết EURO gặp Italia.

Sự việc khi đó gây chấn động dư luận, đồng thời cho thấy phản ứng sau một trận cầu lớn có thể vượt ra ngoài sân vận động. Trong trường hợp của Martinez và Mac Allister, việc thuê lực lượng bảo vệ được thực hiện trước khi có bất kỳ sự cố nào.

Mối liên hệ đặc biệt giữa người hâm mộ Man Utd, Liverpool và Argentina

Martinez gia nhập Man Utd từ mùa hè năm 2022 và nhanh chóng trở thành cầu thủ được yêu mến tại Old Trafford. Trong khoảng 25 năm qua, người hâm mộ Man Utd thường hô vang tên Argentina để cổ vũ các cầu thủ Argentina khoác áo đội bóng.

Sau chức vô địch World Cup 2022, Martinez từng được chào đón trở lại bằng những lá cờ Argentina trên khán đài Stretford End. Truyền thống này được cho là bắt đầu sau World Cup 1998, khi David Beckham nhận thẻ đỏ trong trận gặp Argentina; tiếng hô tên Argentina khi ấy là cách một bộ phận người hâm mộ Man Utd bày tỏ ủng hộ Beckham.

Mac Allister cũng từng nhận được sự tri ân từ người hâm mộ Brighton sau World Cup 2022, với nhiều biểu ngữ chúc mừng được mang đến sân. Trong khi đó, một bộ phận người hâm mộ Man Utd và Liverpool từ lâu nhấn mạnh bản sắc câu lạc bộ hơn đội tuyển Anh.

Bởi vậy, câu chuyện của Martinez và Mac Allister không chỉ xoay quanh kết quả 2-1 ở bán kết World Cup. Nó cho thấy ranh giới mong manh giữa sự cuồng nhiệt của bóng đá quốc tế, bản sắc người hâm mộ và nhu cầu đảm bảo an toàn cho cầu thủ khi họ trở về Anh.