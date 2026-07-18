Argentina tiến vào chung kết World Cup 2026: Giải mã cỗ máy chiến thắng của Lionel Messi Với chuỗi 15 trận thắng knock-out liên tiếp và bản lĩnh lội ngược dòng phi thường, Argentina đang đứng trước cơ hội lịch sử để bảo vệ ngai vàng thế giới trước Tây Ban Nha.

Argentina vừa viết tiếp một chương huy hoàng trong lịch sử bóng đá dân tộc sau chiến thắng đầy cảm xúc trước ĐT Anh. Đoàn quân của HLV Lionel Scaloni sẽ bước vào trận chung kết World Cup 2026 gặp Tây Ban Nha vào lúc 2h ngày 20/7. Hành trang của họ không chỉ là niềm cảm hứng từ Lionel Messi, mà còn là một hệ thống thống kê đồ sộ, minh chứng cho vị thế của một tập thể gần như không thể bị đánh bại.

Argentina đang thể hiện sự thống trị tuyệt đối trong làng túc cầu thế giới suốt một thập kỷ qua.

Bản lĩnh của nhà vua: Nghệ thuật thoát hiểm

Để chạm tay vào chiếc cúp vàng lần thứ hai liên tiếp, Tây Ban Nha sẽ phải vượt qua một đối thủ sở hữu khả năng chịu đựng và vượt khó ở cấp độ phi thường. Tại kỳ World Cup này, Argentina đã nhiều lần đứng bên bờ vực thẳm nhưng luôn tìm được cách lội ngược dòng một cách ngoạn mục.

Hành trình tiến tới trận đấu cuối cùng của Albiceleste là một chuỗi những màn "thoát hiểm" kinh điển: vượt qua Cape Verde ở hiệp phụ vòng 32 đội, đánh bại Ai Cập sau khi bị dẫn 0-2 ở những phút cuối vòng 1/8, và hạ gục Thụy Sĩ tại tứ kết nhờ bàn thắng quyết định trong hiệp phụ. Mới nhất, trước một ĐT Anh đầy thực dụng, Argentina đã lật ngược thế cờ chỉ trong vòng 7 phút sau khi bị dẫn trước, khẳng định DNA của những nhà vô địch.

15 trận thắng knock-out liên tiếp: Một kỷ lục vô tiền khoáng hậu

Kể từ thất bại trước Brazil tại bán kết Copa America 2019, Argentina đã biến các trận đấu loại trực tiếp thành sân khấu riêng của mình. Suốt 7 năm qua, họ chưa từng nếm mùi thất bại trong bất kỳ trận đấu mang tính chất "sinh tử" nào, thiết lập chuỗi 15 chiến thắng liên tiếp.

Chuỗi thành tích này không chỉ dừng lại ở con số, nó là sự khẳng định về sự ổn định đáng kinh ngạc qua 4 giải đấu lớn: từ chức vô địch Copa America 2021, Finalissima 2022, World Cup 2022 cho đến Copa America 2024. Trong tổng cộng 92 trận đấu dưới thời Scaloni, Argentina giành tới 75 chiến thắng, hòa 12 và chỉ để thua vỏn vẹn 5 trận. Một hiệu suất khủng khiếp biến họ thành nỗi khiếp sợ thực sự trên bình diện quốc tế.

Sát thủ trong bóng tối: Những bàn thắng sau phút 75

Một trong những điểm yếu của các đội bóng lớn là sự hụt hơi ở giai đoạn cuối trận, nhưng với Argentina, đó lại là lúc họ trở nên nguy hiểm nhất. Thống kê chỉ ra rằng, trong số 11 bàn thắng mà đội bóng Nam Mỹ ghi được ở vòng loại trực tiếp World Cup 2026, có tới 9 bàn (chiếm tỷ lệ 82%) được thực hiện sau phút 75.

Con số này phản ánh sự bền bỉ về thể lực, khả năng duy trì cường độ pressing và đặc biệt là bản lĩnh tâm lý vững vàng. Khi đối thủ bắt đầu mệt mỏi và mất tập trung, Argentina luôn biết cách tung ra đòn kết liễu định đoạt trận đấu.

HLV Lionel Scaloni đang đứng trước cơ hội cân bằng thành tích với những huyền thoại vĩ đại nhất của bóng đá Argentina.

Lionel Scaloni và ngưỡng cửa lịch sử

Lionel Scaloni đang từng bước khẳng định vị thế của một trong những chiến lược gia vĩ đại nhất lịch sử bóng đá Argentina. Ông là người thứ ba đưa Albiceleste lên đỉnh thế giới, sau César Luis Menotti (1978) và Carlos Salvador Bilardo (1986). Nếu đánh bại Tây Ban Nha, Scaloni sẽ cân bằng thành tích của Bilardo về số lần vào chung kết và vượt qua Menotti về tầm ảnh hưởng lâu dài lên lối chơi của đội tuyển.

Trận chung kết sắp tới không chỉ là cuộc đối đầu giữa hai nền bóng đá hàng đầu, mà còn là cơ hội để Argentina tái lập kỳ tích của Italia (1934-1938) và Brazil (1958-1962): bảo vệ thành công chức vô địch World Cup. Với những gì đã thể hiện, đoàn quân của Scaloni đang có mọi yếu tố để biến điều không thể thành có thể.