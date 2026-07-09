Argentina và nghịch lý thẻ phạt tại World Cup 2026: Ưu ái hay bản lĩnh? Dữ liệu từ Talksport chỉ ra sự chênh lệch khó tin về tỷ lệ thẻ phạt giữa Argentina và tuyển Anh, làm dấy lên những tranh cãi về tính công bằng của trọng tài tại World Cup 2026.

Trong bóng đá đỉnh cao, ranh giới giữa một pha phạm lỗi chiến thuật và một tấm thẻ phạt thường phụ thuộc vào sự nghiêm khắc của trọng tài. Tuy nhiên, tại kỳ World Cup 2026, những con số thống kê đang vẽ nên một bức tranh đầy tương phản về cách các "vị vua áo đen" xử lý những tình huống va chạm của các đội bóng lớn.

Sự chênh lệch đáng kinh ngạc giữa Argentina và tuyển Anh

Theo dữ liệu phân tích từ Talksport, đội tuyển Anh hiện là tập thể chịu sự kiểm soát khắt khe nhất từ đội ngũ trọng tài tại giải đấu năm nay. "Tam sư" đã thực hiện tổng cộng 54 lỗi nhưng phải nhận tới 7 thẻ vàng. Tính trung bình, cứ mỗi 7,7 pha phạm lỗi, các cầu thủ Anh lại phải nhận một án phạt cảnh cáo.

Ngược lại, Argentina đang cho thấy một nghịch lý đáng chú ý. Dù có số lần phạm lỗi cao hơn tuyển Anh với 59 lần, nhưng đoàn quân của HLV Scaloni mới chỉ phải nhận 3 thẻ vàng. Điều này đồng nghĩa với việc các cầu thủ Argentina có thể phạm lỗi trung bình tới 19,7 lần mới bị rút thẻ. Tỷ lệ này cho thấy đại diện Nam Mỹ đang nhận được sự nới lỏng gấp gần 3 lần so với các đồng nghiệp phía bên kia đại dương.

Argentina được trọng tài "ưu ái" hơn tuyển Anh ở World Cup 2026

Nghi vấn thiên vị và những phản ứng từ vòng 1/8

Argentina không phải là đội duy nhất nhận được sự nhẹ tay từ các trọng tài. Thống kê chỉ ra Na Uy mới là đội bóng có chỉ số "an toàn" cao nhất với 48 lỗi nhưng chỉ nhận 2 thẻ vàng, tương ứng với tỷ lệ 24 lỗi cho mỗi tấm thẻ. Tuy nhiên, tâm điểm chỉ trích vẫn đổ dồn vào nhà đương kim vô địch thế giới sau trận thắng kịch tính 3-2 trước Ai Cập tại vòng 1/8.

Sau trận đấu đó, từ HLV đến các cầu thủ Ai Cập đều bày tỏ sự bức xúc dữ dội trước những quyết định gây tranh cãi của tổ trọng tài. Những hoài nghi về việc Argentina được hưởng lợi thế vô hình để tiến sâu vào giải đấu đang trở thành chủ đề nóng hổi trên các diễn đàn bóng đá quốc tế.

Biến động thị trường chuyển nhượng và nhận định chuyên gia

Bên cạnh những tranh cãi về công tác trọng tài, thế giới bóng đá còn chứng kiến nhiều chuyển động đáng chú ý khác. Tại Manchester United, tương lai của Marcus Rashford đang trở nên lung lay hơn bao giờ hết khi ban lãnh đạo CLB đã xác định thời điểm cụ thể để bán tiền đạo này nhằm tái cấu trúc đội hình.

Trong khi đó, cựu HLV Arsene Wenger đã đưa ra nhận định đầy trọng lượng khi tuyên bố chỉ có duy nhất một đội bóng đủ sức ngăn cản tuyển Pháp trên hành trình chinh phục World Cup. Ở cấp độ CLB, Fulham cũng vừa hoàn tất thương vụ chiêu mộ Arbeloa, một sự bổ sung kinh nghiệm cho hàng phòng ngự của đội bóng này.