Argentina và vết nhơ tại World Cup 2026: Khi sự kiêu hãnh biến thành nỗi ô nhục Thất bại 0-1 trước Tây Ban Nha trong trận Chung kết World Cup 2026 không chỉ chấm dứt triều đại của Argentina mà còn để lại hình ảnh xấu xí với những hành vi bạo lực và thiếu tinh thần thể thao.

Trận chung kết World Cup 2026 đã khép lại với kịch bản nghiệt ngã cho Argentina. Bàn thắng duy nhất của Ferran Torres đã đưa Tây Ban Nha lên đỉnh thế giới, nhưng điều khiến dư luận bàng hoàng không phải là kết quả trên bảng điện tử, mà là sự sụp đổ về mặt hình thái và tư cách của nhà cựu vô địch ngay tại thời khắc hạ màn.

Hỗn loạn sau tiếng còi mãn cuộc

Khi trọng tài thổi hồi còi kết thúc trận đấu, thay vì những giọt nước mắt tiếc nuối thường thấy, sân cỏ lại biến thành võ đài. Căng thẳng bùng phát khi hậu vệ Nahuel Molina bất ngờ tung cú đấm thẳng vào ngực Rodri bên phía Tây Ban Nha. Hành động này như mồi lửa châm ngòi cho một vụ ẩu đả quy mô lớn giữa cầu thủ hai đội.

Đỉnh điểm của sự xấu xí là tình huống Leandro Paredes bóp cổ Gavi và quật ngã tiền vệ trẻ này xuống sân. Một chiếc thẻ đỏ trực tiếp đã được rút ra dành cho Paredes, nhưng nó dường như là quá ít để xoa dịu làn sóng phẫn nộ từ khán giả trung lập. Những hình ảnh này hoàn toàn đối lập với tinh thần cao thượng mà bóng đá thế giới luôn hướng tới.

Argentina đang bị giới mộ điệu chỉ trích. Ảnh: Getty Images.

Hành xử thiếu đẳng cấp trên bục nhận giải

Sự thiếu tôn trọng đối thủ của Argentina còn được thể hiện rõ nét trong nghi thức trao giải. Trong khi các cầu thủ Tây Ban Nha thể hiện sự lịch thiệp bằng cách xếp hàng vỗ tay tôn vinh Lionel Messi và các đồng đội lên nhận huy chương bạc, đại diện Nam Mỹ lại chọn cách đáp trả đầy phũ phàng.

Tại thời điểm đội trưởng Tây Ban Nha chuẩn bị nâng cao chiếc cúp vàng danh giá, toàn bộ đội hình Argentina đã lùi về phần sân đối diện, đứng quay lưng lại với sân khấu chính. Họ phớt lờ hoàn toàn khoảnh khắc đăng quang của đối thủ, chỉ hướng về phía khu vực khán đài của cổ động viên nhà. Hành động này đã vấp phải sự chỉ trích gay gắt từ giới chuyên môn quốc tế.

'Nỗi nhục nhã của World Cup'

Trên sóng đài phát thanh talkSPORT, người dẫn chương trình Adrian Durham đã không ngần ngại dùng những từ ngữ nặng nề nhất để nói về thầy trò HLV Lionel Scaloni: "Họ thực sự gây sốc. Argentina là một sự ô nhục toàn diện ngày hôm nay. Không có một chút đẳng cấp nào trong cách họ đối diện với thất bại."

Durham cũng chỉ ra sự tương phản khi các cổ động viên xứ Tango liên tục hô vang tên Messi trong lúc Rodri đang nhận giải Cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu. Đây được xem là hành động thiếu tôn trọng đối với cá nhân tiền vệ thuộc biên chế Man City nói riêng và thành công của tập thể Tây Ban Nha nói chung.

Nhìn lại hành trình đầy may mắn

Phân tích sâu hơn về chiến dịch bảo vệ vương miện của Argentina, giới chuyên môn cho rằng họ đã không xứng đáng có mặt ở trận đấu cuối cùng. Đại diện Nam Mỹ rơi vào nhánh đấu được đánh giá là "dễ thở" nhất lịch sử World Cup, nhưng lại thể hiện bộ mặt vô cùng chật vật.

Vòng loại trực tiếp: Suýt bị loại bởi Cape Verde.

Suýt bị loại bởi Cape Verde. Tứ kết: Đi tiếp nhờ việc Ai Cập tự đánh rơi chiến thắng ở những phút cuối.

Đi tiếp nhờ việc Ai Cập tự đánh rơi chiến thắng ở những phút cuối. Bán kết: Vượt qua Thụy Sĩ nhờ sự tỏa sáng cá nhân và yếu tố may mắn hơn là sự áp đặt về chiến thuật.

Có thể thấy, thất bại trước Tây Ban Nha không chỉ là một trận thua về chuyên môn, mà còn là sự phơi bày của một tập thể đang mất phương hướng. Thái độ thi đấu và cách hành xử thiếu chuẩn mực tại World Cup 2026 chắc chắn sẽ là một vết nhơ khó gột rửa trong lịch sử hào hùng của bóng đá Argentina.