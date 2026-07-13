Argentina vào bán kết World Cup 2026: Khi sự vĩ đại của Messi che mờ những vết nứt Dù góp mặt trong bốn đội mạnh nhất thế giới, Albiceleste đang trình diễn một bộ mặt thiếu thuyết phục hơn hẳn 4 năm trước. Sự phụ thuộc tuyệt đối vào Lionel Messi ở tuổi 39 và sự bảo thủ của Lionel Scaloni đang là những dấu hỏi lớn.

Argentina đã ghi tên mình vào bán kết World Cup 2026, một thành tích về mặt lý thuyết là thành công. Tuy nhiên, đằng sau những màn ăn mừng cuồng nhiệt tại Buenos Aires là một thực tế đáng lo ngại: đội quân của Lionel Scaloni đang trình diễn một lối chơi kém sắc sảo, chậm chạp và thiếu ý tưởng hơn rất nhiều so với phiên bản vô địch tại Qatar 4 năm trước.

Sự thụt lùi của một tập thể vô địch

Nhìn vào hành trình tại vòng knock-out, Argentina vẫn chưa có một chiến thắng nào thực sự thuyết phục trước các đối thủ lớn. Đội bóng xứ Tango tiến bước chủ yếu nhờ vào những khoảnh khắc thiên tài của Lionel Messi ở tuổi 39 và sự tỏa sáng cá nhân lẻ tẻ. Lối chơi tập thể gắn kết, linh hoạt từng là thương hiệu của Scaloni dường như đã bị thay thế bởi sự bị động.

HLV Scaloni đang chật vật trong việc tìm ra một lối chơi hiệu quả cho Argentina

Ngay cả trong chiến thắng trước Thụy Sĩ mới đây, Albiceleste cũng đã trải qua những giây phút bị dồn ép nghẹt thở. Bước ngoặt chỉ đến sau tấm thẻ đỏ của Embolo phía Thụy Sĩ. Đáng chú ý, đối thủ của họ còn chịu tổn thất lớn khi mất đi chân sút chủ lực Johan Manzambi – người đã đóng góp dấu giày vào 5 bàn thắng từ đầu giải – do chấn thương đầu gối nghiêm trọng.

Khoảng trống sáng tạo và sự sa sút của các vệ tinh

Sự khác biệt lớn nhất so với năm 2022 chính là sự thiếu vắng một "ngòi nổ" thứ hai bên cạnh Messi. Angel Di Maria từng đóng vai trò chia lửa hoàn hảo, buộc các hậu vệ đối phương không thể dồn toàn lực vào El Pulga. Hiện tại, Argentina đang thiếu hẳn một cầu thủ có khả năng tạo đột biến độc lập tương tự.

Phong độ của các tiền đạo chủ lực cũng là một điểm trừ lớn. Julian Alvarez chuyển đến Atletico Madrid nhưng đã trải qua nửa cuối mùa giải đầy thất vọng. Trong khi đó, Lautaro Martinez liên tục bị hành hạ bởi chấn thương bắp đùi, khiến anh phải bỏ lỡ tới 8 trận đấu quan trọng tại Serie A trong màu áo Inter Milan trước thềm giải đấu.

Messi vẫn phong độ rất cao ở tuổi 39 để gồng gánh Argentina đến bán kết

Bản sắc tuyến giữa và sự bảo thủ của Scaloni

Nguyên nhân sâu xa dẫn đến sự trì trệ nằm ở tuyến giữa. Scaloni vẫn trung thành tuyệt đối với bộ khung từ năm 2022: De Paul, Mac Allister, Enzo Fernandez và Paredes. Trong trận gặp Thụy Sĩ, ông thậm chí xếp cả 4 tiền vệ trung tâm này vào đội hình xuất phát, đẩy họ ra cả hai biên nhằm ưu tiên kiểm soát bóng và phòng ngự từ xa.

Hệ quả là Argentina mất đi tốc độ trong các tình trạng chuyển trạng thái. Những cầu thủ trẻ đầy khao khát như Thiago Almada hay Giuliano Simeone dù có khả năng kéo giãn hàng phòng ngự đối phương nhưng lại liên tục phải mài ghế dự bị. Scaloni dường như đang ưu tiên sự an toàn quá mức, tin rằng chỉ cần Messi tỏa sáng dạt cánh như trong trận gặp Ai Cập là đủ để giải quyết trận đấu.

Giuliano Simeone và Almada đang khó được ra sân

Tuy nhiên, thực tế cho thấy các trụ cột như De Paul đang có dấu hiệu quá tải sau một mùa giải CLB kéo dài. Cách sắp xếp này không những không đảm bảo được sự chắc chắn cho hàng thủ mà còn triệt tiêu khả năng phản công sắc lẹm vốn có. Để tiến xa hơn và bảo vệ ngôi vương, Scaloni có lẽ cần phải dũng cảm thay đổi thay vì tiếp tục dựa dẫm vào những công thần đã không còn ở đỉnh cao phong độ.