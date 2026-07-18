Argentina vào chung kết World Cup 2026: Chiến tích hay sự ưu ái từ FIFA? Vượt qua hàng loạt đối thủ để tiến sát ngôi vương, hành trình của Lionel Messi tại World Cup 2026 đang bị bủa vây bởi tranh cãi nảy lửa về VAR và trọng tài.

Hành trình bảo vệ ngai vàng của Argentina tại World Cup 2026 không chỉ được viết nên bởi những khoảnh khắc thiên tài của Lionel Messi, mà còn bị bủa vây bởi một làn sóng hoài nghi chưa từng có. Từ những tiếng còi gây tranh cãi đến sự can thiệp đầy ẩn ý của công nghệ, một "thuyết âm mưu" đang dần thành hình quanh bước tiến của nhà đương kim vô địch.

Messi và Argentina vấp phải những ý kiến tranh cãi, thuyết âm mưu. Ảnh: Getty.

Dấu hỏi từ những lá đơn khiếu nại

Dù được dự đoán sẽ dễ dàng đi tiếp, La Albiceleste đã phải trải qua những giây phút "trầy da tróc vảy" trước Cape Verde và đặc biệt là Ai Cập. Tuy nhiên, thay vì những lời tán dương cho bản lĩnh, dư luận lại đổ dồn vào lá đơn khiếu nại chính thức từ Liên đoàn bóng đá Ai Cập gửi lên FIFA. Họ yêu cầu truất quyền toàn bộ tổ trọng tài sau một trận cầu mà họ cho là thiếu minh bạch.

Hossam Hassan bức xúc với quyết định của trọng tài chính. Ảnh: Getty Images.

HLV Hossam Hassan của Ai Cập không ngần ngại chỉ trích trực diện: "Có lẽ họ muốn nhà đương kim vô địch ở lại giải đấu. Có lẽ họ muốn Messi tiếp tục cuộc đua". Những phát ngôn đanh thép này đã thổi bùng lên ngọn lửa nghi ngờ về sự công bằng ngay từ những vòng đấu loại trực tiếp đầu tiên.

Nghệ thuật sử dụng VAR và những thẻ đỏ "mất hút"

Sự kịch tính được đẩy lên cao trào trong trận tứ kết gặp Thụy Sĩ. Khi tỷ số đang là 1-1 và đại diện châu Âu đang chơi lấn lướt, bước ngoặt đến từ một quyết định VAR phức tạp khiến tiền đạo Breel Embolo phải nhận thẻ đỏ rời sân. Quyết định này đã thay đổi hoàn toàn cục diện, mở toang cánh cửa vào bán kết cho Argentina.

Tấm thẻ đỏ của cầu thủ Thụy Sĩ đến từ quyết định phức tạp của VAR. Ảnh: Getty.

Đến trận bán kết với tuyển Anh, tranh cãi lại bùng phát khi Enzo Fernandez thoát án phạt sau pha va chạm với Elliot Anderson. Dù hành vi đẩy tay vào gáy đối phương có thể bị xem là bạo lực và xứng đáng nhận thẻ đỏ trực tiếp, tiền vệ của Argentina thậm chí không phải nhận một thẻ vàng cảnh cáo. Sự nương tay này từ trọng tài chính đã khiến các cầu thủ "Tam Sư" phẫn nộ tột cùng.

Bàn tay sắp đặt từ hậu trường?

Bên cạnh những diễn biến trên sân, các quyết định nhân sự của FIFA cũng bị đặt dưới kính hiển vi. Việc bổ nhiệm một tổ trọng tài thuần người Argentina điều khiển trận tứ kết giữa Pháp và Maroc là một tiền lệ gây tranh cãi. Đây là lần đầu tiên toàn bộ đội ngũ cầm cân nảy mực đều đến từ cùng một quốc gia, tạo ra một hình ảnh thiếu khách quan khi các đối thủ tiềm năng của Argentina bị kiểm soát bởi chính các trọng tài đồng hương của họ.

Thêm vào đó, cách bốc thăm chia nhánh của World Cup 2026 cũng bị cho là có lợi cho Argentina. Việc các hạt giống hàng đầu như Anh, Pháp, Tây Ban Nha bị tách rời giúp Messi và đồng đội sở hữu lộ trình "dễ thở" hơn khi chỉ phải đối đầu với các đội bóng có thứ hạng FIFA thấp hơn đáng kể như Cape Verde (hạng 67) hay Ai Cập (hạng 29) trước khi tiến vào trận đấu cuối cùng.

Dù không thể phủ nhận đẳng cấp của Argentina, nhưng những "vết gợn" về trọng tài và lịch thi đấu đã khiến hành trình của họ trở thành một trong những chủ đề gây tranh luận nhất lịch sử World Cup. Liệu đây là bản lĩnh của nhà vua hay là một kịch bản đã được soạn sẵn?