Argentina vào chung kết World Cup 2026: Đẳng cấp Messi và khoảnh khắc vàng của Lautaro Martinez
Vượt qua tuyển Anh trong một kịch bản không tưởng, Argentina chính thức ghi danh vào trận chung kết World Cup 2026. Lionel Messi rực sáng với cú đúp kiến tạo, trong khi các ngôi sao trẻ Enzo Fernandez và Lautaro Martinez thay nhau lập công ở những phút cuối.
Trận bán kết World Cup 2026 giữa Argentina và Anh đã diễn ra với kịch bản kịch tính nhất có thể. Khi tất cả đã nghĩ về một chiến thắng tối thiểu cho Tam Sư, bản lĩnh của nhà đương kim vô địch đã lên tiếng đúng lúc. Phút 90+2, cả cầu trường như nổ tung khi Lautaro Martinez thực hiện cú đánh đầu dũng mãnh, hoàn tất cuộc lội ngược dòng ngoạn mục, đưa Albiceleste tiến thẳng vào trận chung kết.
Lionel Messi: Nhạc trưởng không tuổi
Dù không trực tiếp ghi tên mình lên bảng điện tử, Lionel Messi một lần nữa chứng minh tại sao anh vẫn là linh hồn của Argentina. Ở tuổi 39, "El Pulga" vẫn duy trì nhãn quan chiến thuật thiên tài với hai đường kiến tạo dọn cỗ. Đặc biệt là quả tạt chuẩn xác tới từng milimet ở phút bù giờ cuối cùng, đặt Lautaro Martinez vào vị trí không thể không ghi bàn.
Enzo Fernandez và bước ngoặt phút 85
Trận đấu tưởng chừng đã tuột khỏi tầm tay Argentina sau khi họ để đối thủ dẫn trước và bế tắc trong phần lớn thời gian hiệp hai. Tuy nhiên, Enzo Fernandez đã sắm vai người hùng thắp lại hy vọng. Cú dứt điểm đẳng cấp ở phút 85 của tiền vệ này không chỉ gỡ hòa 1-1 mà còn đánh sụp hoàn toàn hệ thống phòng ngự đang hưng phấn của tuyển Anh.
Hàng thủ thép dưới áp lực của Tam Sư
Để có được màn lội ngược dòng này, không thể không nhắc đến sự vững chãi của hàng phòng ngự. Emiliano Martinez tiếp tục cho thấy cái duyên trong những trận cầu lớn với những pha ra vào hợp lý, hóa giải áp lực từ tốc độ của Anthony Gordon và các chân sút bên phía tuyển Anh. Dù Cristian Romero và Lisandro Martinez đều phải nhận thẻ vàng do lối chơi quyết liệt, nhưng chính sự máu lửa đó đã giúp Argentina đứng vững trước những đợt phản công nhanh.
Siêu dự bị Lautaro Martinez và bàn thắng vàng
Quyết định thay Julian Alvarez bằng Lautaro Martinez của ban huấn luyện Argentina đã mang lại hiệu quả tối đa. Lautaro vào sân với nguồn năng lượng dồi dào, liên tục quấy phá và cuối cùng đã lách qua khe cửa hẹp để ghi bàn thắng quyết định. Một lần nữa, cái duyên của "El Toro" trong vai trò dự bị chiến lược đã giúp Albiceleste chạm tay vào cơ hội bảo vệ ngôi vương.
Thống kê nổi bật trận Argentina vs Anh
|Thông số
|Argentina
|Anh
|Bàn thắng
|2
|1
|Kiến tạo
|2 (Messi)
|1
|Sút trúng cột dọc
|2 (Mac Allister)
|0
|Thẻ vàng
|3
|2
Chiến thắng này không chỉ đưa Argentina vào trận chung kết World Cup thứ hai liên tiếp mà còn khẳng định bản lĩnh của một tập thể gắn kết. Với một Messi vẫn đang ở đỉnh cao phong độ điều tiết và dàn sao trẻ đầy khát khao như Enzo hay Lautaro, giấc mơ bảo vệ cúp vàng của người dân xứ Tango đang trở nên gần hơn bao giờ hết.