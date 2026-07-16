Argentina vào chung kết World Cup 2026: Đẳng cấp Messi và khoảnh khắc vàng của Lautaro Martinez Vượt qua tuyển Anh trong một kịch bản không tưởng, Argentina chính thức ghi danh vào trận chung kết World Cup 2026. Lionel Messi rực sáng với cú đúp kiến tạo, trong khi các ngôi sao trẻ Enzo Fernandez và Lautaro Martinez thay nhau lập công ở những phút cuối.

Trận bán kết World Cup 2026 giữa Argentina và Anh đã diễn ra với kịch bản kịch tính nhất có thể. Khi tất cả đã nghĩ về một chiến thắng tối thiểu cho Tam Sư, bản lĩnh của nhà đương kim vô địch đã lên tiếng đúng lúc. Phút 90+2, cả cầu trường như nổ tung khi Lautaro Martinez thực hiện cú đánh đầu dũng mãnh, hoàn tất cuộc lội ngược dòng ngoạn mục, đưa Albiceleste tiến thẳng vào trận chung kết.

Lionel Messi: Nhạc trưởng không tuổi

Dù không trực tiếp ghi tên mình lên bảng điện tử, Lionel Messi một lần nữa chứng minh tại sao anh vẫn là linh hồn của Argentina. Ở tuổi 39, "El Pulga" vẫn duy trì nhãn quan chiến thuật thiên tài với hai đường kiến tạo dọn cỗ. Đặc biệt là quả tạt chuẩn xác tới từng milimet ở phút bù giờ cuối cùng, đặt Lautaro Martinez vào vị trí không thể không ghi bàn.

Tiền đạo: Lionel Messi (8.0 điểm) Vẫn là linh hồn và nguồn cảm hứng bất tận trong lối chơi của Argentina. Dù không trực tiếp ghi bàn, "El Pulga" đã chứng minh đẳng cấp thiên tài với hai đường kiến tạo dọn cỗ cho đồng đội.

Enzo Fernandez và bước ngoặt phút 85

Trận đấu tưởng chừng đã tuột khỏi tầm tay Argentina sau khi họ để đối thủ dẫn trước và bế tắc trong phần lớn thời gian hiệp hai. Tuy nhiên, Enzo Fernandez đã sắm vai người hùng thắp lại hy vọng. Cú dứt điểm đẳng cấp ở phút 85 của tiền vệ này không chỉ gỡ hòa 1-1 mà còn đánh sụp hoàn toàn hệ thống phòng ngự đang hưng phấn của tuyển Anh.

Tiền vệ: Enzo Fernandez (7.8 điểm) Người hùng thắp lại hy vọng cho Argentina với bàn thắng gỡ hòa quý giá ở phút 85, thay đổi hoàn toàn cục diện và tâm lý trận đấu.

Hàng thủ thép dưới áp lực của Tam Sư

Để có được màn lội ngược dòng này, không thể không nhắc đến sự vững chãi của hàng phòng ngự. Emiliano Martinez tiếp tục cho thấy cái duyên trong những trận cầu lớn với những pha ra vào hợp lý, hóa giải áp lực từ tốc độ của Anthony Gordon và các chân sút bên phía tuyển Anh. Dù Cristian Romero và Lisandro Martinez đều phải nhận thẻ vàng do lối chơi quyết liệt, nhưng chính sự máu lửa đó đã giúp Argentina đứng vững trước những đợt phản công nhanh.

Thủ môn: Emiliano Martinez (7.2 điểm) Martinez vẫn cho thấy sự vững chãi trong khung gỗ. Anh có những pha ra vào hợp lý, làm chủ không gian tốt và duy trì sự tập trung cao độ.

Hậu vệ: Cristian Romero (6.9 điểm) Tiếp tục là chốt chặn đáng tin cậy nhất nơi hàng thủ Argentina với những pha đánh chặn chính xác.

Siêu dự bị Lautaro Martinez và bàn thắng vàng

Quyết định thay Julian Alvarez bằng Lautaro Martinez của ban huấn luyện Argentina đã mang lại hiệu quả tối đa. Lautaro vào sân với nguồn năng lượng dồi dào, liên tục quấy phá và cuối cùng đã lách qua khe cửa hẹp để ghi bàn thắng quyết định. Một lần nữa, cái duyên của "El Toro" trong vai trò dự bị chiến lược đã giúp Albiceleste chạm tay vào cơ hội bảo vệ ngôi vương.

Lautaro Martinez (7.1 điểm) Vào sân với vai trò "siêu dự bị" và trực tiếp ghi bàn thắng vàng ở phút 90+2.

Thống kê nổi bật trận Argentina vs Anh

Thông số Argentina Anh Bàn thắng 2 1 Kiến tạo 2 (Messi) 1 Sút trúng cột dọc 2 (Mac Allister) 0 Thẻ vàng 3 2

Chiến thắng này không chỉ đưa Argentina vào trận chung kết World Cup thứ hai liên tiếp mà còn khẳng định bản lĩnh của một tập thể gắn kết. Với một Messi vẫn đang ở đỉnh cao phong độ điều tiết và dàn sao trẻ đầy khát khao như Enzo hay Lautaro, giấc mơ bảo vệ cúp vàng của người dân xứ Tango đang trở nên gần hơn bao giờ hết.