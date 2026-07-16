Argentina vào chung kết World Cup 2026: Messi cười tươi trước "mật mã" của Pickford Argentina lọt vào chung kết World Cup 2026 sau chiến thắng 2-1 kịch tính trước Anh. Đáng chú ý, Lionel Messi đã phát hiện ra những ghi chú chiến thuật bí mật trên chai nước của Jordan Pickford.

Trận bán kết World Cup 2026 giữa Argentina và Anh đã khép lại với một kịch bản không thể kịch tính hơn. Pha lập công quý như vàng của Lautaro Martínez ở những phút bù giờ cuối cùng không chỉ đưa "Albiceleste" vào trận chung kết mà còn tạo nên một khoảnh khắc thú vị liên quan đến sự chuẩn bị của thủ thành Jordan Pickford.

Chiến thuật trên chai nước của Jordan Pickford

Ngay sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, thay vì chỉ tập trung ăn mừng cùng người hâm mộ, Lionel Messi cùng Enzo Fernandez và một số đồng đội đã tiến về phía khung thành của đội tuyển Anh. Mục tiêu của họ là chiếc chai nước của Jordan Pickford, nơi chứa đựng những "vũ khí bí mật" của người gác đền bên phía Tam Sư.

Máy quay truyền hình đã bắt trọn khoảnh khắc các ngôi sao Argentina tò mò cầm chiếc chai lên quan sát. Trên thân chai là hàng loạt ghi chú viết tay được chuẩn bị tỉ mỉ, mô tả chi tiết xu hướng sút phạt đền của từng cầu thủ Argentina trong trường hợp trận đấu phải bước vào loạt luân lưu may rủi.

Lionel Messi được nhìn thấy đã nở nụ cười tươi và lắc đầu đầy thích thú khi chứng kiến những dòng ghi chú này. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng của Pickford cuối cùng đã trở nên vô nghĩa bởi Argentina đã kết liễu trận đấu ngay trong thời gian thi đấu chính thức, khiến loạt "đấu súng" mà người Anh chờ đợi không bao giờ diễn ra.

Bản lĩnh của nhà đương kim vô địch

Việc tránh được loạt đá luân lưu không chỉ giúp Argentina tiết kiệm thể lực mà còn khẳng định bản lĩnh của nhà đương kim vô địch ở những thời điểm ngặt nghèo nhất. Trong một thế trận giằng co, Messi tiếp tục chứng minh giá trị của một thiên tài khi thực hiện đường kiến tạo quyết định để Lautaro Martinez ghi bàn ấn định tỷ số 2-1.

Xuyên suốt hành trình tại World Cup 2026, đội trưởng 39 tuổi của Argentina vẫn là linh hồn trong lối chơi của toàn đội. Khả năng giữ nhịp và sự điềm tĩnh của Messi trở thành điểm tựa vững chắc để các đồng đội trẻ vượt qua áp lực khủng khiếp từ phía đối thủ.

Hướng tới cột mốc lịch sử trước Tây Ban Nha

Sau khi vượt qua thử thách mang tên tuyển Anh, Argentina sẽ chạm trán Tây Ban Nha trong trận chung kết để tranh ngôi vương thế giới. Đây là cơ hội để Messi và các đồng đội hoàn tất mục tiêu bảo vệ thành công chức vô địch, đồng thời mang về danh hiệu thế giới thứ hai liên tiếp cho bóng đá xứ sở Tango.

Trận chung kết tới đây không chỉ là cuộc đối đầu giữa hai nền bóng đá hàng đầu mà còn là khoảnh khắc để Messi củng cố di sản vĩ đại của mình. Với phong độ ổn định và sự hưng phấn sau chiến thắng nghẹt thở trước người Anh, Argentina đang tự tin hơn bao giờ hết trên con đường bảo vệ ngai vàng.