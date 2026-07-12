Thể thao 360 Argentina vất vả vào bán kết Sau 2 trận knock out cực kỳ khó khăn, Argentina một lần nữa có một trận đấu khá vất vả. Và phải cần đến 2 hiệp phụ, Messi và đồng đội mới có thể vượt qua Thụy Sĩ để giành quyền đi tiếp.

Hành trình của Argentina tại World Cup 2026 không hề trải hoa hồng. Nhìn lại trận đấu ở vòng 1/8, các nhà đương kim vô địch đã thực sự bị đẩy đến miệng vực thẳm trước một tuyển Ai Cập thi đấu quả cảm. Đến tận phút thứ 79, mành lưới của Emiliano Martinez đã rung lên 2 lần, đẩy hàng triệu trái tim người hâm mộ xứ Tango vào trạng thái tuyệt vọng. Thế nhưng, chính trong nghịch cảnh ấy, bản lĩnh của một nhà vô địch vĩ đại mới thực sự lên tiếng. Hơn 20 phút cuối của trận đấu đã chứng kiến một màn lội ngược dòng không tưởng của đội bóng xứ sở tango. Những pha lập công mang tính bước ngoặt của trung vệ Cristian Romero, thủ quân Lionel Messi (người đã tự sửa sai sau khi sút hỏng phạt đền trước đó) và "nhát kiếm" quyết định của Enzo Fernandez đã kéo Argentina từ cõi chết trở về. Tuy nhiên, Argentina vẫn chưa rút kinh nghiệm sâu sắc từ trận đấu với Ai Cập, do vậy Messi và các đồng đội một lần nữa phải vất vả mới có thể vượt qua đội tuyển xứ sở đồng hồ.

Về phía Thụy Sĩ, đội bóng của xứ sở đồng hồ, cũng có những thống kê đáng tự hào để làm điểm tựa tinh thần. Xuyên suốt chiến dịch World Cup 2026 từ vòng loại cho đến vòng chung kết hiện tại, Thụy Sĩ đang duy trì thành tích bất bại đáng kinh ngạc (hòa Qatar, thắng Bosnia, hạ đội đồng chủ nhà Canada 2-1, vượt qua Algeria và vượt qua Colombia). Đặc biệt hơn, Thụy Sĩ chưa từng một lần bị dẫn bàn ở bất kỳ thời điểm nào tại vòng chung kết năm nay. Họ luôn biết cách giữ thế trận ở thế cân bằng hoặc vươn lên dẫn trước nhờ sự chắc chắn đáng nể. Tuy vậy lịch sử đối đầu, hoàn toàn chống lại độp bóng xứ sở đồng hồ, khi 7 lần chạm trán trong lịch sử bóng đá, Thụy Sĩ chưa từng một lần được nở nụ cười chiến thắng trước Argentina (thua 5, hòa 2). Đặc biệt, những ai yêu mến Thụy Sĩ không thể quên được nỗi đau mà Argentina tạo ra cho họ trong cuộc đối đầu kinh điển giữa hai đội tại vòng 16 đội World Cup 2014 trên đất Brazil. Và sáng 12/7, Thụy Sĩ lại thêm một lần đau trước đội bóng xứ sở vũ điệu tango.

Sau tiếng còi khai cuộc, tốc độ trận đấu được đẩy lên rất cao. Dù bị đánh giá thấp hơn, nhưng Thụy Sĩ không ngần ngại dồn lên tấn công trước Argentina. Tuy nhiên đến phút thứ 10, Argentina đã phá vỡ thế quân bình trận đấu. Từ pha đá phạt góc của Messi, Alexis Mac Allister đã đánh đầu tung lưới Thụy Sĩ. 1-0 cho Argentina. Tuy nhiên sau khi có bàn thắng, Argentina thi đấu chùng xuống, để thế trận nằm trong tầm kiểm soát của Thụy Sĩ. Với thế trận đó, Argentina phải nhận bàn thua vào phút thứ 68. Dan Ndoye có pha phối hợp tốt với đồng đội, trước khi thoát xuống trong vòng cấm. Cầu thủ này dứt điểm gọn gàng, để đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Đến phút 72, Thụy Sĩ bị thiệt hại về nhân sự, khi Breel Embolo nhận thẻ vàng thứ 2, phải rời sân do lỗi ăn vạ. Chơi hơn người, nhưng phải đến phút 112 của trận đấu, Argentina mới có bàn thắng nâng tỉ số lên 2-1. Siêu phẩm tạo nên bước ngoặt của trận đấu được ghi do công của Julian Alvarez. Và đến phút 120, Lautaro Martinez chính thức chấm dứt hành trình của Thụy Sĩ tại World Cup 2026 bằng cú đệm lòng đơn giản để ấn đinh tỉ số 3-1 cho Argentina. Dù phải vất vả mới giành chiến thắng trước Thụy Sĩ, song Argentina vẫn vững vàng đi trên con đường bảo vệ ngôi vương thế giới. Mục tiêu của Messi và các đồng đội không gì khác ngoài việc bảo vệ thành công chiếc cúp vàng, một thành tích vĩ đại mà mới chỉ có Brazil của Vua bóng đá Pele làm được cách đây 64 năm về trước.