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    Thể thao 360

    Argentina vất vả vào bán kết

    Lê Ngọc 12/07/2026 11:10

    Sau 2 trận knock out cực kỳ khó khăn, Argentina một lần nữa có một trận đấu khá vất vả. Và phải cần đến 2 hiệp phụ, Messi và đồng đội mới có thể vượt qua Thụy Sĩ để giành quyền đi tiếp.

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    Hành trình ca Argentina ti World Cup 2026 không htri hoa hng. Nhìn li trn đấu vòng 1/8, các nhà đương kim vô địch đã thc sbị đẩy đến ming vc thm trước mt tuyn Ai Cp thi đấu qucm. Đến tn phút th79, mành lưới ca Emiliano Martinez đã rung lên 2 ln, đẩy hàng triu trái tim người hâm mxTango vào trng thái tuyt vng. Thế nhưng, chính trong nghch cnh y, bn lĩnh ca mt nhà vô địch vĩ đại mi thc slên tiếng. Hơn 20 phút cui ca trn đấu đã chng kiến mt màn li ngược dòng không tưởng ca đội bóng xstango. Nhng pha lp công mang tính bước ngot ca trung vCristian Romero, thquân Lionel Messi (người đã tsa sai sau khi sút hng pht đền trước đó) và "nhát kiếm" quyết định ca Enzo Fernandez đã kéo Argentina tcõi chết trv. Tuy nhiên, Argentina vn chưa rút kinh nghim sâu sc ttrn đấu vi Ai Cp, do vy Messi và các đồng đội mt ln na phi vt vmi có thvượt qua đội tuyn xsở đồng h.521-202607121101112.jpg

    Vphía Thy Sĩ, đội bóng ca xsở đồng h, cũng có nhng thng kê đáng thào để làm đim ta tinh thn. Xuyên sut chiến dch World Cup 2026 tvòng loi cho đến vòng chung kết hin ti, Thy Sĩ đang duy trì thành tích bt bi đáng kinh ngc (hòa Qatar, thng Bosnia, hạ đội đồng chnhà Canada 2-1, vượt qua Algeria và vượt qua Colombia). Đặc bit hơn, Thy Sĩ chưa tng mt ln bdn bàn bt kthi đim nào ti vòng chung kết năm nay. Hluôn biết cách githế trn thế cân bng hoc vươn lên dn trước nhschc chn đáng n. Tuy vy lch sử đối đầu, hoàn toàn chng li độp bóng xsở đồng h, khi 7 ln chm trán trong lch sbóng đá, Thy Sĩ chưa tng mt ln được nncười chiến thng trước Argentina (thua 5, hòa 2). Đặc bit, nhng ai yêu mến Thy Sĩ không thquên được ni đau mà Argentina to ra cho htrong cuc đối đầu kinh đin gia hai đội ti vòng 16 đội World Cup 2014 trên đất Brazil. Và sáng 12/7, Thy Sĩ li thêm mt ln đau trước đội bóng xsvũ điu tango.

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    Sau tiếng còi khai cuc, tc độ trn đấu được đẩy lên rt cao. Dù bị đánh giá thp hơn, nhưng Thy Sĩ không ngn ngi dn lên tn công trước Argentina. Tuy nhiên đến phút th10, Argentina đã phá vthế quân bình trn đấu. Tpha đá pht góc ca Messi, Alexis Mac Allister đã đánh đầu tung lưới Thy Sĩ. 1-0 cho Argentina. Tuy nhiên sau khi có bàn thng, Argentina thi đấu chùng xung, để thế trn nm trong tm kim soát ca Thy Sĩ. Vi thế trn đó, Argentina phi nhn bàn thua vào phút th68. Dan Ndoye có pha phi hp tt vi đồng đội, trước khi thoát xung trong vòng cm. Cu thnày dt đim gn gàng, để đưa trn đấu trli vch xut phát.521-202607121101114.jpg

    Đến phút 72, Thy Sĩ bthit hi vnhân s, khi Breel Embolo nhn thvàng th2, phi ri sân do li ăn v. Chơi hơn người, nhưng phi đến phút 112 ca trn đấu, Argentina mi có bàn thng nâng tslên 2-1. Siêu phm to nên bước ngot ca trn đấu được ghi do công ca Julian Alvarez. Và đến phút 120, Lautaro Martinez chính thc chm dt hành trình ca Thy Sĩ ti World Cup 2026 bng cú đệm lòng đơn gin để ấn đinh ts3-1 cho Argentina. Dù phi vt vmi giành chiến thng trước Thy Sĩ, song Argentina vn vng vàng đi trên con đường bo vngôi vương thế gii. Mc tiêu ca Messi và các đồng đội không gì khác ngoài vic bo vthành công chiếc cúp vàng, mt thành tích vĩ đại mà mi chcó Brazil ca Vua bóng đá Pele làm được cách đây 64 năm vtrước.

    Lê Ngọc Lê Ngọc

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      Argentina vất vả vào bán kết
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