Argentina vs Thụy Sĩ: Bản lĩnh nhà vô địch và thử thách từ khắc tinh tại World Cup 2026 Argentina đối đầu Thụy Sĩ tại tứ kết World Cup 2026 với mục tiêu bảo vệ ngôi vương. Lionel Messi đang thăng hoa với 8 bàn thắng sẽ là chìa khóa để phá vỡ khối bê tông của 'ngựa ô' Thụy Sĩ.

Trận tứ kết World Cup 2026 tại sân vận động Arrowhead không chỉ là cuộc đối đầu giữa một gã khổng lồ Nam Mỹ và một đại diện châu Âu lỳ lợm, mà còn là bài kiểm tra thực sự cho tham vọng bảo vệ ngai vàng của Argentina. Trong bối cảnh Lionel Messi đang trình diễn phong độ của một vị thần, Thụy Sĩ lại mang đến một thứ bóng đá thực dụng, kỷ luật và chưa từng biết khuất phục trước bất kỳ áp lực nào tại giải đấu năm nay.

Argentina là ứng viên hàng đầu cho ngôi vương. Ảnh: Iconsport/Xinhua.

Bản lĩnh nhà vua đối đầu hiện tượng "ngựa ô"

Argentina bước vào vòng tứ kết với hành trang là chuỗi 12 chiến thắng liên tiếp kể từ tháng 9 năm ngoái. Dù có những khoảnh khắc khiến người hâm mộ thót tim, điển hình là màn lội ngược dòng 3-2 trước Ai Cập ở vòng 16 đội sau khi bị dẫn trước hai bàn, đoàn quân của HLV Lionel Scaloni vẫn cho thấy DNA của nhà vô địch. Kể từ sau cú sảy chân trước Saudi Arabia năm 2022, La Albiceleste đã trải qua 11 trận bất bại liên tiếp tại các kỳ World Cup, ghi ít nhất 2 bàn mỗi trận – một hiệu suất tấn công đáng nể.

Ngược lại, Thụy Sĩ đang viết nên câu chuyện cổ tích hiện đại. Đội bóng của HLV Murat Yakin tiến vào tứ kết sau khi đánh bại Colombia trong loạt sút luân lưu cân não. Điểm đáng sợ nhất của Thụy Sĩ không nằm ở những ngôi sao hào nhoáng, mà ở sự ổn định tuyệt đối: họ chưa để đối thủ nào dẫn trước ở bất kỳ thời điểm nào trong suốt chiến dịch World Cup 2026, tính cả vòng loại. Đây là một thống kê cho thấy hệ thống phòng ngự của Thụy Sĩ được tổ chức chặt chẽ đến mức nào.

Tương quan lực lượng: Messi và phần còn lại

Về mặt nhân sự, Argentina đang ở trạng thái lý tưởng nhất. HLV Scaloni sở hữu đội hình gần như mạnh nhất, với sự cạnh tranh gắt gao ở hành lang cánh trái giữa Facundo Medina và Nicolas Tagliafico. Mọi ánh nhìn chắc chắn sẽ đổ dồn vào Lionel Messi. Ở tuổi xế chiều của sự nghiệp, "El Pulga" vẫn đang dẫn đầu cuộc đua Chiếc giày vàng với 8 pha lập công, minh chứng cho khả năng định đoạt trận đấu vẫn còn nguyên vẹn.

Trong khi đó, Thụy Sĩ đang phải đối mặt với bài toán nhân sự đau đầu. Khả năng ra sân của bộ ba Michel Aebischer, Luca Jaquez và đặc biệt là chân sút Johan Manzambi (người đã có 3 bàn thắng) vẫn còn bỏ ngỏ. Tuy nhiên, họ vẫn có điểm tựa vững chắc mang tên Gregor Kobel. Thủ thành này đã có màn trình diễn xuất thần trước Colombia và được kỳ vọng sẽ là "lá chắn thép" trước các chân sút Argentina.

Xhaka sẽ có nhiệm vụ khó khăn trước Argentina. Ảnh: Iconsport/Newspix.

Bàn cờ chiến thuật: Kiểm soát hay Thực dụng?

Argentina dự kiến sẽ vận hành sơ đồ 4-4-2 linh hoạt, sẵn sàng chuyển đổi sang 4-3-3 khi cần gây áp lực tầm cao. Bộ ba De Paul, Enzo Fernandez và Mac Allister sẽ đóng vai trò trục xoay, nỗ lực kiểm soát khu trung tuyến để giải phóng không gian cho Messi sáng tạo. Điểm mạnh của Argentina dưới thời Scaloni là khả năng chuyển trạng thái cực nhanh, khai thác triệt để những khoảng trống khi đối thủ dâng cao.

Thụy Sĩ, với triết lý thực dụng của Murat Yakin, chắc chắn sẽ chọn lối đá phòng ngự lùi sâu. Họ thường giữ cự ly đội hình hẹp, bóp nghẹt không gian chơi bóng ở trung lộ để buộc Argentina phải đẩy bóng ra biên. Với những tiền vệ có khả năng đánh chặn và điều tiết tốt như Granit Xhaka, Thụy Sĩ sẽ chờ đợi những sai lầm từ đối thủ để tung ra các đòn phản công chớp nhoáng hoặc tận dụng các tình huống cố định.

Điểm nóng quyết định trận đấu

Chiến trường khốc liệt nhất sẽ nằm ở khu vực giữa sân, nơi Granit Xhaka trực tiếp đối đầu với Rodrigo De Paul. Sự tinh quái và kinh nghiệm của Xhaka là chìa khóa để Thụy Sĩ trụ vững trước sức ép. Bên cạnh đó, cuộc đối đầu cá nhân giữa trung vệ Manuel Akanji và Lionel Messi sẽ quyết định trực tiếp đến bảng tỷ số. Nếu Akanji không thể phong tỏa được Messi, viễn cảnh Thụy Sĩ phải nhận bàn thua đầu tiên tại giải đấu là rất lớn.

Dù Thụy Sĩ là một đối thủ vô cùng khó chịu, nhưng Argentina với bản lĩnh của nhà đương kim vô địch và những cá nhân biết tỏa sáng đúng lúc vẫn được đánh giá cao hơn. Một chiến thắng sát nút cho đại diện Nam Mỹ là kịch bản dễ xảy ra nhất trong một trận cầu đầy toan tính.

Dự đoán kết quả: Argentina 2-1 Thụy Sĩ