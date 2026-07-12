Thể thao 360 Argentina vs Thụy Sĩ: Thử thách lớn nhất của Lionel Messi tại World Cup 2026? Argentina chưa có hành trình bảo vệ chức vô địch dễ dàng và sẽ đối mặt thử thách khó khăn nhất từ đầu World Cup 2026 khi chạm trán Thụy Sĩ ở vòng tứ kết.

Nhà đương kim vô địch thế giới sẽ gặp Thụy Sĩ vào thứ Bảy tại Sân vận động Kansas City. Argentina được đánh giá cao hơn, nhưng đội bóng của Lionel Scaloni cần khắc phục những khoảng trống nơi hàng phòng ngự nếu muốn tiến gần hơn đến mục tiêu bảo vệ ngôi vương.

Argentina liên tục thoát hiểm

Argentina bước vào tứ kết sau hai trận đấu loại trực tiếp đầy khó khăn. Tại vòng 32 đội, Lionel Messi cùng đồng đội cần đến hiệp phụ mới có thể vượt qua Cape Verde.

Kịch bản còn căng thẳng hơn ở vòng 1/8. Argentina bị Ai Cập dẫn trước 2-0 cho đến phút 79 và đứng trước nguy cơ trở thành cựu vô địch. Tuy nhiên, bản lĩnh cùng sức ép liên tục trong những phút cuối đã giúp La Albiceleste tạo nên màn lội ngược dòng ngoạn mục.

Cristian Romero mở đầu cuộc trở lại, Messi ghi bàn cân bằng tỷ số trước khi Enzo Fernández hoàn tất chiến thắng 3-2 cho đội bóng Nam Mỹ.

Kết quả ấy tiếp tục chứng minh khả năng giải quyết trận đấu của Argentina, nhưng đồng thời để lộ vấn đề đáng lo ở khâu phòng ngự. Hệ thống của Scaloni thường xuyên bị tổn thương khi đối phương chuyển trạng thái nhanh, đặc biệt ở khoảng trống phía sau hàng tiền vệ.

Argentina vẫn duy trì sức mạnh tấn công và liên tục tìm được bàn thắng. Tuy nhiên, việc thường xuyên bị đặt vào thế phải rượt đuổi tỷ số có thể khiến nhà đương kim vô địch phải trả giá trước một đối thủ tổ chức tốt như Thụy Sĩ.

Messi và kỳ World Cup phi thường ở tuổi 39

Lionel Messi tiếp tục là câu chuyện nổi bật nhất tại World Cup 2026. Ở tuổi 39, đội trưởng Argentina đã ghi 8 bàn và đang dẫn đầu cuộc đua giành Chiếc giày vàng.

Thành tích trên giúp Messi nâng tổng số bàn thắng tại các kỳ World Cup lên 21, qua đó củng cố vị trí cầu thủ ghi bàn nhiều nhất lịch sử giải đấu. Anh cũng trở thành cầu thủ đầu tiên lập công trong sáu trận đấu loại trực tiếp World Cup liên tiếp.

Messi ghi năm bàn đầu tiên của Argentina tại giải năm nay và từng có thời điểm gần như một mình gánh vác hàng công. Dù vậy, những cầu thủ xung quanh đội trưởng 39 tuổi đã bắt đầu chia sẻ trách nhiệm ghi bàn.

Các cầu thủ vào sân thay người đóng góp sáu trong chín bàn gần nhất của Argentina. Romero và Enzo Fernández cùng lập công trước Ai Cập, giúp đội bóng của Scaloni tránh phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn cảm hứng từ Messi.

Sự hỗ trợ ấy mang ý nghĩa đặc biệt trước Thụy Sĩ. Messi sẽ phải đối đầu với hàng phòng ngự kỷ luật và khó xuyên thủng nhất mà Argentina gặp tại World Cup lần này.

Nếu Argentina bị loại, đây có thể là trận đấu cuối cùng của Messi tại sân chơi World Cup. Vì thế, từng tình huống xử lý của đội trưởng La Albiceleste tại Kansas City đều có thể trở thành khoảnh khắc mang tính lịch sử.

Thụy Sĩ dựng bức tường trước Argentina

Thụy Sĩ bước vào tứ kết với vị thế của một trong những đội tuyển tiến bộ nhất giải đấu. Dưới sự dẫn dắt của HLV Murat Yakin, đội bóng châu Âu sở hữu hệ thống thi đấu chắc chắn, kỷ luật và rất khó bị kéo khỏi cấu trúc phòng ngự.

Trong trận gặp Colombia, Thụy Sĩ duy trì cự ly đội hình chặt chẽ, hạn chế khoảng trống ở trung lộ và buộc đối thủ phải đưa bóng ra hai biên. Các cầu thủ luôn hỗ trợ nhau khi phòng ngự, khiến Colombia gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận khu vực cấm địa.

Trung tâm trong lối chơi ấy là đội trưởng Granit Xhaka. Tiền vệ giàu kinh nghiệm đảm nhiệm vai trò điều tiết, tranh chấp và bảo vệ khu vực phía trước hàng hậu vệ.

Phong độ của Xhaka tại World Cup 2026 gợi nhớ đến giai đoạn tốt nhất khi anh còn khoác áo Arsenal. Khả năng đọc trận đấu của cầu thủ này sẽ có vai trò quan trọng trong nhiệm vụ thu hẹp không gian hoạt động của Messi.

Phía sau Xhaka là Manuel Akanji, một trong những trung vệ chơi ổn định nhất giải đấu. Akanji sở hữu khả năng tranh chấp mạnh mẽ, xử lý bóng bình tĩnh và đặc biệt hiệu quả trong các tình huống một đối một.

Cuộc đấu giữa Messi và Akanji có thể quyết định cục diện trận tứ kết. Nếu trung vệ Thụy Sĩ cùng các đồng đội khóa được khu vực trước vòng cấm, Argentina sẽ phải tìm kiếm những phương án tấn công khác thay vì tập trung bóng cho đội trưởng.

Thụy Sĩ tổn thất Johan Manzambi

Mối lo lớn nhất của Thụy Sĩ đến từ sự vắng mặt của Johan Manzambi. HLV Murat Yakin xác nhận tiền vệ tấn công 20 tuổi không thể tham dự trận gặp Argentina vì chấn thương.

Manzambi gặp vấn đề trong buổi tập ngay trước trận đấu với Colombia. Đây là tổn thất đáng kể bởi cầu thủ trẻ này là một trong những gương mặt nổi bật của Thụy Sĩ tại World Cup 2026.

Manzambi có tốc độ, khả năng đi bóng và sự táo bạo trong những pha chuyển trạng thái. Anh cũng được cho là đã đạt thỏa thuận chuyển đến Newcastle United sau màn trình diễn ấn tượng tại giải đấu.

Sự vắng mặt của Manzambi có thể làm giảm đáng kể khả năng phản công của Thụy Sĩ. Đây lại là phương án phù hợp nhất để khai thác điểm yếu nơi hàng thủ Argentina, đội thường để lộ khoảng trống sau khi mất bóng.

HLV Yakin sẽ phải tìm một cầu thủ khác đủ tốc độ để hỗ trợ các đợt phản công, đồng thời bảo đảm Thụy Sĩ không đánh mất sự cân bằng khi lùi sâu phòng ngự.

Argentina có thể gặp nguy hiểm nếu bị dẫn trước

Argentina vẫn là đội được đánh giá cao hơn nhờ chất lượng đội hình, kinh nghiệm thi đấu loại trực tiếp và sự hiện diện của Messi. Tuy nhiên, khoảng cách giữa hai đội không quá lớn như vị thế của nhà đương kim vô địch gợi ra.

La Albiceleste từng lội ngược dòng trước Ai Cập, nhưng sẽ khó tái hiện kịch bản tương tự nếu để Thụy Sĩ vượt lên. Đội bóng của Murat Yakin có khả năng bảo vệ lợi thế tốt hơn bất kỳ đối thủ nào Argentina đã gặp tại giải năm nay.

Thụy Sĩ đủ kỷ luật để thu hẹp không gian, giảm nhịp độ trận đấu và khiến đối phương thiếu kiên nhẫn. Nếu Xhaka kiểm soát tốt trung tuyến và Akanji giành ưu thế trong các cuộc đối đầu trực tiếp, Messi có thể bị đẩy ra xa khu vực nguy hiểm.

Argentina cần nhập cuộc thận trọng, tránh những sai lầm từng xuất hiện trước Cape Verde và Ai Cập. Nhà đương kim vô địch cũng phải tận dụng cơ hội sớm, bởi một trận đấu kéo dài càng giúp Thụy Sĩ có thêm cơ sở để tin vào bất ngờ.

Những cầu thủ đáng chú ý

Lionel Messi – Argentina

Messi luôn dành tất cả cho đội tuyển Argentina và trận đấu với Thụy Sĩ có thể mang ý nghĩa đặc biệt trong chặng cuối sự nghiệp của anh.

Lionel Messi – Argentina

Sau chức vô địch năm 2022, đội trưởng La Albiceleste tiếp tục tạo nên một kỳ World Cup đáng nhớ ở tuổi 39. Tám bàn thắng cho thấy khả năng chọn vị trí, dứt điểm và tạo khác biệt của Messi vẫn ở đẳng cấp cao nhất.

Thụy Sĩ sở hữu hàng phòng ngự chắc chắn nhất mà Messi phải đối mặt từ đầu giải. Tuy nhiên, nếu có một cầu thủ đủ khả năng tìm ra khoảng trống trong hệ thống phòng ngự kín kẽ ấy, người đó vẫn là số 10 của Argentina.

Manuel Akanji – Thụy Sĩ

Manuel Akanji là thủ lĩnh quan trọng trong hàng phòng ngự Thụy Sĩ. Trung vệ từng khoác áo Manchester City và Inter Milan chơi chắc chắn, mạnh mẽ nhưng vẫn giữ được sự bình tĩnh khi triển khai bóng từ tuyến dưới.

Manuel Akanji – Thụy Sĩ

Akanji phòng ngự một đối một tốt, đọc tình huống nhanh và hiếm khi thất thế trong các pha tranh chấp thể lực. Anh cũng có thể chủ động bước lên để ngăn đối phương nhận bóng giữa các tuyến.

Ngăn chặn hàng công Argentina là một trong những nhiệm vụ khó khăn nhất dành cho bất kỳ hậu vệ nào. Phong độ hiện tại giúp Akanji có cơ sở để bước vào cuộc đối đầu với Messi cùng sự tự tin lớn.

Trận tứ kết tại Kansas City vì thế không chỉ là cuộc chiến giữa nhà đương kim vô địch và một hiện tượng đang lên của bóng đá châu Âu. Đây còn là màn đấu trí giữa khả năng tạo ra khoảnh khắc của Messi và cấu trúc phòng ngự được tổ chức chặt chẽ quanh Akanji.

Argentina có sức mạnh, kinh nghiệm cùng ngôi sao xuất sắc nhất giải đấu. Thụy Sĩ lại sở hữu kỷ luật, sự cân bằng và khả năng khiến mọi đối thủ mất kiên nhẫn. Đội nào kiểm soát tốt hơn những thời điểm quyết định sẽ giành quyền bước vào bán kết World Cup 2026.