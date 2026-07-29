ARRI Omnibar: đèn LED thanh mô-đun nổi bật về gá lắp, quang học và khả năng điều khiển ARRI Omnibar kết hợp thiết kế đèn thanh với quang học thay thế, nam châm, pin tích hợp và RGBMA. Kết quả đo cho thấy độ chính xác nhiệt độ màu tốt, nhưng giá và khối lượng cao hơn nhiều đối thủ dạng ống.

ARRI Omnibar là hệ thống đèn LED dạng thanh có hai kích thước 2 feet và 4 feet, hướng đến quay phim, truyền hình, sáng tạo nội dung và sự kiện. Sản phẩm khác đèn tuýp truyền thống ở cơ chế gá lắp tích hợp, hệ quang học gắn nam châm có thể thay đổi và khả năng mở rộng qua Omnibase. Đổi lại, Omnibar nặng hơn phần lớn đèn cùng loại và có mức giá cao.

Về cốt lõi, đây là một thiết bị RGBMA gồm năm màu LED: đỏ, lục, lam, xanh bạc hà và hổ phách. Cấu trúc này cho phép đèn tạo dải nhiệt độ màu từ 1.700K đến 20.000K, hiệu chỉnh xanh lục và đỏ tía, đồng thời tái tạo màu sắc bão hòa và hiệu ứng điểm ảnh. Bản 2 feet có 16 vùng điểm ảnh, còn bản 4 feet có 32 vùng.

Thiết kế thanh giải quyết điểm yếu của đèn tuýp

Đèn tuýp thường khó treo hoặc cố định vì dây rút, kẹp và phụ kiện có thể che bề mặt phát sáng. Omnibar chuyển phần lớn điểm gá sang mặt sau thân đèn. Nam châm tích hợp cho phép đặt đèn theo phương ngang, dọc hoặc trên cao trên bề mặt kim loại; thanh 4 feet được làm ngắn hơn kích thước danh nghĩa để có thể đặt vào vị trí của bóng T8 mà không chạm đầu nối.

Các rãnh dây trên thân hỗ trợ dây rút, dây an toàn và đồng thời nằm tại trọng tâm của đèn, hữu ích khi treo. Phụ kiện Omnigrip bám dọc ray phía sau để gắn tại nhiều vị trí; Omnipin dùng cơ chế cài và khóa chống xoay. Omniclip có thể bắt vít cố định lên bối cảnh hoặc bề mặt gỗ, sau đó cài đèn vào khi cần.

Cách tiếp cận này có giá trị thực tế với đoàn quay thường xuyên thay đổi vị trí đèn, dùng đèn làm nguồn sáng xuất hiện trong khung hình hoặc lắp đặt nhiều thanh liên tiếp. Tuy nhiên, thử nghiệm ghi nhận Omnigrip có thể làm xước mặt sau thân đèn khi trượt dọc theo ray; đây là vấn đề thẩm mỹ hơn là ảnh hưởng đến vận hành.

Ba loại quang học thay đổi vai trò của cùng một đèn

Điểm khác biệt quan trọng của Omnibar là hệ quang học gắn bằng nam châm. Bộ khuếch tán tròn cho góc chiếu 145 độ, tạo diện mạo gần với đèn tuýp. Bộ khuếch tán phẳng có góc 130 độ, phù hợp khi cần thân đèn gọn và ánh sáng mang đặc tính của đèn thanh. Thấu kính Intensifier thu hẹp góc chiếu xuống 60 độ để tập trung ánh sáng và tăng cường độ sáng.

Khi tháo toàn bộ phụ kiện, Omnibar phát sáng với góc 115 độ. Cấu hình này phù hợp khi cần đẩy ánh sáng vào hộp mềm, đánh hắt hoặc đi qua lớp khuếch tán ngoài. Chế độ Boost được công bố tăng thêm 20% công suất trong điều kiện dưới 25 độ C, nhưng mẫu tiền sản xuất trong bài thử không thể xác nhận mức tăng này do tính năng chưa hoạt động.

Cấu hình Omnibar 4 tại 5600K Độ rọi đo ở 1 m Nhiệt độ màu đo được Không gắn phụ kiện 1.700 lx 5.542K Khuếch tán phẳng 926 lx 5.645K Khuếch tán tròn 995 lx 5.543K Intensifier 1.450 lx 5.495K

Các số đo cho thấy phụ kiện quang học không chỉ thay đổi hình dạng ánh sáng mà còn tạo chênh lệch lớn về độ rọi. Cấu hình không gắn phụ kiện sáng nhất, trong khi Intensifier duy trì độ rọi cao hơn đáng kể so với hai bộ khuếch tán. Điểm đáng lưu ý là nhiệt độ màu giữa các cấu hình vẫn tương đối nhất quán.

Độ chính xác màu sắc là thế mạnh rõ ràng

Ở 5600K với bộ khuếch tán phẳng, Omnibar 4 đo được CRI trung bình 97,7, CRI mở rộng 95,92 và TLCI 98. Tại 3200K, các chỉ số lần lượt là 97,1, 96,06 và 98. Kết quả này cho thấy khả năng tái tạo màu tốt ở cả ánh sáng ngày lẫn ánh sáng tungsten, dù điểm R12 màu lam ở 5600K chỉ đạt 73,0.

Độ chính xác nhiệt độ màu cũng ổn định trong thử nghiệm từ 2.500K đến 10.000K. Với bộ khuếch tán phẳng, sai lệch nhiệt độ màu đo được không quá 57K; công suất ổn định hơn từ 4.500K đến 10.000K và giảm dần ở các mức thấp hơn. Khi tạo màu bão hòa, đèn tái tạo chính xác màu xanh lá 120 độ và xanh lam 240 độ, nhưng màu vàng 60 độ đo được ở 37 độ.

Điều khiển từ một thanh đơn lẻ đến hệ thống nhiều đèn

Omnibar có bảng điều khiển trên thân, ứng dụng Omnibar Control qua Bluetooth Mesh của ARRI, DMX có dây, sACN, Art-Net và CRMX LumenRadio TimoTwo tích hợp. Bluetooth Mesh cho phép các đèn truyền lệnh qua mạng lưới; giới hạn hiện tại là tối đa 30 Omnibar trên một thiết bị điều khiển.

Omnibase là trung tâm cấp nguồn, sạc pin và dữ liệu cho hệ thống lớn. Thiết bị đạt chuẩn IP65, có sáu cổng và hỗ trợ tối đa sáu vũ trụ DMX, tương ứng một vũ trụ cho mỗi cổng. Một Omnibase có thể vận hành tối đa sáu Omnibar 4 hoặc 12 Omnibar 2, với tổng chiều dài thanh không quá 24 feet.

Ứng dụng hỗ trợ nhóm đèn, hiệu ứng điểm ảnh, CCT, HSI, RGB, gel số, tọa độ XY và 15 hiệu ứng dựng sẵn. Điểm hạn chế là giao diện trên iPhone yêu cầu cuộn để xem đầy đủ thông số, trong khi người dùng ARRI đã có các ứng dụng LiOS và Stellar cho hệ sinh thái khác.

So với đèn tuýp phổ biến, Omnibar mạnh hơn nhưng đắt và nặng

Omnibar 4 tiêu thụ 50W và nặng 2,3 kg; Omnibar 2 tiêu thụ 25W, nặng 1,3 kg. Bản 4 feet nặng hơn Astera Titan 4 feet 1,35 kg, Nanlite PavoTube II 30C 1,4 kg và Aputure INFINIBAR PB12 1,96 kg. Khối lượng tăng thêm đến từ vỏ chắc chắn, nam châm, pin tích hợp và hệ cơ khí phục vụ gá lắp.

Về giá, Omnibar 2 Creator Set có giá 850 USD, Omnibar 2 Set là 1.150 USD và Omnibar 4 Set là 1.400 USD. Trong khi đó, Nanlite PavoTube II 15C 2 feet có giá 153 USD, Aputure INFINIBAR PB6 là 479 USD; Nanlite PavoTube II 30C 4 feet có giá 199 USD và Aputure INFINIBAR PB12 là 639 USD.

Nhìn chung, ARRI Omnibar phù hợp hơn với đoàn quay cần độ bền IP65, gá lắp linh hoạt, đồng bộ hệ thống và kiểm soát hình dạng ánh sáng bằng phụ kiện. Với người dùng cá nhân chỉ cần đèn tuýp RGB cơ bản, chênh lệch chi phí so với các lựa chọn phổ thông là rào cản lớn. Giá trị thực dụng của Omnibar nằm ở tốc độ triển khai và khả năng thích ứng trong bối cảnh quay phức tạp, thay vì chỉ ở thông số độ sáng.