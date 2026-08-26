Arsenal áp đảo đội hình tiêu biểu Ngoại hạng Anh 2026 do PFA bình chọn với 5 ngôi sao Hiệp hội Cầu thủ Chuyên nghiệp Anh vinh danh 5 cầu thủ Arsenal, trong khi Bruno Fernandes lập kỷ lục 21 kiến tạo và Erling Haaland tiếp tục bùng nổ hàng công.

Hiệp hội Cầu thủ Chuyên nghiệp Anh (PFA) đã chính thức công bố đội hình tiêu biểu của giải Ngoại hạng Anh năm 2026. Đây là kết quả từ cuộc bỏ phiếu công tâm của chính các cầu thủ đang thi đấu tại giải đấu số một xứ sở sương mù, tôn vinh những cá nhân có màn trình diễn xuất sắc và ổn định nhất trong suốt mùa bóng.

Đội hình tiêu biểu Ngoại hạng Anh do PFA bình chọn.

Hàng thủ Arsenal áp đảo đội hình tiêu biểu

Arsenal là câu lạc bộ tạo nên dấu ấn đậm nét nhất trong danh sách năm nay khi đóng góp tới năm đại diện. Sự thống trị của đội bóng thành London thể hiện rõ rệt ở mặt trận phòng ngự – nền tảng giúp họ cạnh tranh sòng phẳng ở mọi đấu trường.

Trong khung gỗ, David Raya tiếp tục khẳng định vị thế thủ môn hàng đầu khi giành danh hiệu Găng tay vàng mùa thứ ba liên tiếp với 19 trận giữ sạch lưới. Án ngữ phía trước thủ thành người Tây Ban Nha là bộ ba đồng đội quen thuộc: cặp trung vệ Gabriel Magalhaes - William Saliba và hậu vệ phải Jurrien Timber. Vị trí hậu vệ trái thuộc về tài năng trẻ Nico O’Reilly của Manchester City, người đồng thời được trao danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm của PFA sau mùa giải bứt phá ngoạn mục.

Kỷ lục kiến tạo của Bruno Fernandes và sức mạnh tấn công

Tuyến giữa ghi nhận sự cân bằng giữa chất thép và sự sáng tạo. Declan Rice (Arsenal) xuất hiện ở vai trò mỏ neo, thi đấu bên cạnh Rayan Cherki của Manchester City và nhạc trưởng Manchester United, Bruno Fernandes. Tiền vệ đội trưởng người Bồ Đào Nha đã thiết lập cột mốc lịch sử tại Ngoại hạng Anh với 21 pha kiến tạo chỉ trong một mùa giải duy nhất.

Trên hàng công, Erling Haaland tiếp tục là đầu tàu không thể thay thế. Tiền đạo người Na Uy sát cánh cùng người đồng đội Antoine Semenyo và hiện tượng lớn nhất mùa giải là Igor Thiago đến từ Brentford. Chân sút người Brazil đã có màn thể hiện bùng nổ khi ghi tới 22 bàn sau 38 trận ra sân, qua đó giành luôn một suất tham dự World Cup.

Dấu ấn giải nữ WSL và giải thưởng cống hiến

Bên cạnh sân chơi nam, PFA cũng công bố đội hình tiêu biểu của giải bóng đá nữ Super League (WSL). Arsenal tiếp tục khẳng định sức mạnh với bộ ba Mariona Caldentey, Emily Fox và Alessia Russo. Manchester City góp mặt chủ nhân Chiếc giày vàng Bunny Shaw cùng Yui Hasegawa và Kerstin Casparij. Chelsea có Hannah Hampton, Ellie Carpenter và Lauren James, trong khi Tottenham góp mặt trung vệ Toko Koga.

Khép lại buổi lễ vinh danh, giải thưởng cống hiến đặc biệt cho bóng đá Anh đã được trao cho Karen Carney và huyền thoại Sir Kenny Dalglish, ghi nhận những đóng góp bền bỉ của họ đối với sự phát triển của môn thể thao vua.