Arsenal áp đảo Man City và Liverpool trên thị trường nhờ chiến lược chuyển nhượng thực dụng Trong khi Man City và Liverpool loay hoay với các bản hợp đồng phút chót, Arsenal của Mikel Arteta đã sẵn sàng bảo vệ ngôi vương bằng các tân binh chất lượng.

Kỳ chuyển nhượng mùa hè 2026 đang chứng kiến sự đảo chiều đáng chú ý về thói quen mua sắm tại Ngoại hạng Anh. Nhiều năm qua, Manchester City và Liverpool luôn là hình mẫu lý tưởng về việc sớm hoàn tất đội hình để tân binh hòa nhập. Dẫu vậy, khi thị trường chỉ còn đúng một tuần là đóng cửa, hai thế lực này lại đang cuốn vào cuộc chạy đua gấp gáp đầy rủi ro, trái ngược hoàn toàn với sự ổn định và thực dụng của Arsenal.

Arsenal đã có cho mình sự bổ sung chất lượng nơi tuyến giữa mang tên Bruno Guimaraes. Ảnh: Getty.

Báo động đỏ tại Manchester City và Liverpool

Hệ thống vận hành vốn được đánh giá hoàn hảo của Manchester City đang bộc lộ những rạn nứt. Theo dữ liệu từ bộ phim tài liệu "Beautiful Obsession" của Amazon Prime, Trưởng bộ phận định danh cầu thủ Lewis Whitehouse cùng Hugo Viana – người kế nhiệm Txiki Begiristain – đối mặt thực tế phức tạp: chỉ số "tổng chất lượng" (total quality index) của Man City đã giảm xuống mức 156, đứng sau cả Liverpool và Arsenal.

Chủ tịch Khaldoon Al Mubarak thẳng thắn thừa nhận việc giữ chân các cựu binh quá lâu đã bào mòn sức bật đội bóng. Dù sớm chi 116 triệu Bảng cho Elliot Anderson, tiến độ chiêu mộ Ayyoub Bouaddi hay tìm phương án thay thế Savinho và Omar Marmoush đều bị kéo dài. Tân huấn luyện viên Enzo Maresca buộc phải chấp nhận rủi ro để học trò vừa thi đấu vừa làm quen hệ thống chiến thuật khi mùa giải đã chính thức khởi tranh.

Tình cảnh của Liverpool dưới sự dẫn dắt của Andoni Iraola cũng không khả quan hơn. Ngoài Jeremy Jacquet và Victor Munoz, đội hình The Kop lộ rõ khoảng trống ở vị trí hậu vệ biên lẫn tiền vệ trụ, đặc biệt là bài toán chưa có người thay thế xứng đáng cho Mohamed Salah. Dữ liệu lịch sử cho thấy nhóm Big Six thường chi 20% ngân sách vào tuần cuối cùng, nhưng việc dồn lực đàm phán các mục tiêu như Bradley Barcola hay Yankuba Minteh ở giai đoạn này phản ánh sự thiếu chủ động của ban lãnh đạo.

Liverpool vẫn chưa thể chốt hạ thương vụ Barcola. Ảnh: Getty.

Chiến lược 'thắng ngay lập tức' của Pháo thủ

Trái ngược với cảnh xáo trộn của các đối thủ, Arsenal đang gặt hái thành quả từ bản kế hoạch 5 năm được xây dựng từ năm 2019. Với tư cách đương kim vô địch, huấn luyện viên Mikel Arteta không đặt cược vào các tài năng tiềm năng mà ưu tiên các bản hợp đồng hoàn thiện. Việc chiêu mộ Bruno Guimaraes và Ezri Konsa – hai ngôi sao 28 tuổi dày dạn kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao – là minh chứng rõ nét cho mục tiêu duy trì vị thế thống trị.

Giám đốc điều hành Man City, Ferran Soriano, từng nhận định về sự khác biệt này: "Arsenal mua những cầu thủ trung bình 27 tuổi để tìm kiếm tác động tức thì. Chúng tôi chọn mua những cầu thủ trẻ. Đó là sự lựa chọn và cũng là rủi ro". Trong ngắn hạn, bộ khung ổn định của Arsenal là lợi thế cực lớn trước những đối thủ đang phải thay đổi cấu trúc vận hành.

Rào cản từ hiệu ứng 'thuế giàu có'

Bên cạnh yếu tố nhân sự, bài toán tài chính cũng khiến Man City gặp khó. Mặc dù thu về gần 400 triệu Bảng từ việc bán cầu thủ, việc công khai nguồn ngân sách dồi dào vô tình đẩy đội bóng vào bẫy "thuế nhà giàu" trên bàn đàm phán – điều Newcastle United từng nếm trải sau thương vụ Alexander Isak. Điều này khiến các cuộc thương thảo chiêu mộ Manu Kone hay Allan Elias liên tục bị kéo dài.

Sự chuẩn bị sớm và quyết đoán giúp Arsenal củng cố nền tảng vững chắc trước mùa giải mới. Khi các đối thủ cạnh tranh trực tiếp vẫn đang loay hoay giải bài toán nhân sự muộn màng, đội bóng Bắc London đã sẵn sàng bước vào hành trình bảo vệ ngôi vương với một tập thể hoàn thiện và đạt độ chín muồi nhất.