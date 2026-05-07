Arsenal bán đứt Leandro Trossard, Real Madrid săn đón Kobbie Mainoo Pháo thủ thành London chấp nhận để Leandro Trossard sang Besiktas với giá 17 triệu bảng, trong khi Real Madrid bắt đầu kế hoạch lôi kéo tài năng trẻ Kobbie Mainoo từ Man Utd.

Thị trường chuyển nhượng hè đang chứng kiến những nước đi đầy toan tính từ các ông lớn châu Âu. Trong khi Arsenal sẵn sàng chia tay một quân bài tấn công kinh nghiệm để tinh giản đội hình, Real Madrid lại tiếp tục chiến dịch chiêu mộ những "viên ngọc quý" trẻ tuổi để củng cố sức mạnh tuyến giữa trong tương lai.

Arsenal chia tay Leandro Trossard, đón nhận luồng gió mới

Arsenal đã chính thức đạt được thỏa thuận bán tiền đạo Leandro Trossard cho câu lạc bộ Besiktas của Thổ Nhĩ Kỳ. Cầu thủ tấn công 31 tuổi người Bỉ sẽ rời sân Emirates với mức phí chuyển nhượng được xác định là 20 triệu euro (tương đương 17 triệu bảng). Thương vụ này đang bước vào giai đoạn hoàn tất các thủ tục pháp lý cuối cùng trước khi công bố chính thức.

Việc để Trossard ra đi cho thấy ý đồ của HLV Mikel Arteta trong việc trẻ hóa hàng công và tạo khoảng trống cho những bản hợp đồng mới. Dù đã có những đóng góp quan trọng trong các mùa giải vừa qua, nhưng ở tuổi 31, Trossard không còn nằm trong kế hoạch dài hạn của Pháo thủ.

Arsenal quyết định bán đứt Leandro Trossard? (Ảnh: Getty Images)

Real Madrid đưa Kobbie Mainoo vào tầm ngắm

Tại Tây Ban Nha, Real Madrid đang thể hiện sự quan tâm đặc biệt đối với tiền vệ Kobbie Mainoo của Manchester United. Tuyển thủ người Anh 21 tuổi đã có một mùa giải bùng nổ, trở thành nhân tố không thể thay thế trong hệ thống của Quỷ đỏ nhờ khả năng kiểm soát bóng và tư duy chiến thuật chững chạc.

Đội chủ sân Bernabeu vốn nổi tiếng với chiến lược săn đón các tài năng trẻ hàng đầu thế giới. Việc đưa Mainoo vào danh sách mục tiêu cho thấy Real Madrid đánh giá rất cao tiềm năng của cầu thủ này trong việc kế thừa di sản của các đàn anh tại tuyến giữa. Tuy nhiên, việc thuyết phục Manchester United nhả người chắc chắn sẽ là một thử thách không nhỏ đối với đội bóng Hoàng gia.

Real Madrid theo đuổi Kobbie Mainoo. (Anrh: Getty Images)

Đại chiến giành Alex Scott và sự cứng rắn của Manchester City

Thị trường chuyển nhượng Anh đang nóng lên với cuộc đua giành chữ ký của Alex Scott từ Bournemouth. Có tới bốn "ông lớn" gồm Arsenal, Manchester United, Manchester City và Chelsea cùng tham gia tranh giành tiền vệ 22 tuổi này. Scott hiện là nhân tố chủ chốt tại Bournemouth và được dự báo sẽ tạo ra một cuộc đấu giá gay gắt trong những ngày tới.

Ở một diễn biến khác, Manchester City đã dội gáo nước lạnh vào các đội bóng quan tâm đến Ruben Dias, đặc biệt là Real Madrid. Đội bóng của Pep Guardiola khẳng định trung vệ 29 tuổi người Bồ Đào Nha là trụ cột không thể thay thế và sẽ không chấp nhận bất kỳ lời đề nghị nào dành cho anh trong mùa hè này.

Các diễn biến đáng chú ý khác

Mason Greenwood: AS Roma đang đẩy nhanh tiến độ đàm phán với Marseille để đưa tiền đạo 24 tuổi này về Serie A. Mức giá được đưa ra là khoảng 45 triệu euro (38,5 triệu bảng).

AS Roma đang đẩy nhanh tiến độ đàm phán với Marseille để đưa tiền đạo 24 tuổi này về Serie A. Mức giá được đưa ra là khoảng 45 triệu euro (38,5 triệu bảng). Julian Alvarez: Paris Saint-Germain xác định phải chi ra một khoản phí chuyển nhượng kỷ lục nếu muốn thuyết phục Atletico Madrid nhượng lại tiền đạo người Argentina.

Paris Saint-Germain xác định phải chi ra một khoản phí chuyển nhượng kỷ lục nếu muốn thuyết phục Atletico Madrid nhượng lại tiền đạo người Argentina. Trevoh Chalobah: Câu lạc bộ Como chuẩn bị gửi đề nghị chính thức trị giá 30 triệu bảng tới Chelsea để hỏi mua hậu vệ 26 tuổi.

Câu lạc bộ Como chuẩn bị gửi đề nghị chính thức trị giá 30 triệu bảng tới Chelsea để hỏi mua hậu vệ 26 tuổi. Morten Hjulmand: Atletico Madrid quyết tâm quay lại bàn đàm phán với Sporting sau khi lời đề nghị 35 triệu euro trước đó bị từ chối.

Atletico Madrid quyết tâm quay lại bàn đàm phán với Sporting sau khi lời đề nghị 35 triệu euro trước đó bị từ chối. Daley Blind: Hậu vệ 36 tuổi người Hà Lan đang tiến rất gần đến việc tái hợp với câu lạc bộ cũ Ajax sau khi chia tay Girona theo dạng chuyển nhượng tự do.

Thị trường chuyển nhượng vẫn còn nhiều biến số bất ngờ khi các đội bóng đang ráo riết hoàn thiện đội hình trước thềm mùa giải mới. Những thương vụ lớn như Julian Alvarez hay Kobbie Mainoo hứa hẹn sẽ còn tốn nhiều giấy mực của báo giới trong thời gian tới.