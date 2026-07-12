Arsenal bán Leandro Trossard giá 17 triệu bảng: Quyết định thực dụng hay sai lầm chiến lược? Pháo thủ thành London chấp nhận để "siêu dự bị" người Bỉ sang Besiktas nhằm thu hồi vốn, dấy lên tranh cãi về giá trị thực sự của anh trong đội hình Mikel Arteta.

Arsenal đang tiến rất gần đến việc chia tay tiền đạo Leandro Trossard khi các cuộc đàm phán với câu lạc bộ Besiktas đạt được những bước tiến đáng kể. Quyết định bán ngôi sao người Bỉ của ban lãnh đạo đội bóng thành London hiện đang vấp phải nhiều ý kiến trái chiều từ giới chuyên môn và người hâm mộ, đặt ra dấu hỏi về sự cân bằng giữa giá trị kinh tế và sức mạnh đội hình.

Trossard có thể sẽ rời Arsenal hè này. Ảnh: Getty Images.

Bài toán kinh tế và rủi ro mất trắng

Theo nguồn tin từ Tribuna, Arsenal được cho là đã chấp nhận mức phí chuyển nhượng khoảng 17 triệu bảng để Leandro Trossard chuyển tới Thổ Nhĩ Kỳ thi đấu. Động thái này diễn ra trong bối cảnh tiền đạo người Bỉ đã bước sang tuổi 31 và chỉ còn đúng một năm hợp đồng tại sân Emirates.

Ban lãnh đạo Arsenal, dẫn đầu bởi Giám đốc Andrea Berta, xác định đây là thời điểm phù hợp nhất để thu về một khoản kinh phí tái đầu tư. Nếu không bán Trossard ngay trong mùa hè này, Pháo thủ sẽ phải đối mặt với rủi ro mất trắng cầu thủ vào năm sau dưới dạng chuyển nhượng tự do. Con số 17 triệu bảng cho một cầu thủ ngoài 30 tuổi chỉ còn 12 tháng hợp đồng được xem là một thương vụ hợp lý về mặt tài chính thuần túy.

Mất đi "thần tài" trong những khoảnh khắc quyết định

Tuy nhiên, về mặt chuyên môn, sự ra đi của Trossard để lại một khoảng trống lớn. Kể từ khi gia nhập, ngôi sao sinh năm 1994 đã khẳng định vị thế là một "siêu dự bị" hạng nhất và là cầu thủ của những trận đấu lớn dưới triều đại Mikel Arteta. Hiệu suất săn bàn ổn định và khả năng xoay chuyển cục diện trận đấu của anh là vũ khí quan trọng giúp Arsenal duy trì cuộc đua vô địch.

Trong suốt thời gian khoác áo đội bóng, Trossard liên tục ghi những bàn thắng mang tính bước ngoặt. Tiêu biểu nhất là pha lập công duy nhất vào lưới West Ham trong trận cầu then chốt ở cuối mùa giải trước, giúp Arsenal giành trọn 3 điểm quý giá. Sự đa năng khi có thể đá tốt ở cả cánh trái lẫn vai trò số 9 ảo khiến anh trở thành quân bài chiến lược trong tay Arteta.

Góc nhìn từ chuyên gia Alan Smith

Cựu danh thủ Alan Smith tỏ ra không hài lòng với quyết định thanh lý nhân sự này của đội bóng cũ. Ông cho rằng Arsenal sẽ rất khó để tìm kiếm một phương án dự phòng chất lượng tương đương Trossard với mức phí chỉ 17 triệu bảng trên thị trường hiện nay.

"Tôi cảm thấy ngạc nhiên trước thông tin này. Người hâm mộ luôn hát vang tên Leo trên khán đài, và họ chắc chắn sẽ rất buồn khi thấy một cầu thủ quan trọng như vậy ra đi," Alan Smith nhận định. Ông nhấn mạnh rằng kinh nghiệm và khả năng dứt điểm sắc bén của Trossard là thứ mà các cầu thủ trẻ khó lòng thay thế ngay lập tức.

Cuộc thanh lọc để hướng tới tương lai

Về phía Besiktas, đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ đang nỗ lực thuyết phục Trossard bằng một bản hợp đồng dài hạn cùng suất đá chính thường xuyên. Bản thân tiền đạo người Bỉ được cho là cũng đang cân nhắc khả năng rời Ngoại hạng Anh sau khi cảm thấy đã cống hiến đủ cho môi trường bóng đá xứ sở sương mù.

Trong khi đó, Arsenal đang ráo riết săn lùng những mục tiêu trẻ trung hơn để nâng cấp hành lang cánh trái. Việc bán Trossard phản ánh tư duy chuyển nhượng thực dụng nhằm trẻ hóa đội hình và tối ưu hóa ngân sách. Dù để lại nhiều tiếc nuối cho các cổ động viên, nhưng sự ra đi của tiền đạo người Bỉ có thể là bước đệm để Arsenal thực hiện những thương vụ bom tấn khác nhằm hoàn thiện đội hình cho tham vọng chinh phục danh hiệu mùa tới.