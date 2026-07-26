Arsenal bế tắc trên thị trường chuyển nhượng: Sự chậm chạp khiến nhà vô địch trả giá đắt Bất chấp tuyên bố của Mikel Arteta, Arsenal đang chậm chân trên thị trường chuyển nhượng khi liên tục bỏ lỡ hàng loạt mục tiêu vào tay đối thủ trực tiếp.

Ngay sau thất bại trước Paris Saint-Germain ở trận chung kết Champions League, HLV Mikel Arteta đã đưa ra thông điệp đanh thép về định hướng của Arsenal: "Chúng tôi muốn vươn lên một tầm cao mới. Điều đó đòi hỏi chúng tôi phải cực kỳ tham vọng, cực kỳ nhanh chóng và cực kỳ thông minh." Tuy nhiên, bức tranh thực tế trên thị trường chuyển nhượng mùa hè lại đang đi ngược lại hoàn toàn với kỳ vọng đó.

Sự tĩnh lặng bất thường và những thương vụ bị nẫng tay trên

So với các đối thủ trong nhóm Big Six, nhà đương kim vô địch Ngoại hạng Anh đang trải qua một kỳ chuyển nhượng vô cùng trầm lắng. Tính đến thời điểm hiện tại, đội chủ sân Emirates mới chỉ mang về hai bản hợp đồng mới gồm tiền đạo cánh Christos Tzolis với giá 34 triệu bảng và thủ môn dự bị Illan Meslier theo dạng chuyển nhượng tự do.

Arteta chứng kiến các mục tiêu như Rogers hay Tonali gia nhập CLB đối thủ. (Ảnh: Getty Images)

Sự lo ngại từ phía cổ động viên ngày càng gia tăng khi Arsenal liên tục thất bại trong các cuộc đua giành chữ ký. Pháo thủ đã dành nhiều tháng đàm phán với tài năng trẻ Jeremy Monga của Leicester City, nhưng lại để Manchester City cướp mất ở những thời điểm quyết định. Tệ hơn, mục tiêu khao khát suốt một năm qua của Arteta là Morgan Rogers đã gia nhập Chelsea với mức giá 117 triệu bảng, sau khi Arsenal từ chối nâng giá vượt ngưỡng 80 triệu bảng.

Bão giá thị trường và bất cập trong chiến thuật đàm phán

Cơn sốt giá trên thị trường đang trở thành bài toán hóc búa đối với Giám đốc thể thao Andrea Berta. Việc Man City chi tới 116 triệu bảng chiêu mộ Elliot Anderson đã vô tình thiết lập một mặt bằng giá mới, khiến những câu lạc bộ như Aston Villa hay Newcastle United thẳng tay hét giá các ngôi sao của mình.

Tzolis là một trong hai tân binh Arsenal tính đến thời điểm hiện tại. (Ảnh: Getty Images)

Arsenal từng đưa Sandro Tonali và Mateus Fernandes vào tầm ngắm, nhưng rốt cuộc đành nhìn cả hai cập bến Tottenham với mức phí lần lượt là 100 triệu bảng và 85 triệu bảng. Bế tắc tương tự cũng xuất hiện ở thương vụ ưu tiên Bruno Guimaraes, khi Newcastle kiên quyết đòi con số tương tự vụ Tonali. Ngay cả mục tiêu Ezri Konsa của Aston Villa cũng đang rơi vào trạng thái đóng băng.

Giới quan sát nhận định bộ máy quản lý gồm Andrea Berta và Josh Kroenke đang thiếu sự nhạy bén cần thiết trước biến động giá cả. Ngoài ra, phương pháp đàm phán đồng thời nhiều mục tiêu ("xoay nhiều đĩa") của Berta đang bộc lộ tác dụng ngược, khiến tiến trình bị kéo dài và làm các ưu tiên hàng đầu hoài nghi về mức độ quyết tâm của Pháo thủ.

Bài toán thâm hụt tài chính từ khả năng bán người

Một nguyên nhân khác khiến Arsenal gặp khó trên thị trường chuyển nhượng là hiệu quả thanh lý cầu thủ quá thấp. Trái ngược với khả năng tái đầu tư hiệu quả của Chelsea hay Man City nhờ việc bán người, Arsenal thường xuyên rơi vào tình cảnh mua đắt bán rẻ.

Ở kỳ chuyển nhượng mùa hè năm ngoái, Pháo thủ đã chi ra 270 triệu bảng nhưng chỉ thu về vỏn vẹn 9 triệu bảng từ việc bán cầu thủ. Mặc dù mùa hè này họ đã thu về 30 triệu bảng từ việc chia tay Leandro Trossard và Jakub Kiwior, con số này vẫn quá khiêm tốn để tạo dư địa ngân sách cho một thương vụ bom tấn như Julian Alvarez. Nếu không nhanh chóng điều chỉnh chiến lược đàm phán và tốc độ tiếp cận, Arsenal sẽ đối mặt với thách thức rất lớn trong việc duy trì vị thế đỉnh cao.