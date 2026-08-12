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    Arsenal bế tắc trong đàm phán mua Ezri Konsa do chênh lệch 20 triệu bảng với Aston Villa

    Đại Ngàn12/08/2026 06:28

    Mikel Arteta khao khát bổ sung Ezri Konsa trước cơn bão chấn thương hàng thủ, nhưng mức giá 60 triệu bảng từ Aston Villa đang thử thách sự kiên nhẫn của Pháo thủ.

    Chỉ còn chưa đầy 10 ngày trước trận mở màn Ngoại hạng Anh gặp Coventry City, Arsenal đang rơi vào thế bị động trong cuộc khủng hoảng nhân sự ở hàng phòng ngự. Mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu của HLV Mikel Arteta là Ezri Konsa hiện lâm vào bế tắc do khoảng cách quá lớn về mức giá giữa hai câu lạc bộ.

    Rào cản 20 triệu bảng trên bàn đàm phán

    Theo các báo cáo uy tín từ The Athletic, Aston Villa kiên quyết định giá trung vệ Ezri Konsa ở mức 60 triệu bảng. Trong khi đó, ban lãnh đạo Arsenal mới chỉ sẵn sàng chồng lên bàn đàm phán con số tiệm cận 40 triệu bảng. Khoảng cách 20 triệu bảng đang trở thành nút thắt lớn nhất ngăn cản tuyển thủ Anh cập bến sân Emirates.

    Arsenal còn cách mức giá yêu cầu của Konsa 20 triệu bảng.
    Arsenal còn cách mức giá yêu cầu của Konsa 20 triệu bảng.

    Nhằm sớm dứt điểm thương vụ trước khi thị trường chuyển nhượng đóng cửa, Pháo thủ nhiều khả năng sẽ phải nâng mức hỏi mua lên 45 triệu bảng kết hợp cùng các khoản phụ phí thành tích để thuyết phục đội chủ quản nhả người.

    Mảnh ghép chiến thuật hoàn hảo của Mikel Arteta

    Sự quyết tâm của HLV Mikel Arteta hoàn toàn có cơ sở lý luận chuyên môn. Cơn bão chấn thương đang tàn phá nặng nề hệ thống phòng ngự của Arsenal khi trụ cột William Saliba phải nghỉ thi đấu dài hạn do chấn thương lưng, còn Jurrien Timber vẫn chưa thể tái xuất. Trong khi đó, phương án đóng thế Cristhian Mosquera liên tục bộc lộ sơ hở trong loạt trận giao hữu tiền mùa giải.

    Ở chiều ngược lại, Ezri Konsa vừa trải qua một mùa giải bùng nổ trong màu áo Aston Villa, góp công lớn giúp đại diện vùng Birmingham cán đích ở vị trí thứ 4 tại Ngoại hạng Anh và vô địch Europa League. Thống kê chuyên môn cho thấy tuyển thủ Anh đạt tỷ lệ chuyền bóng chính xác lên tới 95% cùng tỷ lệ thắng tranh chấp ấn tượng 70%.

    Bên cạnh năng lực phòng ngự xuất sắc, Konsa còn sở hữu sự linh hoạt đặc biệt khi thi đấu tròn vai ở cả vị trí trung vệ lẫn hậu vệ phải. Đây là mẫu cầu thủ cực kỳ ưa thích trong triết lý bóng đá biến ảo của Arteta.

    Áp lực thời gian và phương án dự phòng

    Tuy nhiên, sự bế tắc kéo dài buộc Arsenal phải chuẩn bị các phương án dự phòng. Jules Kounde của Barcelona đã được đưa vào tầm ngắm theo dõi. Dù vậy, ban huấn luyện Pháo thủ vẫn ưu tiên chiêu mộ một trung vệ đã khẳng định được đẳng cấp và quen thuộc với môi trường khắc nghiệt của Ngoại hạng Anh như Konsa.

    Thời gian không còn ủng hộ đội bóng bắc London. Việc nhanh chóng kích hoạt một thỏa thuận hợp lý cho Konsa không chỉ giúp gia cố hàng thủ mà còn đảm bảo sự ổn định cho mục tiêu chinh phục các danh hiệu ở mùa giải mới.

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      Arsenal bế tắc trong đàm phán mua Ezri Konsa do chênh lệch 20 triệu bảng với Aston Villa
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