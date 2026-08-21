Arsenal bước vào mùa giải Ngoại hạng Anh 2026/27: Thử thách của vị vua bị săn đuổi Sau khi đăng quang Ngoại hạng Anh và vùi dập Man City 3-0 ở Siêu cúp, Arsenal bước vào mùa 2026/27 với tư thế của quân vương bị mọi đối thủ thèm khát lật đổ.

Chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài 22 năm bằng chức vô địch Ngoại hạng Anh đầy thuyết phục, Arsenal bước vào mùa giải 2026/27 không còn với tư thế của kẻ đi săn. Giờ đây, thầy trò Mikel Arteta chính là ngọn hải đăng chói lọi nhất, trở thành mục tiêu mà mọi gã khổng lồ tại xứ sở sương mù khao khát hạ gục.

Chiến thắng đè bẹp 3-0 trước Manchester City trong trận tranh Siêu cúp Anh không đơn thuần là một danh hiệu khởi động. Đó là tuyên ngôn đanh thép về đẳng cấp và sự vượt trội của Pháo thủ trước khi chiến dịch bảo vệ ngai vàng chính thức bắt đầu.

Arsenal là ứng cử viên số 1 cho ngôi vô địch Ngoại hạng Anh 2026/26. Ảnh: Getty Images.

Nâng cấp cỗ máy bằng những mảnh ghép thượng hạng

Sức mạnh của Arsenal ở mùa giải mới không có dấu hiệu suy giảm mà tiếp tục được gia cố ấn tượng trên thị trường chuyển nhượng. Nhằm khỏa lấp khoảng trống do Leandro Trossard để lại, ban lãnh đạo Pháo thủ đã chiêu mộ Christos Tzolis. Chân chạy cánh người Hy Lạp, người từng in dấu giày vào gần 90 bàn thắng cho Club Brugge, ngay lập tức mang tới làn gió mới cùng khả năng đột biến cao bên hành lang cánh trái.

Bên cạnh đó, khu trung tuyến được nâng cấp đáng kể với sự xuất hiện của Bruno Guimaraes. Tiền vệ người Brazil mang lại chất thép, sự điềm tĩnh và phương án xoay tua lý tưởng cho các trận đấu mật độ dày đặc. Ở hàng thủ, Ezri Konsa cập bến để bổ sung chiều sâu cho hệ thống phòng ngự vốn đã rất kiên cố. Dàn nhân sự đồng đều và có độ dày vượt trội biến Arsenal thành ứng viên số một trên lý thuyết.

HLV Arteta mang đến Arsenal sự ổn định. Ảnh: Getty Images.

Sự ổn định giữa cơn biến động của các đối thủ

Vũ khí đáng sợ nhất của Arsenal nằm ở tính liên tục trong cấu trúc vận hành. Trong khi các đối thủ cạnh tranh trực tiếp đều đang trải qua những cuộc tái thiết đầy rủi ro, Pháo thủ lại sở hữu nền tảng vững chắc nhất giải đấu. Manchester City vừa bước vào kỷ nguyên mới dưới thời Enzo Maresca sau sự ra đi của Pep Guardiola, Liverpool thử nghiệm triết lý của Andoni Iraola, còn Chelsea đặt niềm tin vào Xabi Alonso.

Trong bối cảnh các đối thủ còn loay hoay tìm kiếm công thức tối ưu, Mikel Arteta đã bước sang năm thứ 7 tại vị và trở thành HLV gắn bó lâu nhất tại Ngoại hạng Anh. Cỗ máy chiến thuật của chiến lược gia người Tây Ban Nha đã vận hành trơn tru, giúp Arsenal duy trì vị thế cửa trên trong mọi cuộc đua.

Bài toán thể lực và áp lực từ Champions League

Dù nắm giữ nhiều lợi thế, hành trình giữ vững vương triều của Pháo thủ chắc chắn không hề bằng phẳng. Thất bại nghiệt ngã trên chấm luân lưu trước PSG tại Champions League mùa trước càng thôi thúc Arsenal dồn sức cho đấu trường châu lục. Khát khao xưng vương tại Châu Âu có thể khiến họ phải tiêu tốn rất nhiều sức lực trên nhiều mặt trận khốc liệt.

Vấn đề thể lực và nguy cơ quá tải của các trụ cột đang là bài toán hóc búa. Tiêu biểu như Declan Rice, người vừa trải qua mùa giải cày ải tới 55 trận cùng chiến dịch World Cup căng thẳng. Tài xoay tua đội hình của Arteta sẽ là yếu tố quyết định để Arsenal giữ vững đỉnh cao trong một mùa giải hứa hẹn đầy biến động.