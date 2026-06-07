Arsenal cân não trước mức giá 77 triệu bảng cho Bruno Guimaraes Arsenal đang nỗ lực gia cố tuyến giữa bằng Bruno Guimaraes, nhưng rào cản tài chính từ phía Newcastle United khiến thương vụ bom tấn này rơi vào thế giằng co đầy kịch tính.

Arsenal đang đứng trước một trong những quyết định quan trọng nhất của kỳ chuyển nhượng hè khi Mikel Arteta nỗ lực tìm kiếm mảnh ghép hoàn hảo cho tuyến giữa. Mục tiêu tối thượng đã được xác định: Bruno Guimaraes. Tuy nhiên, theo nguồn tin từ tờ AS, đội bóng thành London đang phải đối mặt với yêu cầu tài chính khổng lồ lên tới 77 triệu bảng từ phía Newcastle United.

Bruno Guimaraes đang được nhiều ông lớn săn đón. Ảnh: Getty.

Bài toán nhân sự tại Emirates

Sự quyết tâm của Arsenal không phải là không có cơ sở. Giai đoạn cuối mùa giải trước đã bộc lộ những lỗ hổng đáng lo ngại nơi hàng tiền vệ của Pháo thủ. Martin Zubimendi, người từng được kỳ vọng lớn, đã trải qua quãng thời gian sa sút phong độ nghiêm trọng và đánh mất suất đá chính vào tay tài năng trẻ Myles Lewis-Skelly.

Nghiêm trọng hơn, ngôi sao chủ lực Declan Rice liên tục phải nén đau thi đấu với chấn thương gân khoo. Việc quá phụ thuộc vào Rice khiến Arsenal rơi vào tình thế rủi ro cao, và Bruno Guimaraes được xem là phương án chiến lược để vừa chia lửa, vừa nâng tầm khả năng kiểm soát bóng của toàn đội.

Thống kê ấn tượng của một ngôi sao toàn diện

Dù Newcastle United chỉ cán đích ở vị trí thứ 12 tại Ngoại hạng Anh mùa trước, cá nhân Bruno Guimaraes vẫn thể hiện phong độ ở đẳng cấp thế giới. Tiền vệ người Brazil không chỉ là một "máy quét" hiệu quả mà còn là mũi nhọn tấn công lợi hại từ tuyến hai. Thống kê cho thấy Guimaraes đã đóng góp trực tiếp vào 15 bàn thắng cho "Chích chòe", bao gồm 9 pha lập công và 6 đường kiến tạo.

Khả năng tranh chấp của cựu sao Lyon cũng là con số khiến các tuyển trạch viên Arsenal phải lưu tâm. Trung bình mỗi trận, anh sở hữu 6 tình huống thắng tranh chấp tay đôi và thực hiện 2 cú tắc bóng thành công. HLV Eddie Howe không ngần ngại ca ngợi cậu học trò là một ngôi sao "rất đặc biệt", người có thể thay đổi cục diện trận đấu chỉ bằng một đường chuyền xuyên tuyến hoặc một pha xử lý thoát pressing đẳng cấp.

Thế giằng co trên bàn đàm phán

Hiện tại, thương vụ đang rơi vào thế bế tắc do sự khác biệt về định giá giữa hai câu lạc bộ. Arsenal, với chiến lược mua sắm khôn ngoan, tỏ ra do dự khi phải chi ra 77 triệu bảng cho một cầu thủ chuẩn bị bước sang tuổi 29. Đội bóng thành London mong muốn một mức giá rơi vào khoảng 60 triệu bảng, con số mà họ cho là hợp lý đối với một tiền vệ không còn nhiều giá trị tái bán trong tương lai.

Ngược lại, Newcastle United đang nắm lợi thế lớn trên bàn đàm phán. Sau khi thu về 170 triệu bảng từ việc bán Anthony Gordon và Sandro Tonali, đội bóng vùng Đông Bắc nước Anh không gặp áp lực phải bán rẻ ngôi sao số một của mình.

Nút thắt cuối cùng của thương vụ bom tấn này có thể nằm ở chính động thái của Guimaraes. Nếu tiền vệ người Brazil từ chối gia hạn hợp đồng (vốn chỉ còn thời hạn 2 năm) tại sân St James' Park, Arsenal sẽ có thêm đòn bẩy để ép giá đối tác trong những tuần cuối của thị trường chuyển nhượng.