Arsenal chi 80 triệu bảng chiêu mộ Bruno Guimaraes: Arteta tái cấu trúc hàng tiền vệ Việc Arsenal tiến gần chữ ký trị giá 80 triệu bảng của Bruno Guimaraes hứa hẹn mang đến những biến ảo chiến thuật quan trọng cho tuyến giữa của HLV Mikel Arteta.

Sau nhiều nỗ lực trên thị trường chuyển nhượng, Arsenal đang tiến rất gần đến việc hoàn tất bản hợp đồng mang tên Bruno Guimaraes. Ngôi sao người Brazil hứa hẹn mang lại sự lột xác toàn diện cho khu trung tuyến của đội chủ sân Emirates nhờ tư duy chơi bóng hiện đại, thể lực sung mãn cùng sự đa năng vượt trội.

Bruno Guimaraes hứa hẹn giúp nâng cấp hàng tiền vệ Arsenal. Ảnh: Getty.

Thương vụ bom tấn và quyết tâm nâng cấp tuyến giữa

Để tiến tới thỏa thuận này, Arsenal đã thể hiện sự kiên trì lớn khi sẵn sàng nâng mức giá hỏi mua lên tới 107,5 triệu USD (khoảng 80 triệu bảng Anh) sau khi từng hai lần bị Newcastle United từ chối. Việc Bruno Guimaraes vắng mặt trong chuyến tập huấn tiền mùa giải của Newcastle tại Tây Ban Nha là tín hiệu rõ ràng cho thấy thương vụ chuẩn bị đi đến hồi kết, với buổi kiểm tra y tế dự kiến diễn ra trong ít ngày tới.

Sự xuất hiện của tiền vệ người Brazil mang đến cho HLV Mikel Arteta một "động cơ" box-to-box thực thụ. Bên cạnh khả năng giữ nhịp và tổ chức lối chơi từ lùi sâu, Guimaraes còn sở hữu khả năng càn lướt và hỗ trợ tấn công ấn tượng, giúp Pháo thủ có thêm nhiều lựa chọn để biến ảo sơ đồ chiến thuật.

Phương án 1: Cặp song sát Guimaraes - Declan Rice trong sơ đồ 4-2-3-1

Ở chiến dịch vô địch Ngoại hạng Anh mùa 2025/26, Arsenal vận hành trơn tru với sơ đồ 4-2-3-1 nhờ sự kết hợp giữa Declan Rice và Martin Zubimendi. Tuy nhiên, nếu Guimaraes cập bến Bắc London, trật tự này nhiều khả năng sẽ được thiết lập lại.

Rice cần thêm người chia lửa ở mùa giải mới. Ảnh: Getty.

Khi Declan Rice là vị trí gần như không thể chạm tới, Martin Zubimendi sẽ là người phải nhường suất đá chính. Mùa trước trong màu áo Newcastle, Guimaraes từng thi đấu bên cạnh Sandro Tonali nhưng vẫn ghi dấu ấn đậm nét với 9 bàn thắng cùng 5 đường kiến tạo tại Ngoại hạng Anh.

Dù bộ đôi Rice - Guimaraes hứa hẹn mang đến sức càn lướt và hỏa lực tấn công dũng mãnh, bài toán đặt ra cho HLV Arteta là phải phân chia vai trò rõ ràng để tránh khoảng trống phía sau khi cả hai cùng có xu hướng dâng cao.

Phương án 2: Sơ đồ 4-3-3 và quyết định mạo hiểm với Martin Odegaard

Bruno Guimares có thể mang đến sự cơ động cho tuyến giữa Arsenal. Ảnh: Getty.

Bên cạnh sơ đồ hai tiền vệ trụ, Arteta hoàn toàn có thể chuyển sang hệ thống 4-3-3 với bộ ba Zubimendi, Rice và Guimaraes. Trong phương án này, Zubimendi sẽ đóng vai trò mỏ neo chịu trách nhiệm thoát pressing và luân chuyển bóng, giải phóng bộ đôi Rice - Guimaraes dâng cao hoạt động như hai số 8 cơ động.

Trực tiếp chịu ảnh hưởng từ sự thay đổi này sẽ là thủ quân Martin Odegaard. Phong độ của tiền vệ người Na Uy có dấu hiệu chững lại khi anh chỉ ghi được 1 bàn thắng và có 7 đường kiến tạo sau 24 lần ra sân mùa trước. Việc chuyển sang bộ ba tiền vệ giàu thể lực giúp Arsenal duy trì sức ép tầm cao liên tục, đồng thời tận dụng tối đa tốc độ của các cầu thủ chạy cánh như Bukayo Saka, Gabriel Martinelli, Noni Madueke hay tân binh Christos Tzolis.