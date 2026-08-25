Arsenal chiếm trọn ưu thế tại Ngoại hạng Anh khi Man City và Liverpool sa lầy chuyển nhượng Trong khi Man City và Liverpool sa lầy với những bản hợp đồng muộn màng, Arsenal sớm định hình bộ khung vững chắc để bứt phá trong cuộc đua vô địch giải đấu.

Khi kỳ chuyển nhượng chỉ còn một tuần là chính thức khép lại, cục diện cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh đang chứng kiến sự phân hóa rõ rệt. Trái ngược với trạng thái mua sắm gấp gáp của hai thế lực Manchester City và Liverpool, Arsenal đã hoàn thiện bộ khung đội hình và sẵn sàng cho mục tiêu nâng cao chiếc cúp danh giá.

Arsenal đang cho thấy sự ổn định hơn Man City và Liverpool. (Ảnh: Getty Images)

Báo động từ những số liệu và sự hụt hơi của hai thế lực

"Chúng tôi đo lường 43 chỉ số trên khắp sân cỏ và thu gọn những dữ liệu đó thành chỉ còn bảy con số. Dựa trên bảy con số đó, chúng tôi có thể phân nhóm các cầu thủ có phẩm chất tương đồng với nhau," ông Lewis Whitehouse, trưởng bộ phận đánh giá và nhận diện cầu thủ của Man City chia sẻ trong bộ phim tài liệu Beautiful Obsession. Dẫu vậy, sự chuẩn bị dựa trên thuật toán lại không giúp The Citizens tránh khỏi giai đoạn chuyển giao đầy rủi ro.

Chủ tịch Khaldoon Al Mubarak từng thừa nhận việc giữ chân các cựu binh quá lâu đã khiến Man City phải trả giá. Đáng lo ngại hơn, Giám đốc điều hành Ferran Soriano tiết lộ Chỉ số chất lượng tổng thể (Total Quality Index) của Man City - thước đo phản ánh cơ hội vô địch - đã giảm xuống mức 156, xếp sau cả Liverpool lẫn Arsenal.

Kể từ khi thị trường chuyển nhượng hè ra đời năm 2002, nhóm "Big Six" thường dành 20% ngân sách cho tuần cuối. Tuy nhiên, việc Man City và Liverpool bị động là điều bất thường, khác hẳn thói quen chốt nhân sự sớm từ tháng 7 như thời điểm năm 2017 khi Pep Guardiola mang về Ederson, Bernardo Silva, Kyle Walker, Danilo và Benjamin Mendy trước ngày khởi tranh 3 tuần.

Man City bắt đầu quá trình chuyển giao cùng Maresca. (Ảnh: The Sun)

Man City dù đã đầu tư 116 triệu bảng cho Elliot Anderson nhưng vẫn mắc kẹt ở thương vụ Ayyoub Bouaddi và bị Chelsea đòi mức phí 120 triệu bảng cho Enzo Fernandez. Dù thu về gần 400 triệu bảng từ việc bán cầu thủ, Man City liên tục bị đối tác ép giá. Trong khi đó, Liverpool chỉ mới bổ sung Jeremy Jacquet và Victor Munoz, vẫn chưa giải quyết được bài toán thay thế Mohamed Salah, thiếu tiền vệ phòng ngự đẳng cấp và mỏng nhân sự hàng thủ.

Chiến lược thực dụng và tư duy chiến thắng ngay lập tức của Arsenal

Tận dụng sự xáo trộn của các đối thủ đang làm quen với các chiến lược gia mới như Maresca hay Iraola, Arsenal đẩy mạnh kế hoạch được tính toán từ năm 2019. Huấn luyện viên Mikel Arteta cùng ban lãnh đạo đã xác định giai đoạn 2023-2027 là thời kỳ chín muồi nhất của đội bóng.

Đánh giá về đường lối của đối thủ, Giám đốc điều hành Ferran Soriano cho biết: "Tất cả những cầu thủ chúng tôi ký hợp đồng đều rất trẻ. Vì vậy, chúng tôi đang ở giai đoạn đầu của một chu kỳ. Arsenal đã ký hợp đồng với những cầu thủ lớn tuổi hơn, trung bình 27 tuổi. Arsenal đang tìm kiếm tác động ngay lập tức. Chúng tôi đã chọn mua những cầu thủ trẻ. Đó là lựa chọn của chúng tôi và đó cũng là rủi ro."

Tư duy thực dụng giúp đội bóng thành London không ngần ngại chiêu mộ Bruno Guimaraes từ Newcastle và Ezri Konsa từ Aston Villa - hai gương mặt 28 tuổi đã khẳng định được năng lực tại giải đấu. Giữ vững bộ khung ổn định kết hợp với những bản hợp đồng sẵn sàng tỏa sáng ngay lập tức đang biến Arsenal thành ứng viên sáng giá nhất trên đường đua Ngoại hạng Anh.