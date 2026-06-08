Arsenal chiêu mộ Bruno Guimaraes 75 triệu bảng: Vì sao HLV Arteta vẫn phải tìm tiền đạo mới? Dù hoàn tất hợp đồng Bruno Guimaraes 75 triệu bảng, Arsenal vẫn được khuyên chiêu mộ thêm trung phong đẳng cấp để hiện thực hóa tham vọng xưng vương.

Arsenal tiếp tục thể hiện tham vọng lớn trên thị trường chuyển nhượng khi đạt thỏa thuận chiêu mộ tiền vệ Bruno Guimaraes từ Newcastle United với mức giá 75 triệu bảng. Bản hợp đồng thứ ba trong mùa hè này hứa hẹn sẽ gia tăng đáng kể sức mạnh cho nhà đương kim vô địch Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, dưới góc nhìn chuyên môn, sự bổ sung tuyến giữa là chưa đủ để HLV Mikel Arteta hoàn thiện cỗ máy chiến thắng.

Nâng cấp hàng công: Mảnh ghép còn thiếu của Pháo thủ

Cựu danh thủ Shay Given nhận định rằng dù Bruno Guimaraes đem lại chiều sâu đội hình vượt trội, Arsenal vẫn bắt buộc phải nâng cấp vị trí trung phong cắm nếu muốn duy trì vị thế thống trị và chinh phục Champions League. Tâm điểm của sự chú ý nằm ở Viktor Gyokeres, chân sút chuyển đến từ Sporting với giá 64 triệu bảng.

Dù đã ghi 21 bàn thắng trên mọi đấu trường trong mùa giải đầu tiên tại Emirates, màn trình diễn tổng thể của tiền đạo người Thụy Điển vẫn chưa hoàn toàn thuyết phục được giới chuyên môn. Shay Given phân tích: "Một bản hợp đồng như Bruno Guimaraes mang lại cho Arsenal chiều sâu cần thiết. Tuy nhiên, họ vẫn cần củng cố hàng công. Gyokeres thi đấu khá ổn, nhưng ở đẳng cấp cao nhất để thâu tóm các danh hiệu lớn, bạn cần một trung phong chỉ cần một cơ hội là ghi bàn, thay vì phải mất tới ba hay bốn cơ hội mỗi trận."

Chính sự chưa ổn định trong khâu dứt điểm của Gyokeres đã buộc HLV Mikel Arteta phải tiếp tục tìm kiếm những phương án chất lượng hơn. Hai cái tên đang nằm trong tầm ngắm của chiến lược gia người Tây Ban Nha là Julian Alvarez và Ollie Watkins.

Lời giải cho bài toán thể lực của Declan Rice

Bên cạnh yếu tố chuyên môn, sự xuất hiện của Bruno Guimaraes còn mang đến giá trị chiến thuật cực lớn trong việc giảm tải cho Declan Rice. Tiền vệ người Anh đã phải cày ải tới 158 trận chỉ trong 3 mùa giải gần nhất, dẫn đến dấu hiệu suy giảm thể lực rõ rệt tại kỳ World Cup vừa qua.

"Bruno có thể đảm nhận tốt vị trí của Rice, giúp Arteta có thêm lý do để tuyển thủ Anh được nghỉ ngơi," Shay Given chia sẻ thêm. "Rice luôn thi đấu hết mình, nhưng cường độ đó không thể duy trì mãi mà không khiến thể lực bị cạn kiệt. Sự linh hoạt của Guimaraes sẽ mang đến cho Arsenal nhiều phương án xoay tua đắt giá."

Bối cảnh trái ngược tại Ngoại hạng Anh

Trong khi Arsenal tự tin hướng tới mùa giải mới với mục tiêu bảo vệ thành công chức vô địch Ngoại hạng Anh, Newcastle United lại đang rơi vào cuộc khủng hoảng lực lượng trầm trọng. Việc chia tay hàng loạt trụ cột như Bruno Guimaraes, Sandro Tonali, Anthony Gordon cùng sự ra đi của HLV Eddie Howe dự báo một mùa giải đầy sóng gió cho đội bóng vùng Tyneside.