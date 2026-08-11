Arsenal chiêu mộ Bruno Guimaraes giá 75 triệu bảng: Thủ lĩnh mới cho tuyến giữa Pháo thủ Thương vụ 75 triệu bảng mang Bruno Guimaraes từ Newcastle về Arsenal không chỉ bổ sung một tiền vệ đẳng cấp mà còn mang đến bản lĩnh thủ lĩnh cho nhà vô địch.

Arsenal đã chính thức hoàn tất thương vụ bom tấn mang tên Bruno Guimaraes từ Newcastle United với mức giá 75 triệu bảng. Đội bóng đương kim vô địch Ngoại hạng Anh không chỉ sở hữu một trong những tiền vệ trung tâm xuất sắc nhất giải đấu, mà còn bổ sung một thủ lĩnh bẩm sinh với tư duy chơi bóng đỉnh cao vào đội hình.

Hành trình vượt khó từ sân futsal Engenho Novo

Đằng sau bản hợp đồng đắt giá này là cả một câu chuyện vươn lên từ nghịch cảnh. Sinh ra tại khu phố nghèo Engenho Novo ở Brazil, Bruno từng đối mặt với không ít rào cản thể chất khi mới bắt đầu sự nghiệp. HLV Mario Jorge, người đồng hành cùng anh từ thời chơi futsal tại Helenico, nhớ lại học trò từng tức giận bật khóc chỉ vì không biết buộc dây giày và phải về nhà năn nỉ mẹ dạy.

Không chỉ vụng về trong sinh hoạt, tiền vệ sinh năm 1997 còn gặp trục trặc về khả năng phối hợp vận động, buộc các HLV phải thiết kế bài tập riêng để điều chỉnh dáng chạy loạng choạng. Tuy nhiên, môi trường futsal khắc nghiệt đã rèn dũa cho anh kỹ năng xử lý bóng bằng gầm giày, ra quyết định cực nhanh trong không gian hẹp cùng những pha xỏ háng thương hiệu.

Guimaraes và chiếc cúp cùng Athletico Paranaense năm 2019. Ảnh: Getty.

Bản lĩnh của một thủ lĩnh lớn trên sân cỏ

Sự kiên trì giúp Guimaraes nhanh chóng trưởng thành qua từng môi trường thi đấu từ Athletico Paranaense, Lyon cho đến Newcastle. Cựu HLV Tiago Nunes từng liên tục thách thức anh bằng cách ép dùng chân trái, đồng thời nhận xét Guimaraes luôn thể hiện phong độ xuất sắc nhất dưới áp lực lớn. Trong khi đó, HLV Fernando Diniz dành lời khen ngợi cho tư duy thông minh và sự trưởng thành vượt tuổi của anh.

Chất thủ lĩnh của Bruno được kiểm chứng rõ nhất ở giờ nghỉ giữa hiệp trận chung kết Cúp Quốc gia Brazil 2019. Trước không khí ngột ngạt trên sân khách, cầu thủ 21 tuổi khi đó đã đứng dậy nói với các đồng đội: "Nếu sợ chơi bóng, hãy đưa bóng cho tôi. Tôi sẽ chơi thay các anh. Hãy tin tôi, chúng ta sẽ rời sân cùng chiếc cúp". Lời khẳng định ấy đã truyền lửa giúp Athletico Paranaense lên ngôi vô địch. Đến Newcastle, anh tiếp tục làm nên lịch sử khi đeo băng đội trưởng nâng cao Cúp Liên đoàn 2025, chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài 70 năm của câu lạc bộ.

Bruno Guimaraes hứa hẹn mang đến sức sống mới cho tuyến giữa Arsenal. Ảnh: Getty.

Mảnh ghép chiến thuật linh hoạt cho Arsenal

Nhà phân tích Eduardo Barthem nhận định việc chuyển đến Arsenal là bước tiến hoàn hảo trong sự nghiệp của Bruno. Cầu thủ người Brazil không ngừng hoàn thiện bản thân khi tăng gấp đôi tỷ lệ sút trúng đích, rèn luyện chân trái và nâng cao kỹ năng đá phạt cố định.

Tại đội bóng mới, Bruno có thể thi đấu linh hoạt ở cả vị trí số 6 lẫn số 8. Anh hoàn toàn đủ khả năng luân chuyển vị trí với Declan Rice, phối hợp ngắn cùng Martin Odegaard hoặc tung ra những đường chuyền chọc khe sở trường cho Bukayo Saka. Gia nhập Arsenal, Bruno Guimaraes không chỉ mang đến sự sáng tạo và điềm tĩnh, mà còn thổi vào đội hình Pháo thủ ngọn lửa khao khát chiến thắng mãnh liệt.