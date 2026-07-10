Arsenal chốt giá 35 triệu bảng cho Tzolis; Greenwood tiến gần Fenerbahce Arsenal sắp hoàn tất thương vụ Christos Tzolis nhằm tăng cường hỏa lực biên. Trong khi đó, Mason Greenwood chuẩn bị rời Marseille để gia nhập Fenerbahce.

Thị trường chuyển nhượng hè 2026 đang chứng kiến những bước đi quyết liệt từ các ông lớn châu Âu. Trong nỗ lực nâng cấp đội hình để duy trì vị thế cạnh tranh, Arsenal đang tiến rất gần đến việc sở hữu một trong những tài năng chạy cánh triển vọng nhất châu Âu hiện nay.

Arsenal và canh bạc 35 triệu bảng mang tên Christos Tzolis

Theo các báo cáo từ Sun, Arsenal đã sẵn sàng chi ra 35 triệu bảng để thuyết phục Club Brugge nhả người. Mục tiêu số một của HLV Mikel Arteta không ai khác chính là Christos Tzolis. Tuyển thủ Hy Lạp được đánh giá là mảnh ghép hoàn hảo để gia cố hỏa lực cho hành lang biên của Pháo thủ, nơi họ đang cần thêm sự đột biến và tính cơ động.

Christos Tzolis là mục tiêu của Arsenal. Ảnh: Getty Images.

Hiện tại, hai câu lạc bộ đã bước vào giai đoạn đàm phán cuối cùng. Các điều khoản cá nhân được cho là không phải rào cản lớn khi Tzolis rất hào hứng với viễn cảnh thi đấu tại Premier League. Sự xuất hiện của Tzolis không chỉ giúp Arsenal có thêm phương án xoay tua mà còn tạo ra áp lực cạnh tranh lành mạnh cho các ngôi sao hiện tại.

Mason Greenwood và hành trình mới tại Thổ Nhĩ Kỳ

Tại một diễn biến khác, tương lai của Mason Greenwood dường như đã được định đoạt. Sau một mùa giải thi đấu tại Marseille, tiền đạo 24 tuổi này đang ở rất gần với việc gia nhập Fenerbahce. Đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ đã gửi lời đề nghị chính thức đến cả đại diện nước Pháp lẫn người đại diện của cầu thủ này.

Greenwood có khả năng cập bến Fenerbahce. Ảnh: Getty Images.

Việc chuyển đến Fenerbahce được xem là bước đi chiến lược của Greenwood để tìm kiếm cơ hội thi đấu thường xuyên trong một môi trường giàu áp lực nhưng cũng đầy cơ hội tỏa sáng. Các bên đang tích cực làm việc để sớm hoàn tất các thủ tục pháp lý trước khi thị trường đóng cửa.

Real Madrid giữ chân trụ cột, Barcelona nhắm tài năng Đức

Tại Tây Ban Nha, Real Madrid đã dập tắt mọi hy vọng của Manchester United trong thương vụ Aurelien Tchouameni. Tiền vệ người Pháp đã quyết định cam kết tương lai lâu dài tại sân Bernabeu bằng một bản hợp đồng gia hạn thêm 5 năm. Đây là đòn giáng mạnh vào tham vọng nâng cấp tuyến giữa của Quỷ đỏ, khi Ban lãnh đạo Real kiên quyết coi Tchouameni là nhân tố không thể đụng đến trong dự án thể thao của họ.

Trong khi đó, Barcelona cũng không ngồi yên khi bắt đầu đàm phán với Borussia Dortmund về trường hợp của Karim Adeyemi. Sự xuất hiện tiềm năng của tuyển thủ Đức tại sân Nou Camp đang đặt ra dấu hỏi lớn về tương lai của Marcus Rashford. Đội bóng xứ Catalan ưu tiên sức trẻ và tốc độ của Adeyemi để làm mới hàng công, thay vì đặt niềm tin vào Rashford sau khi cầu thủ này kết thúc thời hạn cho mượn.

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Thị trường chuyển nhượng vẫn còn nhiều diễn biến bất ngờ. Sự quyết đoán của Arsenal và những toan tính của các ông lớn khác hứa hẹn sẽ tạo nên một mùa hè đầy sôi động và thay đổi cán cân quyền lực tại bóng đá châu Âu.