Arsenal chốt mục tiêu Morgan Rogers, Tottenham sẵn sàng bạo chi 85 triệu bảng Thị trường chuyển nhượng Premier League dậy sóng khi Arsenal nhắm trụ cột của Aston Villa, trong khi Tottenham chuẩn bị phá két vì tài năng trẻ Junior Kroupi.

Kỳ chuyển nhượng hè đang chứng kiến những nước đi táo bạo từ các ông lớn Premier League. Trong khi Arsenal đang nỗ lực gia cố sức mạnh để duy trì vị thế ứng viên vô địch, Tottenham lại cho thấy tham vọng cực lớn bằng những lời đề nghị mang tính phá vỡ giới hạn tài chính cho các tài năng trẻ.

Arsenal và tham vọng mang tên Morgan Rogers

Theo nguồn tin từ The Athletic, Arsenal đã chính thức đưa Morgan Rogers vào danh sách mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu. Tiền vệ 23 tuổi người Anh đang trải qua giai đoạn thăng hoa nhất sự nghiệp trong màu áo Aston Villa. Với lối chơi thông minh và khả năng điều tiết nhịp độ xuất sắc, Rogers được đánh giá là mảnh ghép hoàn hảo cho hệ thống chiến thuật mà HLV Mikel Arteta đang xây dựng tại sân Emirates.

Arsenal đang nỗ lực đàm phán để sớm đưa Morgan Rogers về sân Emirates. (Ảnh: Getty Images)

Dù phía Aston Villa coi Rogers là nhân tố không thể chạm tới, Arsenal vẫn thể hiện quyết tâm cao độ. Đội bóng thành London tin rằng một lời đề nghị đủ sức nặng có thể thuyết phục đội chủ sân Villa Park nhả người ngay trong kỳ chuyển nhượng này.

Tottenham chơi tất tay với thương vụ Junior Kroupi

Tại Bắc London, Tottenham cũng không hề kém cạnh khi chuẩn bị gửi lời đề nghị trị giá lên tới 85 triệu bảng dành cho Junior Kroupi của Bournemouth. Đây là con số gây sốc đối với một cầu thủ mới 19 tuổi, nhưng nó phản ánh đúng tiềm năng to lớn của tiền đạo người Pháp.

Tottenham tin rằng mức phí 85 triệu bảng sẽ giúp họ dứt điểm nhanh thương vụ Junior Kroupi. (Ảnh: Getty Images)

Kroupi đang là một trong những cái tên trẻ triển vọng nhất Ligue 1 trước khi chuyển đến Anh, và việc Spurs sẵn sàng chi đậm cho thấy HLV Ange Postecoglou đang quyết tâm trẻ hóa hàng công bằng những ngôi sao có khả năng tạo đột biến cao.

Liverpool và chiến lược săn tìm ngọc thô

Trái ngược với những thương vụ bom tấn, Liverpool đang âm thầm triển khai kế hoạch dài hạn. Đội bóng vùng Merseyside đã gửi yêu cầu tìm hiểu khả năng chiêu mộ Gilberto Mora từ Club Tijuana. Ở tuổi 17, Mora được giới chuyên môn Mexico đánh giá là thần đồng với nhãn quan chiến thuật vượt trội. Theo El Universal, Ban lãnh đạo Liverpool muốn sớm hoàn tất các thỏa thuận để đưa tài năng này về Anfield nhằm củng cố chiều sâu cho tuyến giữa trong tương lai.

Các diễn biến đáng chú ý khác

Bên cạnh các ông lớn, những đội bóng khác tại Anh và châu Âu cũng đang hoạt động tích cực:

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Thị trường chuyển nhượng đang bước vào giai đoạn kịch tính nhất, nơi những quyết định nhanh chóng và tiềm lực tài chính sẽ định hình diện mạo của các câu lạc bộ trong mùa giải tới.