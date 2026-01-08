Arsenal chốt thỏa thuận 90 triệu euro Bruno Guimaraes, Newcastle tái thiết với Martinelli Arsenal đạt thỏa thuận nguyên tắc chiêu mộ Bruno Guimaraes với giá 90 triệu euro, trong khi Newcastle United nỗ lực lấy Gabriel Martinelli để tái cấu trúc.

Kỳ chuyển nhượng mùa hè 2026 đang chứng kiến biến động lớn tại Newcastle United khi đội bóng vùng Tyneside bước vào cuộc đại tu quy mô sâu sắc. Sau sự ra đi của huấn luyện viên Eddie Howe cùng những ngôi sao trụ cột như Sandro Tonali và Anthony Gordon, đội chủ sân St James' Park tiếp tục đứng trước biến cố lớn khi tiền vệ quân bài chiến lược Bruno Guimaraes chuẩn bị chia tay câu lạc bộ.

Thương vụ 90 triệu euro biến Bruno Guimaraes thành ngòi nổ mới của Arsenal

Theo các nguồn tin uy tín, Arsenal đã đạt được thỏa thuận về nguyên tắc để sở hữu chữ ký của thủ quân Bruno Guimaraes. Mức phí chuyển nhượng dành cho tiền vệ người Brazil rơi vào khoảng 90 triệu euro, một con số đủ sức tái định hình cấu trúc tuyến giữa của "Pháo thủ" ở mùa giải mới.

Đối với Newcastle United, sự mất mát này không đơn thuần tính bằng tiền mặt. Trong suốt giai đoạn thành công dưới triều đại Eddie Howe, Bruno Guimaraes chính là linh hồn trong lối chơi, giúp "Chích chòe" hai lần giành vé dự Champions League và chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài 70 năm bằng chức vô địch League Cup. Việc mất đi bộ khung then chốt trong một mùa giải mà họ chỉ cán đích ở vị trí thứ 12 tại Ngoại hạng Anh buộc ban lãnh đạo Newcastle phải đưa ra những quyết định mang tính giải pháp tức thì.

Arsenal đang tiến gần hơn đến thương vụ Bruno Guimares. Ảnh: Getty Images.

Dù Newcastle đã nhanh chóng bổ sung hàng loạt nhân tố trẻ như Bazoumana Toure, Sean Steur, Ewen Jaouen, Aladji Bamba hay hướng tới Lukas Hornicek, giới chuyên môn đánh giá chất lượng đội hình của họ vẫn chưa thể san bằng khoảng trống mà các trụ cột cũ để lại.

Gabriel Martinelli: Điểm tựa mới cho kế hoạch tái cấu trúc của Newcastle

Để bù đắp sự thiếu hụt kinh nghiệm đỉnh cao tại Ngoại hạng Anh, Newcastle đã nhắm đến Gabriel Martinelli của Arsenal. Tiền đạo cánh 25 tuổi từng là hạt nhân quan trọng tại sân Emirates nhưng đang đối mặt với nguy cơ sụt giảm vị thế trong sơ đồ chiến thuật của nhà đương kim vô địch.

Martinelli đứng trước những đồn đoán về tương lai. Ảnh: Getty Images.

Phía Arsenal định giá tuyển thủ Brazil ở mức khoảng 50 triệu bảng. Bất chấp sự dòm ngó từ các gã khổng lồ như Manchester United hay Bayern Munich, Newcastle vẫn thể hiện sự quyết tâm lớn nhất trong cuộc đua giành chữ ký này. Một ngôi sao giàu tốc độ và khát khao khẳng định lại bản thân như Martinelli được kỳ vọng sẽ trở thành họng pháo chủ lực mới trên hàng công Newcastle.

Đáng chú ý, do chịu sự tác động từ quy tắc chuyển nhượng 45 ngày và các quy định cân bằng tài chính phức tạp, thương vụ Martinelli nhiều khả năng sẽ diễn ra dưới dạng hợp đồng cho mượn kèm điều khoản mua đứt (tùy chọn hoặc bắt buộc). Phương án thông minh này vừa giúp Newcastle tối ưu hóa sổ sách kế toán sau khi chiêu mộ nhiều cầu thủ trẻ, vừa sở hữu một nhân tố chất lượng đã kiểm chứng tài năng tại giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh.