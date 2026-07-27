Arsenal chuẩn bị phá kỷ lục lương vì Vinicius Junior trong thương vụ lịch sử Pháo thủ sẵn sàng vượt mốc 400.000 bảng mỗi tuần để sở hữu Vinicius Junior từ Real Madrid, nhằm hiện thực hóa tham vọng vô địch Champions League.

Arsenal đang chuẩn bị thực hiện một nước đi táo bạo trên thị trường chuyển nhượng mùa hè khi sẵn sàng trao cho Vinicius Junior bản hợp đồng lớn nhất lịch sử câu lạc bộ. Đây là bước đi quan trọng nhằm hiện thực hóa tham vọng xưng vương tại đấu trường châu Âu của HLV Mikel Arteta sau thất bại trước Paris Saint-Germain trong trận chung kết Champions League mùa trước.

Arsenal sẵn sàng chốt hợp đồng khủng cho Vinicius. (Ảnh: Shutterstock Editorial)

Phá vỡ cấu trúc lương để nâng cấp hàng công

Hiện tại, ngôi sao người Brazil đang nhận mức lương 400.000 bảng mỗi tuần tại Real Madrid. Tuy nhiên, ban lãnh đạo Arsenal sẵn sàng đưa ra các điều khoản đãi ngộ hấp dẫn hơn nhằm tối đa hóa cơ hội chiêu mộ tiền đạo sinh năm 2000. Những cuộc thảo luận nội bộ cho thấy yếu tố tài chính sẽ không phải là rào cản đối với mục tiêu chiến lược của đội chủ sân Emirates.

Động thái này phản ánh sự thay đổi lớn trong cách vận hành của đội bóng thành London. Thời điểm mới nhậm chức vào năm 2019, HLV Mikel Arteta từng phải ưu tiên tái cấu trúc quỹ lương bằng việc thanh lý các cầu thủ nhận thu nhập cao như Mesut Ozil hay Pierre-Emerick Aubameyang. Hồi đầu năm nay, Arsenal đã gia hạn với Bukayo Saka bằng mức lương 365.000 bảng/tuần, và việc theo đuổi một ngôi sao từng hai lần vô địch Champions League như Vinicius thể hiện quyết tâm xây dựng một tập thể đủ sức cạnh tranh những danh hiệu cao quý nhất.

Bài toán nhân sự và rào cản từ Bernabeu

Arteta muốn một ngôi sao đẳng cấp thế giới như Vinicius. (Ảnh: Getty Images)

Trước khi tập trung vào Vinicius, Giám đốc thể thao Andrea Berta từng cân nhắc phương án Bradley Barcola của PSG, nhưng mức giá 145 triệu bảng là chướng ngại lớn. Cho đến thời điểm này của kỳ chuyển nhượng, Pháo thủ mới chỉ mang về hai tân binh là tiền đạo cánh Christos Tzolis và thủ thành Illan Meslier.

Tại Tây Ban Nha, tân HLV Jose Mourinho không muốn mất đi nhân tố chủ chốt trong kế hoạch chinh phục chiếc cúp Champions League thứ 16 của Real Madrid. Dù từng xuất hiện xích mích giữa hai người khi chiến lược gia người Bồ Đào Nha còn dẫn dắt Benfica, Mourinho vẫn đánh giá rất cao đẳng cấp của tiền đạo xứ Samba.

Tuy nhiên, Real Madrid đang gặp bất lợi khi Vinicius đã bước vào 12 tháng cuối cùng của hợp đồng, tạo ra áp lực về rủi ro mất trắng cầu thủ vào mùa hè năm sau. Bên cạnh đó, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha cũng đang dành sự tập trung cho thương vụ chiêu mộ Yan Diomande từ RB Leipzig với mức phí dự kiến vượt 100 triệu bảng.

Chuẩn bị cho mùa giải mới

Arsenal sẽ khởi đầu chuỗi trận giao hữu tiền mùa giải vào lúc 00h00 ngày 2/8 gặp Girona, tiếp đó là các cuộc đối đầu với Real Betis, Dortmund và Como. Thầy trò HLV Arteta sẽ chính thức bước vào mùa giải mới bằng trận tranh Siêu cúp Anh (Community Shield) gặp Manchester City vào lúc 21h00 ngày 16/8. Việc hoàn tất một thương vụ đắt giá như Vinicius trước thời điểm này sẽ tạo ra cú hích tinh thần quan trọng cho toàn đội.