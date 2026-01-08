Arsenal dẫn đầu cuộc đua chiêu mộ Ferran Torres từ Barcelona Arsenal đang chiếm thế thượng phong trong thương vụ Ferran Torres do Barcelona muốn bán tiền đạo 26 tuổi nhằm tránh khoản phụ phí 6,8 triệu bảng.

Arsenal đang bất ngờ tăng tốc trên thị trường chuyển nhượng khi đưa Ferran Torres vào tầm ngắm tối thượng. Tuyển thủ Tây Ban Nha, người vừa trải qua một kỳ World Cup bùng nổ, đang đứng trước kịch bản chia tay Barcelona do những rào cản tài chính phức tạp từ phía đội bóng xứ Catalonia.

Nút thắt 6,8 triệu bảng và bài toán của Barcelona

Mối quan hệ giữa Barcelona và Torres rơi vào thế bế tắc khi hợp đồng của tiền đạo 26 tuổi sắp bước vào năm cuối cùng. Dù cầu thủ này vừa trải qua mùa giải ấn tượng tại Camp Nou với 21 bàn thắng và 3 đường kiến tạo, ban lãnh đạo Blaugrana vẫn buộc phải cân nhắc phương án chia tay.

Nguyên nhân cốt lõi xuất phát từ điều khoản tài chính nghiêm trọng. Nếu gia hạn hợp đồng thành công với cựu sao Manchester City, gã khổng lồ xứ Catalonia sẽ phải thanh toán thêm khoản phụ phí trị giá 6,8 triệu bảng cho đội bóng cũ của anh. Đứng trước áp lực tài chính đè nặng, ban lãnh đạo Barcelona quyết tâm từ chối kịch bản tốn kém này và định giá chân sút của mình trong khoảng từ 39 đến 43 triệu bảng.

Sự lột xác thành trung phong đẳng cấp thế giới

Ferran Torres đã chứng minh được tài năng ở World Cup 2026 vừa qua. Ảnh: Getty.

Sự thăng tiến của Ferran Torres không chỉ dừng lại ở các con số thống kê ấn tượng tại giải quốc nội. Đỉnh cao sự nghiệp của chân sút 26 tuổi chính là khoảnh khắc tỏa sáng tại kỳ World Cup vừa qua, nơi anh ghi bàn thắng duy nhất trong thời gian thi đấu hiệp phụ trận chung kết, đưa tuyển Tây Ban Nha bước lên đỉnh thế giới.

Từ một cầu thủ chạy cánh thuần túy với gần 100 trận thi đấu ở hành lang trái trong sự nghiệp, Torres đã biến đổi thành một trung phong cắm hiện đại, nhạy bén trước khung thành và có khả năng độc lập tác chiến linh hoạt.

Mảnh ghép chiến thuật tối ưu cho Arsenal

Về phía Arsenal, việc chuyển hướng sang Torres diễn ra sau khi thương vụ Vinicius Junior từ Real Madrid gặp bế tắc. Mặc dù đội chủ sân Emirates vừa chiêu mộ tân binh Christos Tzolis, nhưng chân sút này chưa được coi là phương án xuất phát đáng tin cậy ngay lập tức.

Sự đa năng của Torres mang đến giải pháp chiến thuật lý tưởng cho hàng công Pháo thủ. Anh vừa có thể đảm nhận vai trò trung phong, vừa sẵn sàng dạt cánh trái nhờ kinh nghiệm dày dặn tại Ngoại hạng Anh trong màu áo Manchester City trước đây. Đẳng cấp đã được kiểm chứng ở những trận đấu lớn giúp tuyển thủ Tây Ban Nha trở thành sự bổ sung chất lượng để nâng cấp đội hình cho Arsenal ngay trong kỳ chuyển nhượng này.