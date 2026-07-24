Arsenal đạt thỏa thuận cá nhân với Bruno Guimaraes nhưng vấp phải rào cản 70 triệu bảng Mikel Arteta xem Bruno Guimaraes là mảnh ghép then chốt để nâng cấp tuyến giữa Arsenal, song Newcastle kiên quyết từ chối mức giá ban đầu 70 triệu bảng.

Kế hoạch tái thiết và nâng cấp tuyến giữa của Arsenal đang bước vào giai đoạn then chốt trong kỳ chuyển nhượng mùa hè. Theo thông tin từ chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, đội bóng bắc London đã đạt được bước tiến lớn khi chốt xong toàn bộ thỏa thuận cá nhân với tiền vệ Bruno Guimaraes.

Arsenal có bước tiến quan trọng ở thương vụ Bruno Guimaraes. Ảnh: Getty Images

Dù đã nhận được sự đồng ý từ ngôi sao người Brazil, chặng đường để đội chủ sân Emirates chính thức sở hữu chữ ký này vẫn còn đối mặt với rào cản rất lớn từ phía câu lạc bộ chủ quản.

Mảnh ghép chiến thuật hoàn hảo của Mikel Arteta

Thương vụ này được thúc đẩy trực tiếp bởi huấn luyện viên Mikel Arteta. Chiến lược gia người Tây Ban Nha đánh giá rất cao năng lực của tuyển thủ Brazil và xem anh là mảnh ghép lý tưởng để nâng tầm sức mạnh khu trung tuyến Arsenal ở mùa giải mới.

Ở tuổi 28, Bruno Guimaraes đang giữ vai trò đội trưởng và là hạt nhân không thể thay thế trong đội hình Newcastle. Điểm mạnh nhất của ngôi sao này nằm ở khả năng thoát pressing ấn tượng cùng nhãn quan chiến thuật nhạy bén, giúp anh được giới chuyên môn công nhận là một trong những tiền vệ trung tâm toàn diện nhất giải đấu hiện tại.

Trắc trở trên bàn đàm phán giá trị 70 triệu bảng

Dự kiến trong vài ngày tới, Arsenal sẽ gửi lời đề nghị chính thức đầu tiên trị giá khoảng 70 triệu bảng đến đối tác. Tuy nhiên, quá trình thương lượng giữa hai câu lạc bộ hứa hẹn sẽ gặp nhiều sóng gió.

Nguồn tin cho biết ban lãnh đạo Newcastle tỏ ra không hài lòng với chiến thuật đàm phán từ phía Arsenal và chuẩn bị sẵn tinh thần từ chối ngay lập tức con số 70 triệu bảng. Đội chủ sân St James' Park quyết tâm giữ người và không muốn nhượng bộ dễ dàng.

Bất chấp thái độ cứng rắn từ đội bóng phía bắc, đại diện bắc London vẫn giữ sự lạc quan nhất định. Arsenal tin tưởng vào khả năng chốt hạ thương vụ bom tấn này, song điều đó phụ thuộc hoàn toàn vào những bước nhượng bộ tài chính tiếp theo của họ trên bàn đàm phán.